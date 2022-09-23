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Рашисты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, в Марганце двое погибших, 9 раненых, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня под утро оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Трагическое начало дня с обстрелами и погибшими... Россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район. На утро ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города почти 30 снарядов", - отмечает он.

По словам Резниченко, в Марганце два человека погибли - мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять ранены. Трех из них спасатели достали из-под завалов…

"В городе произошло возгорание дома. Пожарные пламя уже укротили. Российские снаряды 8 домов повредили, один - разрушили", - уточнил глава региона.

Рашисты ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, в Марганце двое погибших, 9 раненых, - ОВА 01
Рашисты ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, в Марганце двое погибших, 9 раненых, - ОВА 02
Рашисты ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, в Марганце двое погибших, 9 раненых, - ОВА 03
Рашисты ударили из Градов и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, в Марганце двое погибших, 9 раненых, - ОВА 04

Из-за вражеской атаки без света остались 2200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии.

"В Никополе, предварительно, изуродованы 10 домов. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняются", - резюмирует он.

Читайте также: Оккупанты ударили из ствольной артиллерии по жилым кварталам двух районов Днепропетровщины, по Никополю прилетело 30 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж
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Тварі кончені, підліше кацапських виродків немае в світі нікого з населення планети
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23.09.2022 08:24 Ответить
вот же ж пдры
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23.09.2022 08:38 Ответить
А протидія цим обстрілам є? Невже місяцями люди повинні потерпать під рапорти голів адміністрацій і розповіді про контрбатарейні радари, дрони і високоточну зброю...
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23.09.2022 08:40 Ответить
Якщо вірити ТГ війскових Gachi defence(базуються біля Нікополя),то б`ють у відповідь по даним,скинутим партизанами с Енергодару.Але це не дуже допомагає.Якщо конкретно би взялись за цих покидьків дронами-камікадзе,то вони би боялись голови висунути.Але ніхто цим не займається.Тім що наверху видно пофік
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23.09.2022 19:19 Ответить
Ось з ким рашиські варвари воюють це вбивають мирних жителів , руйнують житло і інфраструктуру ,необхідно давати відповідь так не можна спостерігати ніби нічого не сталось це стосуєтся і ОП.
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23.09.2022 08:48 Ответить
Моя тьотя з Владивостоку заявила своїм сестрам з Нiкополя, що "па Нiкапалю стрєляют, патаму чта там многа ваєнних, лучше виєжжайтє". Я з нею не спiлкуюся, але так би й хотiлося сказати: "Чтоб по вашему сраному владивостоку китайцы шандарахнули или оккупировали - потому что там много военных!"
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24.09.2022 11:29 Ответить
 
 