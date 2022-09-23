Рашисты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, в Марганце двое погибших, 9 раненых, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня под утро оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Трагическое начало дня с обстрелами и погибшими... Россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район. На утро ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города почти 30 снарядов", - отмечает он.
По словам Резниченко, в Марганце два человека погибли - мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять ранены. Трех из них спасатели достали из-под завалов…
"В городе произошло возгорание дома. Пожарные пламя уже укротили. Российские снаряды 8 домов повредили, один - разрушили", - уточнил глава региона.
Из-за вражеской атаки без света остались 2200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии.
"В Никополе, предварительно, изуродованы 10 домов. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняются", - резюмирует он.
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