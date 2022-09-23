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Под селом Богородичное украинские воины захватили специальный танк Т-72Б3, который Россия выставляла на "танковый биатлон". Еще два были уничтожены. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Украинские бойцы уничтожили 2 редких российских танка Т-72Б3, один такой танк захватили.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Ukraine Weapons Tracker
"Российская армия потеряла три очень редких танка Т-72Б3, которые в 2014 году были разработаны специально для танкового биатлона. Во время атаки под Богородичным два из них были уничтожены, еще один был захвачен украинской армией", - говорится в сообщении.
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