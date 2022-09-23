Украинские воины показали остатки российской техники. ФОТОрепортаж

Воины из 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали во что превратилась российская техника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

На фотографиях куча металлолома, которая недавно была смертоносным оружием.

"Остатки после российских оккупантов", - говорится в сообщении.







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