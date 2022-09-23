Украинские воины показали остатки российской техники. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Воины из 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали во что превратилась российская техника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
На фотографиях куча металлолома, которая недавно была смертоносным оружием.
"Остатки после российских оккупантов", - говорится в сообщении.
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@den_tsaruk
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13 год
Почитав статтю Забродського, мобілізація на роісі несе неаби які загрози для України. Не варто недооцінювати цей крок
Зараз "любители "Можем павтарить" ломанулись в Європу через Монголію, Єгипет, Туреччину
Бідь ласочка підскажіть що в цій польовій вундервафлі змінилося з 1957 року?
Це ТА-88. Оця ************ з правої сторони - , то пипець, ото нажимний індуктор. Карл прикинь. Ото коли батареям А-316 (6 штук) хан, тоді тиснеш н індуктор та 5 сек можеш балакати. То як туєм по роялю. Я реально в ах...є.
Ото бляха гіперзвук. НАТО від ржаки вжекатається по пвдлозі!
Надеюсь тв ы Джапанирии.
Смеяться будешь, но я на рыбалке в пределах гарнизона. Я еще, оказывается, начальник призывного пункта и командир батальона. Совесть мне не позволит "гумус" призвать, а потом его умирать отправить и не возглавить его (хотя маршевые батальоны на войну целиком и не идут, но жены-матери ведь будут вопить: "Ага, призвал, а сам в тылах остался"? Мне совесть этого не позволит). А ехать нет никакого желания. Да и потом, развозя повестки и по мордасам схлопотать можно от женского пола. А я уже не в том возрасте (к тому же я женат), чтобы шлепками с малознакомыми дамами обмениваться . В итоге, я плюнул на всё, никуда не пошел (М +1 на призывной пункт, чтобы командование принимать и выборку среди призывного контингента проводить). Жене сказал, что я на рыбалке и велел себя ждать через неделю. Что она мусорам с военкомом и объявила (а списки призывного контингента у меня).
Сижу, коньяк попиваю (эти сволочА ведь знают где я работаю), кино смотрю (вот сейчас смотрю английский 4-х серийный фильм "Эра танков"). Жду когда всё устаканится и на мой призывной пункт "забьют болт" (опять же, у призывного контингента, кто поумнее, время будет). Вот какой я саботажник
Жалко... Жалко всех. И этих дурней, какие попрутся подыхать, и ваших, которым тоже помирать не сахар. Даже ублюдка-военкома жалко (представь себе: понимать, что всю жизнь ты был бездарным бесполезным ублюдком, который даже и начальника призывного пункта найти не может ). И виноватым себя перед ними всеми как-то чувствуешь... Так и несу эту виноватость через добрую половину своей жизни.
А здесь другой коленкор: в БМП - упороли, башню снесло, она лежит и неспеша ржавеет вместе с патронами (я поэтому и предположил, что старое - много времени прошло). И на танках патроны к НСВТ поэтому не взрываются: пламя опалило, а разогреть не успело (поэтому, они лежат себе и не ржавеют).
И потом, грузовик дымится....