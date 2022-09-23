РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5010 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины
1 385 4
зерно (996) корабль (1926) Одесса (7379) порт (678)

Из украинских портов вышли еще 11 судов с украинской агропродукцией. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Корабли направляются в страны Африки и Азии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мининфраструктуры.

"Из Одесского порта вышел балкер ZEKO Y, из порта Черноморск - MERRY M, LADY AYANA, MO GAN SHAN, TZAREVICH, GUDENA, NIL DEMIR, SEA DOVE, а из порта "Южный" - FORTUNA, GEM STAR, MAVKA. На бортах 201 тысяча тонн продовольствия", - говорится в сообщении.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 4,58 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 203 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Из украинских портов вышли еще 11 судов с украинской агропродукцией 01
Из украинских портов вышли еще 11 судов с украинской агропродукцией 02
Из украинских портов вышли еще 11 судов с украинской агропродукцией 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралия призывает Китай использовать свое влияние, чтобы усмирить Путина
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дай бог смерти *****
показать весь комментарий
23.09.2022 11:00 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2022 11:09 Ответить
Ну нормально , вивозять продукцію а при цьому в нас ціни на продукти ростуть. Воюємо з кацапами і годуємо частину світу
показать весь комментарий
23.09.2022 11:21 Ответить
Не скигли! А мовчки роби все заради голодних негрів! Як от наші ЗЕкармільці.
показать весь комментарий
23.09.2022 13:06 Ответить
 
 