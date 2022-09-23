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"Могилизация" вражеской техники под Изюмом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

техніка

Отстойник разбитой техники пришлось устроить украинским военным под Изюмом. ВСУ набили столько вражеских машин, только в этом районе, что ремонтным бригадам придется долго работать, чтобы снять все уцелевшие детали, которыми будут потом ремонтироваться украинские танки, БМП, бронетранспортеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Группировка Объединенных сил.

"Здесь большей частью тяжелая гусеничная техника, есть и камазы. Многое еще остается на улицах Изюма. Все, что мы разгромили и сожгли, до сих пор там. В основном это результат работы украинской артиллерии и танкистов", - рассказал полицейский Дмитрий.

На улицах Изюма остатки тяжелой огнеметной системы залпового огня "Солнцепек" и САУ. Одна из них готова к бою, осталось только установить аккумулятор.

Боец ВСУ Анатолий отметил: "Снимаем уцелевшие запчасти, чтобы иметь для ремонта наших машин. Техники они оставили немало, работы достаточно, хватает и машин, которые они заминировали. Все что целое, рано или поздно понадобится. Те же моторы, те же коленвалы, или радиаторы. Часто после боя пробиты именно радиаторы, то хорошо, когда есть замена. А есть и такая техника, где, например, сняты топливные трубки или нет аккумулятора, такую ​​технику мы быстро запускаем".

Житель села Каменка, что под Изюмом говорит, удивляться количеству уничтоженной вражеской техники не стоит. Только под его домом стояло 15 пушек и несколько САУ оккупантов, которые убежали, а технику оставили. "Мой дом на улице, которой всегда перемещалась российская техника. С вечера еще было слышно, что есть движение, а утром, полная тишина. Мы несколько часов со страхом ждали, потом вышли на улицу, а там никого нет, и все, как в фильме "Обитель Зла", кругом оружие, а людей не видно".


Могилизация вражеской техники под Изюмом 01
Могилизация вражеской техники под Изюмом 02
Могилизация вражеской техники под Изюмом 03
Могилизация вражеской техники под Изюмом 04

Читайте также: Под селом Богородичное украинские воины захватили специальный танк Т-72Б3, который Россия выставляла на "танковый биатлон". Еще два были уничтожены. ФОТОрепортаж


Могилизация вражеской техники под Изюмом 05
Могилизация вражеской техники под Изюмом 06
Могилизация вражеской техники под Изюмом 07
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Топ комментарии
+6
Україна і українці безапеляційно велика країна і великий народ. Боріться і не. Україна понад усе
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23.09.2022 11:54
+4
краса неймовірна! шана,котики!💛
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23.09.2022 12:05
+2
На останньому Мста-С САУ, а на передостанньому танк Т-80 здаєтья.
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23.09.2022 12:25
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Україна і українці безапеляційно велика країна і великий народ. Боріться і не. Україна понад усе
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23.09.2022 11:54 Ответить
та аби ж нарід був не таким мудрим...
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23.09.2022 12:14 Ответить
Дуже файно.
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23.09.2022 11:55 Ответить
краса неймовірна! шана,котики!💛
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23.09.2022 12:05 Ответить
Файно нарубали наші хлопці! 💙💛

А чим виріб на останньому фото відрізняється від виробу на передостанньому? Тим, що на останньому башта не крутиться, і калібр більший?
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23.09.2022 12:06 Ответить
То танк а то САУ
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23.09.2022 12:20 Ответить
На останньому Мста-С САУ, а на передостанньому танк Т-80 здаєтья.
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23.09.2022 12:25 Ответить
Что обращает на себя внимание: вся легкая техника (БТР) - сгоревшая. Это, кстати, урок и вашим конструкторам: легкую технику (БТР/БМП) необходимо делать более защищенной от поражения современных ПТ средствами (усиление разнесенной брони, повышение пожаробезопасности, повышение активной защиты (ТДА, термодымовые гранаты)). Пусть техника хотя бы не сгорает (для любопытствующих: хорошие танки безвозвратно выходят из строя, в среднем, после 13 попаданий (Челленжер, а Меркава, например, до 20: всё скис, дымится, но оттащили ТО сделали и в бой - безвозвратное это на переплавку).
Вот здесь же года 3 назад (когда скандал был с закупкой БМП-1) я писал: забейте хрен, нормальная машина, скиньте башню, усильте корпус (за счет экономии веса), добавьте 4-ю во взвод и сделайте из них БТРы. Или минометы поставьте и сделайте крепкие, хорошие самоходные минометы по 6 на батальон - всего 8 машин (2 КБа и СОБа), а не то "гомно" на колесах, которое вы придумали.
Я вот иногда с себя охереваю - какой я умный (и удивляюсь: почему только я вижу вполне очевидную вещь? Это непонимание и несу через всю свою нескладную жизнь. Почему меня никто не слушает и не понимает очевидного? Почему никто не видит явного?).
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23.09.2022 12:34 Ответить
потому, что ты сидишь и трындишь в комментах на цензоре, а не идешь не то, что в армию, но даже не идешь работать в оборонку, где тебе быстро объяснят какую чушь ты только, что написал.
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23.09.2022 13:09 Ответить
Чепушило, я в армии достаточное время послужил, чтобы понять что к чему. Достаточное даже, чтобы и в акамЕдии поучиться. Если есть, что сказать по теме - говори. Только покороче. Я, как человек военный (в прошлом), много букАв не различаю.
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23.09.2022 13:16 Ответить
Так вот почему дешовий металолом.
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23.09.2022 17:04 Ответить
 
 