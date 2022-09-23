Освобожденный из плена оккупантов защитник "Азовстали" Дианов нуждается в помощи на лечение. ФОТО

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов провел в плену российских оккупантов 4 месяца и нуждается в помощи на лечение.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Цензор.НЕТ Виолетта Киртока.

"Цена плена. И яркое доказательство "гуманности" наших врагов. Рука Михаила Дианова, защитника "АзовСтали", освобожденного 21 сентября после четырех месяцев плена. Раненая рука не то что не срослась. В ней не хватает 4 сантиметров кости. Лечение и обновление явно растянется надолго", - говорится в сообщении.

Киртока подчеркнула, что освобожденным из плена украинским защитникам нужна помощь.

Реквизиты для помощи:

5167 9856 6097 0773, ПриватБанк, Олена Лаврушко (сестра Михаила).

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