95 ударов врага зафиксировано за минувшие сутки в Сумской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Под вражеский огонь попали несколько населенных пунктов области
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.
"В результате обстрела повреждены 3 производственных помещения предприятия, 11 частных домовладений, дом культуры, школа, детский сад, 8 автомобилей и линии электропередач, что привело к обесточиванию трех населенных пунктов", - говорится в сообщении.
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