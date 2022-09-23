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95 ударов врага зафиксировано за минувшие сутки в Сумской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Под вражеский огонь попали несколько населенных пунктов области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"В результате обстрела повреждены 3 производственных помещения предприятия, 11 частных домовладений, дом культуры, школа, детский сад, 8 автомобилей и линии электропередач, что привело к обесточиванию трех населенных пунктов", - говорится в сообщении.

95 ударов врага зафиксировано за минувшие сутки в Сумской области 01
95 ударов врага зафиксировано за минувшие сутки в Сумской области 02
95 ударов врага зафиксировано за минувшие сутки в Сумской области 03
95 ударов врага зафиксировано за минувшие сутки в Сумской области 04
95 ударов врага зафиксировано за минувшие сутки в Сумской области 05
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