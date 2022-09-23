Российских бюджетников сгоняют на "митинги поддержки" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей России сгоняют бюджетников на митинги в честь "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
В частности, копия документа с соответствующим требованием за подписью и.о. начальника Управления образования Администрации российского города Пскова Марины Александровой опубликовал телеграм-канал "Псковская губерния", передает Цензор.НЕТ.
Документ предусматривает, что вечером 23 сентября руководители должны обеспечить явку не менее двух человек от каждого муниципального образовательного учреждения на митинг в поддержку "референдумов" о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины.
Как сообщает российская редакция BBC, проведение митингов в честь "референдумов" объявил "Общероссийский народный фронт".
Издание публикует фотографии с Манежной площади в российской столице Москве, где мероприятие уже начинается.
Главный лозунг акции: "Своих не бросаем". Кроме политиков, ожидается и выступление артистов, например актера Владимира Машкова и певицы Юлии Чичериной. Оба они активно поддержали российское вторжение в Украину. Владимир Путин не будет выступать, в отличие от ежегодных митингов в честь присоединения Крыма, сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обычно на подобные мероприятия участников свозят принудительно по разнарядке от бюджетных предприятий, ЖКХ, вузов, отмечает издание.
Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.
Как отмечает Институт изучения войны (ISW), Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и предположительно также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью России. Аналитики убеждены, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию; Путин, вероятно, надеется улучшить возможность формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России.
23 сентября представители российских оккупационных администраций на территориях востока и юга Украины заявили о начале "референдумов".
"Группа семи" уже осудила проведение "референдумов" на оккупированных украинских территориях, осудив действия России и пообещав ввести дополнительные санкции.
В украинском МИД заявили, что фейковые "референдумы" и гибридная "мобилизация" ничего не изменят для РФ.
Пожалуйста, подождите...
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте нах всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.
Мы ненавидим вас.
Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.
Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.
Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.
За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.
За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.
Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.
Мы посеем хлеб на ваших костях.
Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.
Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше "иже еси на небесах"- отправить вас туда побольше.
Наше "аминь" - чтоб вы сдохли.
Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем "нех@й шастать!"
А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:"Помните страну, которая п@здила свнсбак? Отож. Добрий вечір, ми з України!"
Артем Ляшенко
і ніхто навіть не збагне що з провладних мітингів можна зробити проти владні.....