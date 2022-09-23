Корпорация богатейшего олигарха РФ Лисина, избегающего санкций, поставляет сталь для российских производителей ядерного оружия, - расследование. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владимир Лисин – самый богатый человек РФ по версии Forbes в 2022 году. При этом он до сих пор не попал в санкционные списки США, ЕС и Великобритании и не находится под украинскими санкциями, а значит, может вести бизнес и путешествовать в страны ЕС.

Журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" установили, что корпорация самого богатого олигарха Российской Федерации Владимира Лисина "НЛМК" с 2014 года снабжала сталь предприятиями-разработчиками российского ядерного оружия, информирует Цензор.НЕТ.

"НЛМК" расшифровывается как "Новолипецкий металлургический комбинат". Это и является ключевым предприятием группы. НЛМК занимается как добычей сырья, так и производством продукции из стали.

Главной компанией группы в России является ПАО "НЛМК". В ней Владимир Лисин – глава совета директоров. 79% акций НЛМК принадлежат кипрской Fletcher Group Holdings Limited, в которой Владимир Лисин является директором.

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Журналисты программы "Схемы" проанализировали данные публичных закупок РФ и пришли к выводу, что "НЛМК" сотрудничала с военными предприятиями Российской Федерации. Причем наиболее плодотворно – с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и начала военные действия на Донбассе.

Также журналисты обнаружили, что сталь корпорации Лисина систематически поставлялась на государственные предприятия РФ, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия – "Российский федеральный ядерный центр – всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина" и Федеральное госпредприятие "Производственное объединение "Север".





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"Основной деятельностью "Севера" является производство компонентов ядерных боеприпасов. То есть это именно оружие, которым теперь, в 2022 году, Владимир Путин угрожает миру. В итоге. Евросоюз, Великобритания, Украина и Соединенные Штаты не вводят санкции против российского олигарха Лисина и НЛМК. Даже несмотря на то, что "НЛМК" после 2014 года поставляла сталь предприятиям, производящим ядерное оружие в РФ. Таким образом, западный мир "дает добро" на деятельность российского стального гиганта на обоих полушариях Земли", - говорится в расследовании.

В металлургической империи Лисина есть мощные дочерние компании в Европе и Соединенных Штатах. У "НЛМК" есть предприятия в Дании, Бельгии и Италии. Здесь выпускают толстые стальные листы. В Бельгии есть еще одна компания по производству тонких стальных листов. Во Франции – два таких предприятия. На территории США работает три компании. В Индиане и Пенсильвании, там – тонкий прокат стали.





Все эти предприятия напрямую связаны с российским "НЛМК". Причем связаны еще и тем, что согласно расследованию немецкого издания Wirtschaftswoche, помогают обходить запрет на ввоз российской стали в ЕС.

На запрос "Схем" в "НЛМК" не ответили.

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Поскольку лидер рейтинга российского Forbes остается без внимания Европейского союза, США и Украины, он имеет право беспрепятственно путешествовать по миру и отдыхать подальше от Новолипецкого. Журналисты программы "Схемы" обнаружили две виллы Владимира Лисина на Лазурном побережье Франции.

Поместья зарегистрированы на две французские компании – SCI GAILLARDIA (владелец – сам Владимир Лисин и сын Юрий) и SCI BALEARA (владельцы – жена и сын Владимира Лисина).





Журналисты обратились в уполномоченные органы ЕС, Великобритании, США и Украины с просьбой объяснить, почему Владимир Лисин не попал под санкционные ограничения. В правительстве Великобритании отметили, что не комментируют свои возможные будущие решения по санкциям. Подобным образом ответили и в Еврокомиссии – не комментируют формирование списков публично, потому что это "процесс, который происходит в условиях конфиденциальности". Ответ от уполномоченного органа США будет обнародован сразу же после получения.

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Напомним, ранее журналисты выяснили, что российские танкеры обходят запрет на вхождение в порты ЕС и перегружают нефть в море на суда под флагами Европы. Все 13 танкеров, задействованных в схеме, оказались собственностью одного российского олигарха Владимира Лисина.