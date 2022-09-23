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С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Большинство из тел имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня завершается эксгумация тел из массового захоронению в Изюме. Всего эксгумировано 436 тел. Большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.. Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин отрезаны гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел – гражданские, 21 – военные", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, такое массовое захоронение не единственное в Изюме.

"Найдено, по меньшей мере, еще 3 таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковщины. Сейчас проводятся осмотр и разминирование", - добавил глава ОВА.

Напомним, на окраине Изюма обнаружили захоронения почти из 440 могил. В основном в них похоронены гражданские, погибшие в период оккупации Изюма российской армией. Обнаружили также братскую могилу с телами 17 украинских военных. Следствие устанавливает их личности.

Смотрите: В Харьковской области эксгумировано тело местного жителя, которого застрелил россиянин, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА 01
С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА 02
С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА 03
С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА 04
С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА 05
С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА 06
С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА 07
С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА 08
С места массового захоронения в Изюме на Харьковщине всего эксгумировали 436 тел, - ОВА 09
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свинособак в полон брати через кожного другого
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23.09.2022 17:56 Ответить
А вдруг той другий не катував людей ? Тоді винний буде не покаранний
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23.09.2022 17:58 Ответить
Значить він стояв рядом і бачив ці катування,а нічого не зробив,щоб їх зупинити!
Всі кацапи переступивші наш кордон винні!
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26.10.2022 21:28 Ответить
кожного двохсотого
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23.09.2022 18:28 Ответить
кожного двухситити!
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26.10.2022 21:27 Ответить
Кацапські тварини повинні бути знищені усі ! То не люди -то жорстокі істоти .Тисячолітній прогрес не зробив з тих виродків нічого людського.
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23.09.2022 18:33 Ответить
 
 