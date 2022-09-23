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НАБУ (4031) Киевская область (3539) мэр (1632) САП (1948)

Мэра с Киевщины разоблачили на махинациях с недвижимостью на 8,7 млн грн, - НАБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

23 сентября 2022 года НАБУ и САП сообщили действующему городскому голове одного из населенных пунктов Киевской области о подозрении в нанесении более 8,7 млн грн. ущерба территориальной громаде. Речь идет о покупке недостроя за счет местного бюджета по завышенной цене. О подозрении также сообщили еще двум участникам коррупционной схемы – владельцу недвижимости и оценщику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Мэра с Киевщины разоблачили на махинациях с недвижимостью на 8,7 млн грн, - НАБУ 01

"Следствие установило, что в 2018 году владелец недостроя предложил городскому голове приобрести эту недвижимость для нужд города за 24 млн грн., что существенно превышало ценовые предложения на тот момент. Чиновник отдавал себе отчет, однако, на предложение откликнулся. Однако, чтобы воплотить ее в жизнь, нужно было прибегнуть к ряду незаконных действий, а именно обеспечить подлог отчета об оценке имущества и с использованием своего служебного положения ввести в заблуждение профильные комиссии горсовета и его депутатов, чтобы они проголосовали за выделение из местного бюджета средств на покупку недостроя. Что мэр и обеспечил", - говорится в сообщении.

Мэра с Киевщины разоблачили на махинациях с недвижимостью на 8,7 млн грн, - НАБУ 02

Экспертиза, проведенная в рамках расследования, установила незаконную переплату более чем в 8,73 млн грн.

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Действия городского головы квалифицировали по ч.2 ст.364, ч.4. ст. 358 Уголовного кодекса Украины, его пособника-собственника недостроя по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Оценщику инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины.

Поскольку местонахождение собственника недостроя неизвестно, о подозрении ему сообщили заочно.
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Мера з Київщини викрили на махінаціях із нерухомістю на 8,7 млн грн, - НАБУ. буде дивно якщо він не від "слуг"
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23.09.2022 18:12 Ответить
у нас все меры и головы это бывшие региоАНАЛЫ или слуги , 90% из них поддерживают роиссю , 10% - *****, открой инфу про подоляка , и ты ******* от его прошлого , и тем не мение он сидит в офисе президента , открой инфу о ермаке .................. что говорить о мерах, головах, и остальных мелких позициях.
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23.09.2022 18:29 Ответить
Але цього разу, здається, попався "патріот", подивитися на портрет на стіні.
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23.09.2022 18:59 Ответить
Брехня нахабна і підла. У нас вистачає своїх "панів Возних", але їх дуже зручно дубасити халявами по пиці і ногою по зубам та по печінці. І при цьому ніхто не скавчить про "ксенофобію" та "антісємітізьм".
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23.09.2022 19:25 Ответить
Не ймовірно, а точно йдеться про мера Білої Церкви
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23.09.2022 19:04 Ответить
Клименко, випалюй їх кальоним залізом! Жги!
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23.09.2022 19:27 Ответить
Зелёные твари люто сопротивлялись назначению Клименка - теперь трусятся от страха.
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23.09.2022 19:43 Ответить
цю хворобу тільки розпеченим залізом!
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23.09.2022 20:02 Ответить
а тем временем Царев, через своих ближайших родственников (по московской доверенности) оформил многомиллионные сделки продажи своей недвижимости в Украине
- какая сбушная **** их прикрывает?
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23.09.2022 20:05 Ответить
Ця інформація не відповідає дійсності, рішення про купівлю недобудови відбувалось за вказівкою київських високопосадовців та друзів власника, - котрий в бігах ))) В той самий час мер міста на своєму робочому місці (беззаперечні докази цьому є у вилученому телефоні мера, котрий він відмовився розблоковувати при вилученні і той був переданий в ФБР, - тобто електронний доказ не вдасться загубити або підробити)
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25.09.2022 10:18 Ответить
 
 