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криминалитет (596) ЧВК Вагнера (1281)

На Донбассе ликвидирован главарь российской преступной группировки Куско, которого ранее приговорили к 23 годам, но он подписал соглашение с ЧВК "Вагнер". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

23 сентября в российский Нижнекамск самолетом в закрытом гробу был доставлен бывший лидер группировки "Кусковские" Игорь Куско. Находясь в колонии Сыктывкара, он подписал контракт и принял участие в российской агрессии на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Реальное время".

Похоронили Куско на кладбище в поселке Красный Ключ, где собралось около 700 человек – семья, друзья детства, воины-афганцы, представители военкомата и администрации Нижнекамского района. В пресс-службе муниципалитета комментировать этот факт отказались.

Обстоятельства гибели Куско присутствующим не объявляли. Один из источников издания говорит, что он взорвался на мине. У близких погибшего другая информация — обломком пробило голову. Служил в рядах "ЧВК Вагнера".

Читайте: IT-Армия взломала сайт группы Вагнера, собирающей российских заключенных для войны в Украине

В 2015 году Игорь Куско был приговорен к 23 годам колонии строгого режима. Коллегия присяжных Верховного суда Татарстана признала его виновным в создании банды в 1998 году и руководстве ею до февраля 2013, а еще - в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и совершении двух убийств в составе банды "Кусковские".

На суде сообщалось, что Куско является ветераном афганской войны, ранее преподававшим в школе начальную военную подготовку и физическую культуру. В состав банды, согласно приговору, вошли несколько его учеников, а также члены нижнекамской ОПГ "Нижний Китай". Эту группировку силовики разгромили в 1992-м, тогда Куско получил 3 года колонии за кражу.

Смотрите: Кадыровцы против вагнеровцев: в центре Херсона произошла стрельба. ВИДЕО

На Донбассе ликвидирован главарь российской преступной группировки Куско, которого ранее приговорили к 23 годам, но он подписал соглашение с ЧВК Вагнер 01
На Донбассе ликвидирован главарь российской преступной группировки Куско, которого ранее приговорили к 23 годам, но он подписал соглашение с ЧВК Вагнер 02
На Донбассе ликвидирован главарь российской преступной группировки Куско, которого ранее приговорили к 23 годам, но он подписал соглашение с ЧВК Вагнер 03
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Топ комментарии
+74
Це все, що треба знати про кацапню - офіцери стоять у скорботі над гробом кримінального боса.
ВСІ кацапи повинні бути знищені.
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23.09.2022 19:39
+56
Проста кусок гавна...
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23.09.2022 19:36
+51
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23.09.2022 19:34
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23.09.2022 19:34 Ответить
судя по фото сходка малина опущенных...
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23.09.2022 21:23 Ответить
Допомога російському правосуддю. Там 100-пудово був злочин на "вишку".
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23.09.2022 19:35 Ответить
"Откинулся" так сказать)
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23.09.2022 19:36 Ответить
Якщо не якогосьякогось терпiлу закатали в цинк....
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23.09.2022 20:00 Ответить
Проста кусок гавна...
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23.09.2022 19:36 Ответить
світ, став трішечки чистішим, на одного куска))
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23.09.2022 19:37 Ответить
Сидів би на нарах і горя не знав.
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23.09.2022 19:38 Ответить
куски куска вернулись его бабам и тяте ))
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23.09.2022 19:39 Ответить
Также враження що на фото всi близькi родичи цього покидька..Пропитi мордяки як разом поробленi...
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23.09.2022 20:02 Ответить
Це все, що треба знати про кацапню - офіцери стоять у скорботі над гробом кримінального боса.
ВСІ кацапи повинні бути знищені.
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23.09.2022 19:39 Ответить
Якийсь лютий крінж в паРаші відбувається
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23.09.2022 20:27 Ответить
Схоже, там вдалося з людей зробити орків, принаймі внутрішньо. І схоже, це не метафора...
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23.09.2022 23:43 Ответить
тож такі і офіцери
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23.09.2022 22:11 Ответить
Завжди слова офіцер і честь, гідність були поруч. Але там не люди...
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23.09.2022 23:42 Ответить
Блть, спробував уявити, щоб царські офіцери (часів початку 1900-х, щоб так легше уявити) стояли у скорботі над гробом кримінального авторитета злодійського світу...
Щось не уявляється.
Пздць, через яку негативну селекцію вони пройшли починаючи з Першої Світової Спецоперації, що не те щоб навіть еліти - нормальних пристойних людей тупо не залишилося. Нація вилупків, *****. Причому за експонентою процес пішов за останні 20 років. Згадаємо в цілому прозахідних (і переважно френдлі до нас) росіян єльцинської доби - і блть на яке дрімуче орко-бидло вони перетворилися.
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23.09.2022 22:25 Ответить
Та ще й гроб бандита вкрито їх державним прапором...
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23.09.2022 23:38 Ответить
а звідки взагалі у кацапських свиней офіцери???
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23.09.2022 22:29 Ответить
Вибачаюсь - слово офіцери треба було взяти в лапки.
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23.09.2022 23:37 Ответить
Ось така вона, кацапська еліта.
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23.09.2022 19:40 Ответить
Куска розірвало на куски ! а може навіть кусочки ...
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23.09.2022 19:40 Ответить
какая страна,такие и герои
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23.09.2022 19:41 Ответить
Так что пишите на русском, не мучайте себя.
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23.09.2022 19:50 Ответить
это к чему?
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23.09.2022 19:58 Ответить
Ник прочти)
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23.09.2022 20:13 Ответить
Статья 200, обжалованию не подлежит
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23.09.2022 19:44 Ответить
И немедленно приводится в исполнение.

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23.09.2022 22:37 Ответить
На Расєї завжди народний херой - вбивця та грабіжник, така нація, а точніше, - вимираюча гілка світової цивілізації.
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23.09.2022 19:44 Ответить
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23.09.2022 19:47 Ответить
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23.09.2022 19:48 Ответить
Криминального авторитета пришли проважать всем селом от мусоров до военных
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23.09.2022 19:49 Ответить
Які мерзенні пики
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23.09.2022 19:49 Ответить
Туди всім кацапам й дорога.
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23.09.2022 19:50 Ответить
Кусок лайна 💩💤
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23.09.2022 19:52 Ответить
ада жаркого тебе **** руССо-фашистская и проклятия. спи (не)спокойно (не)дорогой (не)товарищь! ты давно это заслужил!
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23.09.2022 19:52 Ответить
Кусок "к успеху шьол... Нє фартануло..."
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23.09.2022 19:55 Ответить
Яка країна, такі і герої.
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23.09.2022 19:56 Ответить
Бийте, браття, москаля!
Бийте, не жалійте!
Бийте скрізь, де е земля
І на морі бийте
Не давайте москалю
Випрямити спину
Піде добривом в ріллю Ворог
Украіни
І на згарищі Кремля
Все зерном засійте!
Бийте, браття, москаля!
Бийте, не жалійте!
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23.09.2022 19:57 Ответить
Шось якісь всі похмурі стоять. Не веселі...
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23.09.2022 20:04 Ответить
Думають в якому вигляді їх привезуть на поховання, якщо взагалі знайдуть що везти.
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23.09.2022 20:25 Ответить
Прізвисько Куска тонко підказувало відповідь на це запитання
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23.09.2022 22:39 Ответить
«Поховали Куска…» ну тут все зрозуміло. Одне мені поясніть, як його прізвище буде у називному відмінку? Куск? Кусок
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23.09.2022 20:05 Ответить
Куксік.
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23.09.2022 20:15 Ответить
Поховали "куска" край дороги...
(І далі по тексту)
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23.09.2022 20:46 Ответить
Поховали Куска по кусках...
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23.09.2022 21:51 Ответить
Якщо поховали у закритій труні, то там може й нема ні шматочка Куска.
Справа в тому, що це може бути бізнес по витягуванню криміналітету з тюрем.
Цей кусок лайна ще може виплисти десь у ресурсії під іншим прізвищем.
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23.09.2022 20:06 Ответить
куска порвало на куски
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23.09.2022 20:09 Ответить
И даже в надгробных речах фразы были каке-то рубленные.
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23.09.2022 21:36 Ответить
Был реальный пацан, стал правильный...
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23.09.2022 20:15 Ответить
зібралося близько 700 осіб - родина, друзі дитинства, воїни-афганці, представники військкомату та адміністрації Нижньокамського району
==========================
фігасє в бандюка братва яка різнопланова
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23.09.2022 20:21 Ответить
Судячи по церемонії поховання він був справжнім патріотом і зразковим громадянином кацапендії. Саме таке м'ясо там і потрібне.
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23.09.2022 20:23 Ответить
Ну и рожи на фотках. Орки на похоронах

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23.09.2022 20:26 Ответить
Не долго музыка играла
На минных наших на полях
Куска обугленная тушка
Давно валялась на кустах...
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23.09.2022 20:29 Ответить
Земля стікловатой!
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23.09.2022 20:31 Ответить
собаке собачья смерть!
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23.09.2022 20:33 Ответить
ВСУ оформили ему УДО
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23.09.2022 20:36 Ответить
Для суки,по воровским понятиям,слишком много чести.А он как ни крути-****,раз пошел за мордор воевать.История ВОВ повторяется.Не загорами и зоновские войны блатных с ****ми... и надеюсь,холодное лето 53 на расеющке..со всеми вытекающими.
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23.09.2022 20:50 Ответить
... всё смешалось-люди,кони..." На засрашке людей нет. Есть лишь биоматериал.
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23.09.2022 21:16 Ответить
Світ очистився ще від однієї гніди...
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23.09.2022 21:18 Ответить
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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23.09.2022 21:29 Ответить
Був уже комент про "Куска разорвало на куски"?
Ага, вище бачу, і не один.

Усе одно - ой ***** ліл
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23.09.2022 21:29 Ответить
І навіть у надгробних промовах фрази були якісь рублені.
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23.09.2022 21:38 Ответить
Я б навіть сказав - фрагментарні якісь...
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23.09.2022 21:49 Ответить
Я б навіть сказав -такі членороздільні, шо капець!
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24.09.2022 00:31 Ответить
Певно, такого тут ще не було:
Був Куском, став пазлами...
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23.09.2022 21:57 Ответить


Запис у журналі моргу:

№ ... Куск.
Холод. камеры 5, 6 и 8.
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23.09.2022 22:08 Ответить

Або набір півлітрових баночок у демонстраційній переносці із віднайденими заспиртованими "елементами пазлу" всередині.
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23.09.2022 22:58 Ответить
********* на могилу і хай усі свині світу туди срати приходять...
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23.09.2022 21:37 Ответить
Побійтесь Бога, колего: асенізатори збожеволіють!

Що тоді будем робили?
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23.09.2022 21:58 Ответить
Будем ТВ-шоу транслювати на мордор - "Вгадай яка свиня насрала твому таткові у рот?"...
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23.09.2022 22:18 Ответить
Йо-о-о-ой....
Хоча... одічалих таким треш-шоу навряд чи можна здивувати. ********** збрехати не дасть.
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23.09.2022 22:55 Ответить
Я думаю ніхто різниці не помітить, будуть думати то скабєєва рохкає...)))
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23.09.2022 23:12 Ответить

Непросто буде знайти цьотку зі схожим [зайвохромосомним] інтерфейсом. Навіть у гримі...
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23.09.2022 23:38 Ответить
"Тьотку" не, а свиню запросто!...
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23.09.2022 23:42 Ответить
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23.09.2022 23:44 Ответить
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23.09.2022 22:19 Ответить
Могилизированных сразу отпевают. Мертвецы стоят, только они об этом ещё не знают
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23.09.2022 21:43 Ответить
Катюзі по заслузі!
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23.09.2022 21:44 Ответить
А чого морди такi сумнi? Що так бл....ди зажурилися?
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23.09.2022 21:50 Ответить
Хтось зажурився, а хтось зажмурився...
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23.09.2022 21:53 Ответить
Отыгрался куй на скрипке ,хоть и музыку любил.
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23.09.2022 22:01 Ответить
Здох ще один руснявий підарас.
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23.09.2022 22:08 Ответить
Суке **** смерть
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23.09.2022 22:15 Ответить
Кусок хотів окупувати Україну... і став повним куском гівна... і так буде з каждим раша-фашистом.
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23.09.2022 22:18 Ответить
як кажуть москалі : "накося викусі, кусок !"
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23.09.2022 22:27 Ответить
И снова манкурт с украинской фамилией.
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23.09.2022 23:32 Ответить
Им выгодно чтобы зеки не возвращались.
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23.09.2022 23:48 Ответить
Блин, прочитал новость, хотел сострить про кусок говна, а тут уже много раз так сострили.. (((
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23.09.2022 23:50 Ответить
Выродок семь лет отсидел, потом сдох. Ну то таке.
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24.09.2022 00:29 Ответить
Кусок гавна в куче токо го же....
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24.09.2022 02:25 Ответить
не долго музычка играла,красиво фраер танцевал...
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24.09.2022 10:53 Ответить
Это сборище и его состав - факт, подтверждающий то, о чем начали говорить еще в 90-х прошлого века. А говорили, что рекетирам-уголовникам надоело обогащаться путем якобы "крышевания" мелких рыночных торговцев, мелкого бизнеса. Тогда они захотели большего - добраться до госказны. Поэтому начали процесс смычки с властью. И к началу 2000-х крыминалу удалось захватить власть в России. Которую он не отдаст добровольно, покудала людт будут вот так как на этом фото безмолвно склонять голову даже перед метвыми уголовниками, УБИЦЦАМИ, вместо того, чтобы их трупы просто выбросить на помойку.
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24.09.2022 15:03 Ответить
Здохните все в Україні кацапня сраная
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11.01.2023 22:25 Ответить
 
 