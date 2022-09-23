На Донбассе ликвидирован главарь российской преступной группировки Куско, которого ранее приговорили к 23 годам, но он подписал соглашение с ЧВК "Вагнер". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
23 сентября в российский Нижнекамск самолетом в закрытом гробу был доставлен бывший лидер группировки "Кусковские" Игорь Куско. Находясь в колонии Сыктывкара, он подписал контракт и принял участие в российской агрессии на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Реальное время".
Похоронили Куско на кладбище в поселке Красный Ключ, где собралось около 700 человек – семья, друзья детства, воины-афганцы, представители военкомата и администрации Нижнекамского района. В пресс-службе муниципалитета комментировать этот факт отказались.
Обстоятельства гибели Куско присутствующим не объявляли. Один из источников издания говорит, что он взорвался на мине. У близких погибшего другая информация — обломком пробило голову. Служил в рядах "ЧВК Вагнера".
В 2015 году Игорь Куско был приговорен к 23 годам колонии строгого режима. Коллегия присяжных Верховного суда Татарстана признала его виновным в создании банды в 1998 году и руководстве ею до февраля 2013, а еще - в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и совершении двух убийств в составе банды "Кусковские".
На суде сообщалось, что Куско является ветераном афганской войны, ранее преподававшим в школе начальную военную подготовку и физическую культуру. В состав банды, согласно приговору, вошли несколько его учеников, а также члены нижнекамской ОПГ "Нижний Китай". Эту группировку силовики разгромили в 1992-м, тогда Куско получил 3 года колонии за кражу.
Пожалуйста, подождите...
ВСІ кацапи повинні бути знищені.
Щось не уявляється.
Пздць, через яку негативну селекцію вони пройшли починаючи з Першої Світової Спецоперації, що не те щоб навіть еліти - нормальних пристойних людей тупо не залишилося. Нація вилупків, *****. Причому за експонентою процес пішов за останні 20 років. Згадаємо в цілому прозахідних (і переважно френдлі до нас) росіян єльцинської доби - і блть на яке дрімуче орко-бидло вони перетворилися.
Бийте, не жалійте!
Бийте скрізь, де е земля
І на морі бийте
Не давайте москалю
Випрямити спину
Піде добривом в ріллю Ворог
Украіни
І на згарищі Кремля
Все зерном засійте!
Бийте, браття, москаля!
Бийте, не жалійте!
(І далі по тексту)
Справа в тому, що це може бути бізнес по витягуванню криміналітету з тюрем.
Цей кусок лайна ще може виплисти десь у ресурсії під іншим прізвищем.
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фігасє в бандюка братва яка різнопланова
На минных наших на полях
Куска обугленная тушка
Давно валялась на кустах...
Ага, вище бачу, і не один.
Усе одно - ой ***** ліл
Був Куском, став пазлами...
Запис у журналі моргу:
№ ... Куск.
Холод. камеры 5, 6 и 8.
Або набір півлітрових баночок у демонстраційній переносці із віднайденими заспиртованими "елементами пазлу" всередині.
Що тоді будем робили?
Хоча... одічалих таким треш-шоу навряд чи можна здивувати. ********** збрехати не дасть.
Непросто буде знайти цьотку зі схожим [зайвохромосомним] інтерфейсом. Навіть у гримі...