На Харьковщине задержан гражданин РФ, который перешел границу и заявил о желании воевать за Украину, - Нацгвардия. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Харьковской области нацгвардейцы совместно с военной контрразведкой задержали во время стабилизационных мероприятий в селе Уды нарушителя государственной границы - гражданина РФ. Задержанный заявил о желании вступить в украинскую армию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.
Гражданин РФ нелегально пересек государственную границу Украины, но был задержан вблизи линии фронта. Во время допроса заявил о своем несогласии с путинским режимом и выразил желание воевать против российской армии.
"Я из Ленинградской области. К военной службе отношения не имею: не приняли. Военный билет есть - получил в районном военкомате. Перешел границу вблизи села Шестянка [оговорка, речь идет о Щетиновке, Белгородской области], ночью. Добирался на такси. Прибыл вступить в армию, украинскую. Как гражданину мне не нравится то, что происходит здесь и там. Нынешнего президента я не поддерживаю. Я против войны с Украиной", - рассказал задержанный.
В настоящее время ведутся следственные действия по нему и проверяется предоставленная им информация. Нарушитель границы был одет в военную форму (не штатную), имел при себе паспорт и военный билет.
Заверил, что много единомышленников-оппозиционеров в разных уголках государства-агрессора, но они пока недостаточно сильны и организованы, чтобы противостоять карательной машине путинского тоталитаризма. Также он уверен: поражение российских оккупационных войск в Украине обязательно приведет к демократизации его страны.
Пожалуйста, подождите...
По словам тех, кто перешёл границу с Казахстаном, невозможно снять жильё в приграничных районах, гостиницы переполнены. Вчера в Акбулакском районе Оренбургской области пробка из желающих покинуть Россию растянулась на 3 километра.
Кстати, быстрее всех ломанулось в Казахстан буряты - им легче мимикрировать под местных.
Российский паспорт стал самым проклятым документом в мире. Русские готовы менять его хоть на чёрта лысого. С доплатой.
Це теж війна
https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrayintsi-kilka-godin-zibrali-milyoni-likuvannya-1663958825.html
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Українці, давайте допоможемо Герою України !
Спасибо каждому, кто переслал Денису для лечения! Наши Герои, мы вас любим
не на словах, а на деле! Поправляйся,Денис и да благославит тебя наш Любящий
Господь! 🙏🙏🙏
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адиннарот? вряд ли. Казахи интеллектуально от бурятов отличаются так же как японцы от северокорейцев.Их там вычислят с первого слова.
Тіпічний кацап
Я уже сейчас не вспомню за что мразину Владимира Норвинда из ОБЩЕСТА ВЕТЕРАНОВ выкинули, но насколько помню откровенный рашист ДО3,14ЗДЕЛСЯ!
По поводу "несчастных стариков"... А что, это страшные мучения за ВСЮ ЖИЗНЬ выучить элементарный разговорный?! У меня есть знакомый пенсионер, который вынужден был сделать российское гражданство, чтобы не покупать визу за каждую поездку к родственникам. Сейчас необходимость отпала, родственники умерли, он обратился в департамент и ему дали перечень что надо подготовить по подтверждению постоянного проживания. а по латышскому сказали. что в его возрасте никто особо спрашивать не будет. И кстати, он ЗНАЕТ латышский достаточно, чтобы поддержать общую беседу!
не эти ли люди устраивают вонь по поводу ущемления в странах Балтии русского языка и визжат по поводу сноса советских памятников?
и простите, реально прошло 30 лет с развала Союза
можно было попытаться выучить язык страны, в которой живешь?
«Почему они взяли это российское гражданство? Они не остались в статусе негражданина? Они могли остаться в статусе негражданина здесь, не было бы проблем. Это их выбор - стать гражданином другой страны. И если они стали гражданином другой страны, они могут проживать здесь в Латвии только, если они получают вид на жительство и знают латышский язык.
Впрочем, выгонять из страны тех, кто не сможет подтвердить знания латышского не будут. Предположительно они получат временный ВНЖ сроком на 1 год. - и тут СОВРАЛ! Просто их будут мурыжить каждый год с продлением и экзаменом!
Непонятно, почему у них нет возмущений, когда РОССИЙСКОЕ посольство КАДЫЙ ГОД заставляет СВОИХ граждан выстаивать длинные очереди и отмечаться, чтобы доказать, что они НЕ УМЕРЛИ и им можно перечислять пенсии?! ЗА СЧЁТ пенсионеров Рашки, где они ни дня не работали, но рады обворовать своих же!
он понимает, что воюя за Украину шанс выжить больше, чем воюя за Россию.
хай бы они все там на самообслуживании кто поездом накроются а кто подводной лодкой в степях кубани, главное, чтоб к нам не лезли.