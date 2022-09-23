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На Харьковщине задержан гражданин РФ, который перешел границу и заявил о желании воевать за Украину, - Нацгвардия. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Харьковской области нацгвардейцы совместно с военной контрразведкой задержали во время стабилизационных мероприятий в селе Уды нарушителя государственной границы - гражданина РФ. Задержанный заявил о желании вступить в украинскую армию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Гражданин РФ нелегально пересек государственную границу Украины, но был задержан вблизи линии фронта. Во время допроса заявил о своем несогласии с путинским режимом и выразил желание воевать против российской армии.

"Я из Ленинградской области. К военной службе отношения не имею: не приняли. Военный билет есть - получил в районном военкомате. Перешел границу вблизи села Шестянка [оговорка, речь идет о Щетиновке, Белгородской области], ночью. Добирался на такси. Прибыл вступить в армию, украинскую. Как гражданину мне не нравится то, что происходит здесь и там. Нынешнего президента я не поддерживаю. Я против войны с Украиной", - рассказал задержанный.

На Харьковщине задержан гражданин РФ, который перешел границу и заявил о желании воевать за Украину, - Нацгвардия 01

В настоящее время ведутся следственные действия по нему и проверяется предоставленная им информация. Нарушитель границы был одет в военную форму (не штатную), имел при себе паспорт и военный билет.

На Харьковщине задержан гражданин РФ, который перешел границу и заявил о желании воевать за Украину, - Нацгвардия 02

Смотрите: На освобожденных от оккупантов территориях Харьковщины ищут тела погибших защитников, - Нацгвардия. ВИДЕО

На Харьковщине задержан гражданин РФ, который перешел границу и заявил о желании воевать за Украину, - Нацгвардия 03

Заверил, что много единомышленников-оппозиционеров в разных уголках государства-агрессора, но они пока недостаточно сильны и организованы, чтобы противостоять карательной машине путинского тоталитаризма. Также он уверен: поражение российских оккупационных войск в Украине обязательно приведет к демократизации его страны.
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Топ комментарии
+57
Аеропорт Тбілісі. Красномовно.
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23.09.2022 22:59
+54
Грузины зачем вы их впускаете даже если они с машин сорвали всё ленточки и буквы z? Вы понимаете, пустив их в свой дом, они завтра вас назовут фашистами которые "ущемляют русскоговорящих".
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23.09.2022 23:02
+53
Это фашистская страна должна быть разделена, а населяющее её стадо принудительно денацифицировано, как немцы после WWII. Иначе, через какое-то время биомасса снова впадет в имперский раж. Самостоятельно стать ответственным членом человеческой цивилизации это дерьмо не способно.
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23.09.2022 23:04
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В Казахстане взлетели цены на жильё и пропали свободные гостиницы - The Moscow Times.

По словам тех, кто перешёл границу с Казахстаном, невозможно снять жильё в приграничных районах, гостиницы переполнены. Вчера в Акбулакском районе Оренбургской области пробка из желающих покинуть Россию растянулась на 3 километра.

Кстати, быстрее всех ломанулось в Казахстан буряты - им легче мимикрировать под местных.
Российский паспорт стал самым проклятым документом в мире. Русские готовы менять его хоть на чёрта лысого. С доплатой.
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23.09.2022 22:51 Ответить
буряти є,ну це зрозуміло разнарядка на них ще є,а ось на тувинців немає видно вже підчистили їх під корінь)
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23.09.2022 22:56 Ответить
Видео в twitter. Процедура аренды квартиры в Казахстане русским (за бешеные деньги) закончилась после вопроса хозяйки квартиры: "Крым чей?".
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23.09.2022 22:57 Ответить
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23.09.2022 22:58 Ответить
Аеропорт Тбілісі. Красномовно.
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23.09.2022 22:59 Ответить
Розміновувати ж він не проти расєянські міни по всій Україні ⁉️
Це теж війна
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23.09.2022 22:56 Ответить
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23.09.2022 22:57 Ответить
Кримський загран 🤣🤣🤣
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23.09.2022 22:59 Ответить
😁😂
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24.09.2022 15:17 Ответить
Зразу прочитав "с кримскім ЗАГАРОМ пропускают?"...
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23.09.2022 23:06 Ответить
С Бердянским загаром пропускают, с крымским нет.
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24.09.2022 10:00 Ответить
і з Чорнобаївським...
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24.09.2022 10:45 Ответить
Заріна, Мадіна - татарьскі імена, так?
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24.09.2022 10:22 Ответить
І кацапні багато,мода в кацапні на такі імена.
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24.09.2022 15:11 Ответить
мутна ситуація і мутний тип
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23.09.2022 22:57 Ответить
Нещодавно в США/єс викрили схожого -- намагався влаштуватисть в структури міжнародного суду, який справи з геноциду тощо розглядає. ГРУ його 6 років "підводило", після малазійського боінгу: через Аргентину. Ніби аргентинець іммігрував в США, поступив в коллєдж, вчився 4 роки, з друзяками студентствував тощо...
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24.09.2022 09:39 Ответить
Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу
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23.09.2022 23:00 Ответить
Українці за кілька годин зібрали мільйони на лікування героя "Азовсталі" Діанова

https://www.rbc.ua/rus/styler/ukrayintsi-kilka-godin-zibrali-milyoni-likuvannya-1663958825.html

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Українці, давайте допоможемо Герою України !
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23.09.2022 23:00 Ответить
давайте, але не треба забувати про не медійних захисників, а їх 2500
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23.09.2022 23:26 Ответить
Сказать,что я плачу, ничего не сказать...Я рыдаю от счастья и гордости за наш народ!
Спасибо каждому, кто переслал Денису для лечения! Наши Герои, мы вас любим
не на словах, а на деле! Поправляйся,Денис и да благославит тебя наш Любящий
Господь! 🙏🙏🙏
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24.09.2022 15:33 Ответить
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23.09.2022 23:00 Ответить
Грузины зачем вы их впускаете даже если они с машин сорвали всё ленточки и буквы z? Вы понимаете, пустив их в свой дом, они завтра вас назовут фашистами которые "ущемляют русскоговорящих".
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23.09.2022 23:02 Ответить
Так воно і буде, нажаль
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23.09.2022 23:13 Ответить
не встигнуть..
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23.09.2022 23:28 Ответить
Краще косою побрити ....батьків ....по плечі
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24.09.2022 07:15 Ответить
Якщо тільки на скронях, можна постригти під оселедець.
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24.09.2022 09:49 Ответить
ліпше паяльною лампою
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24.09.2022 10:11 Ответить
Хай на доказ пітунову голову принесе!
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23.09.2022 23:03 Ответить
им легче мимикрировать под местных.
===
адиннарот? вряд ли. Казахи интеллектуально от бурятов отличаются так же как японцы от северокорейцев.Их там вычислят с первого слова.
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23.09.2022 23:03 Ответить
Это фашистская страна должна быть разделена, а населяющее её стадо принудительно денацифицировано, как немцы после WWII. Иначе, через какое-то время биомасса снова впадет в имперский раж. Самостоятельно стать ответственным членом человеческой цивилизации это дерьмо не способно.
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23.09.2022 23:04 Ответить
ЭТО 5!!!!
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23.09.2022 23:17 Ответить
KOBZAR FACEPALM

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23.09.2022 23:19 Ответить
це часом не він?
Тіпічний кацап
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23.09.2022 23:41 Ответить
ниття москаликів -це просто пісня для душі...
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24.09.2022 06:50 Ответить
в полоні вони теж ниють, а як попадають в рашку, зразу згадують про мученія мальчіка в трусіках
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24.09.2022 10:13 Ответить
прекрасно
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23.09.2022 23:06 Ответить
****** !!!!! паРашников - в стойло , пусть срут в яму .
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23.09.2022 23:24 Ответить
Оооо! Вы откуда взяли этот перл этой СУКИ?! Эта https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабанов,_Николай_Николаевич лживая мразина у нас в Латвии ДЕПУТАТ! Я его года 3 назад в открытом доступе в ФБ спрашивал "ЧЕЙ КРЫМ?" он мне жевал уклончивые сопли про "ДЕ ФАКТО", "ДЕ ЮРЕ", а на требование ответить ИЗБИРАТЕЛЮ не ползая как удав по пачке с дустом, ответил, что "Вы не мой избиратель"!

Я уже сейчас не вспомню за что мразину Владимира Норвинда из ОБЩЕСТА ВЕТЕРАНОВ выкинули, но насколько помню откровенный рашист ДО3,14ЗДЕЛСЯ!

По поводу "несчастных стариков"... А что, это страшные мучения за ВСЮ ЖИЗНЬ выучить элементарный разговорный?! У меня есть знакомый пенсионер, который вынужден был сделать российское гражданство, чтобы не покупать визу за каждую поездку к родственникам. Сейчас необходимость отпала, родственники умерли, он обратился в департамент и ему дали перечень что надо подготовить по подтверждению постоянного проживания. а по латышскому сказали. что в его возрасте никто особо спрашивать не будет. И кстати, он ЗНАЕТ латышский достаточно, чтобы поддержать общую беседу!
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24.09.2022 00:16 Ответить
Я в шоке, что у вас такие "депутаты" в Сейме сидят!😱
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24.09.2022 01:04 Ответить
а у меня еще вопрос
не эти ли люди устраивают вонь по поводу ущемления в странах Балтии русского языка и визжат по поводу сноса советских памятников?
и простите, реально прошло 30 лет с развала Союза
можно было попытаться выучить язык страны, в которой живешь?
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24.09.2022 02:31 Ответить
Мне особенно понравился еле живой гражданин РФ, которого достали из багажника джипа. Видимо, заполз туда умирать, а пограничники вытащили. Гады, умереть спокойно не дадут
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24.09.2022 00:41 Ответить
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24.09.2022 10:48 Ответить
Поправки к Закону об иммиграции, которые сегодня принял Сейм касаются и тех граждан РФ, которые ранее были гражданами или не гражданами Латвии . При этом они продолжают жить здесь на основании постоянного вида на жительство. Таких в стране примерно 20 тысяч . - тут Николай Кабанов уже при3,14здел 17600 великоскрепных! И получали они гражданство РФ отнюдь не в 90-тые годы, как он пытается утверждать, а гораздо позже, чтобы не платить за визу в РФ и/или ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ раньше чем в Латвии.

«Почему они взяли это российское гражданство? Они не остались в статусе негражданина? Они могли остаться в статусе негражданина здесь, не было бы проблем. Это их выбор - стать гражданином другой страны. И если они стали гражданином другой страны, они могут проживать здесь в Латвии только, если они получают вид на жительство и знают латышский язык.

Впрочем, выгонять из страны тех, кто не сможет подтвердить знания латышского не будут. Предположительно они получат временный ВНЖ сроком на 1 год. - и тут СОВРАЛ! Просто их будут мурыжить каждый год с продлением и экзаменом!

Непонятно, почему у них нет возмущений, когда РОССИЙСКОЕ посольство КАДЫЙ ГОД заставляет СВОИХ граждан выстаивать длинные очереди и отмечаться, чтобы доказать, что они НЕ УМЕРЛИ и им можно перечислять пенсии?! ЗА СЧЁТ пенсионеров Рашки, где они ни дня не работали, но рады обворовать своих же!
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24.09.2022 00:44 Ответить
При этом иностранцы, которые получили в Латвии постоянный ВНЖ, подтверждать знания латышского языка не должны , по той причине, что они делали это при получении статуса. Здесь, кстати, тоже есть цитата от гниды Кабанова.
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24.09.2022 00:46 Ответить
А що цей громадянин РФ робив у багажнику авто, з якого його викинули?))))))))))))))))
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24.09.2022 10:27 Ответить
Бежит от мобилизации.
он понимает, что воюя за Украину шанс выжить больше, чем воюя за Россию.
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23.09.2022 23:09 Ответить
Или хотя бы умереть за что-то достойное.
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23.09.2022 23:50 Ответить
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24.09.2022 00:15 Ответить
Казахстанцы говорят: поприбегали русские , бегущие от войны, и с буквами z на машинах.
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23.09.2022 23:10 Ответить
У нас є батал'йон "Свабодная расія"- хай розбираються...
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23.09.2022 23:10 Ответить
Не можна так зразу. Це може бути засланий козачок,який як раз шукає і передає інформацію в спецслужби на росію.
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24.09.2022 15:23 Ответить
Ну так я і кажу - хай розбираються...
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24.09.2022 15:42 Ответить
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23.09.2022 23:17 Ответить
если это правда - с хорошим почином, раша.
хай бы они все там на самообслуживании кто поездом накроются а кто подводной лодкой в степях кубани, главное, чтоб к нам не лезли.
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24.09.2022 02:42 Ответить
***** !!!!! мне двор бетоном залить нужно, крышу на веранде накрыть профнастилом, кубов 10 жерствы расплонировать на стоянке для авто, и остальной ***** по мелочам куча, ДАЙТЕ МНЕ ПАРУ ДЕЗЕРТИРОВ ИЗ паРАШИ , им ***** куда бежать , а нам польза.
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23.09.2022 23:21 Ответить
не треба чеками, іди і відлови.
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23.09.2022 23:29 Ответить
отож!! й на бюджет менше навантаження, Ви ж нагодуєте) Й пророцтво цапів здійсниться - кожному українцю по 2 раби
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23.09.2022 23:35 Ответить
👍🤝😂
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24.09.2022 15:41 Ответить
Приїжджай на Чернігівщину Пройдись по глухих селах вздовж кордону Там "заробітчани" такі сезон на городах з квітня відпрацювали у пенсіонерів і зараз сидять без діла А попереду - зима! Треба якось жить А не всі пенсіонери цих "бугаїв" зиму прогодують Може хтось і погодиться!
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24.09.2022 01:41 Ответить
Я бы этим идиотам, не то что строить, ломать ничего бы не поручил.
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24.09.2022 09:55 Ответить
Нам уже не нужна демократизация его страны, нам нужен ее распад.
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23.09.2022 23:38 Ответить
а фамілія у нього Мішкін чи Чепижкін?
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24.09.2022 00:28 Ответить
Отправьте его назад, с заданием.
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24.09.2022 00:34 Ответить
😂
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24.09.2022 15:42 Ответить
Не все русские поддерживают путина.Мужика надо проверить в бою и не только.
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24.09.2022 01:52 Ответить
для начала пусть завалы разбирает.
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24.09.2022 10:54 Ответить
Та в чому проблема? Якщо у СБУ є сумніви - Женевська конвенція даний варіант передбачає - "інтернування громадянина країни-агресора до закінчення війни" Визначить йому місце проживання та обмеження в його діяльності Визначить порядок контролю за ним І хай чекає коли війна закінчиться! Тим же будівельником на відновленні зруйнованого житла в якомусь селі І користь принесе і себе прогодує
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24.09.2022 03:48 Ответить
Легіон *Свободная Россия* дуже сильно шифрується,щоб його місцеперебування не пронюхало фсб,тому цей чолов*яга може бути засланим козачком.Або ж його наміри щирі.Хто це може знати. Хай спецслужби ним займаються.
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24.09.2022 04:34 Ответить
Ага він не місцевий і так на раз- два кордон перейшов
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24.09.2022 07:34 Ответить
Засланий козачок або просто бреше. Ні пуйлу, ні його вівцям довіряти ніколи ні в чому не можна.
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24.09.2022 09:14 Ответить
Самий оригінальний спосіб відкосити від мобілізації. Він нічого не втрачає в Україні, а навпаки поки його будуть перевіряти, то і війна закінчиться.
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24.09.2022 10:06 Ответить
...проверьте лояльность и на фронт.Боевая единица
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24.09.2022 10:52 Ответить
 
 