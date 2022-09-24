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Последствия вражеского обстрела Запорожья: разрушены дома, изувечены жизни. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Прошлой ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью.
Фото последствий удара по городу опубликовал в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Разрушенные дома, изувечены жизни. Оккупант пытается нас запугать, оккупант пытается нас убить. Но враг уже обречен. Держимся, помогаем друг другу. Жертв могло быть больше - благодарность нашим спасателям! Отдельная благодарность силам противовоздушной обороны, сбивших вражескую ракету. Обломки снаряда упали вне города. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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