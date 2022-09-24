РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7820 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
6 480 6
война (46904) Запорожье (2340) обстрел (20230) ракеты (2742) Старух (145)

Последствия вражеского обстрела Запорожья: разрушены дома, изувечены жизни. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Прошлой ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью.

Фото последствий удара по городу опубликовал в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Разрушенные дома, изувечены жизни. Оккупант пытается нас запугать, оккупант пытается нас убить. Но враг уже обречен. Держимся, помогаем друг другу. Жертв могло быть больше - благодарность нашим спасателям! Отдельная благодарность силам противовоздушной обороны, сбивших вражескую ракету. Обломки снаряда упали вне города. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Последствия вражеского обстрела Запорожья: разрушены дома, изувечены жизни 01
Последствия вражеского обстрела Запорожья: разрушены дома, изувечены жизни 02
Последствия вражеского обстрела Запорожья: разрушены дома, изувечены жизни 03
Последствия вражеского обстрела Запорожья: разрушены дома, изувечены жизни 04
Последствия вражеского обстрела Запорожья: разрушены дома, изувечены жизни 05

Также читайте: Россияне обстреляли Запорожье: загорелся жилой дом, есть погибший и 7 пострадавших
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жилий будинок, били вночі, певно жертви є.
показать весь комментарий
24.09.2022 09:19 Ответить
Старух, побойся Бога, верни все, что украл пострадавшим землякам.
показать весь комментарий
24.09.2022 11:11 Ответить
Старух :" ...тримаймося , допомагаємо один одному ..."Яка ж він тільки цинічна зелена наволоч ! А чим буде допомагати , якщо вкрав всю гуманітарну допомогу від ЄС ?
показать весь комментарий
24.09.2022 09:46 Ответить
не надто вона й зелена. це справжній ветеран з перевзування. досвід біля корита є
показать весь комментарий
24.09.2022 10:04 Ответить
Центр з надання адмінпослуг. Це ж треба яка стратегічна ціль! А ще є міськи туалети, мабуть вони будуть наступні
показать весь комментарий
24.09.2022 10:08 Ответить
В действительности, ведь целились по заводу (местные знают какому), расположенному сразу за этим домом. Но в итоге, как парадокс, «денацифицировали» жилой дом по улице с именем героя, который сам боролся с нацизмом. Чтоб оценить масштаб взрыва, скажу для местных, что даже на «Стопке» взрывной волной поразбивало окна! Весь ужас происходящего, в самом статусе города Запорожья, как крупнейшего индустриального центра Украины. Теперь все жители, живущие вокруг многочисленных заводов и предприятий нашего города, стали в одночасье потенциальными жертвами.
показать весь комментарий
24.09.2022 14:19 Ответить
 
 