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Еще 8 судов с агропродукцией для стран Африки, Азии и Европы сегодня отправятся из портов Одессы и Черноморска. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В рамках "Зерновой инициативы" сегодня еще 8 судов с агропродукцией отправятся из портов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мининфраструктуры.

"Сегодня из портов Одессы и Черноморска отправятся 8 судов, на борту которых 131,3 тыс. тонн агропродукции. Продовольствие предназначено для стран Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 6 судов уже вышли из портов, объединившись в караван, а еще два ждут своей очереди.

С начала работы зернового коридора 211 судов вывезли 4,7 млн. тонн украинской агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.

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Еще 8 судов с агропродукцией для стран Африки, Азии и Европы сегодня отправятся из портов Одессы и Черноморска 01

Еще 8 судов с агропродукцией для стран Африки, Азии и Европы сегодня отправятся из портов Одессы и Черноморска 02
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