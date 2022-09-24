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Разоблачены агенты ФСБ в Днепре и Покровске: один из них работал на врага из тюрьмы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ходе многоэтапной спецоперации Служба безопасности обезвредила еще одну межрегиональную агентурную сеть РФ, корректировавшую вражеский огонь в прифронтовых районах востока и юга Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Разоблачены агенты ФСБ в Днепре и Покровске: один из них работал на врага из тюрьмы 01

"Так, в Донецкой области двое российских агентов передавали оккупантам места дислокации подразделений ВСУ, в том числе расположение боевых позиций реактивных артиллерийских систем "HIMARS". Установлено, информаторы были завербованы представителями ФСБ после полномасштабного вторжения. В поле зрения спецслужб РФ попали из-за своих взглядов которые неоднократно "афишировались" среди окружающих.

Задокументировано, что оба злоумышленника действовали по указаниям "связных" так называемой "МГБ ДНР", которые в дальнейшем докладывали своим российским кураторам", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали обоих агентов в Покровске на попытке передачи развединформации оккупантам.

Разоблачены агенты ФСБ в Днепре и Покровске: один из них работал на врага из тюрьмы 02

"Еще одного вражеского приспешника разоблачили в Днепре. Им оказался заключенный одного из исправительных учреждений. С помощью скрытого мобильного телефона он наладил связь со своими сообщниками на свободе, которые передавали ему геолокацию украинских блокпостов. Полученную информацию заключенный передавал представителям спецслужб РФ, которые завербовали его через связи в криминальных кругах.

За помощь захватчикам заключенный надеялся выйти на свободу и получить должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Установлено, что для коммуникации враг использовал заранее отработанные анонимные телеграм-каналы, а разведданные получал в виде отметок на электронных картах с фото- и видеофиксацией объектов", - добавляют в СБУ.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также читайте: СБУ установила личность российского командира, отдавшего приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне



Разоблачены агенты ФСБ в Днепре и Покровске: один из них работал на врага из тюрьмы 03
Разоблачены агенты ФСБ в Днепре и Покровске: один из них работал на врага из тюрьмы 04
Разоблачены агенты ФСБ в Днепре и Покровске: один из них работал на врага из тюрьмы 05
Разоблачены агенты ФСБ в Днепре и Покровске: один из них работал на врага из тюрьмы 06
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Топ комментарии
+15
Русня начинает выводить свои подготовленные части из Лимана Об этом пишут пропагандисты. Оставляют мобиков с оккупированных территорий и других орков для удержания позиций. Ждем официальную информацию.
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24.09.2022 13:02
+11
это для 73% ********* после принятия закона о спизженных 38 млрд гривен на дороги?как там дело в Запорожье О ГУМАНИТАРКЕ неее ни чего не слышали ?
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24.09.2022 13:04
+10
Таких продажних падлюк потрібно по - тихому прибирати , тому що ці потвори навіть не годяться для обміну 😡
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24.09.2022 13:04
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Русня начинает выводить свои подготовленные части из Лимана Об этом пишут пропагандисты. Оставляют мобиков с оккупированных территорий и других орков для удержания позиций. Ждем официальную информацию.
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24.09.2022 13:02 Ответить
155 мм салют кацапам в догонку
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24.09.2022 13:14 Ответить
это для 73% ********* после принятия закона о спизженных 38 млрд гривен на дороги?как там дело в Запорожье О ГУМАНИТАРКЕ неее ни чего не слышали ?
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24.09.2022 13:04 Ответить
Таких продажних падлюк потрібно по - тихому прибирати , тому що ці потвори навіть не годяться для обміну 😡
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24.09.2022 13:04 Ответить
Ось таке. Прямо з держустанов працюють на ворога. Не думаю, що виключно з пеніціарних.
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24.09.2022 13:06 Ответить
"Хамерсы"? это что за зверь такой?
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24.09.2022 13:16 Ответить
Это Хаймарсы на шасси Хаммеров.
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24.09.2022 13:19 Ответить
я так и думал!
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24.09.2022 13:24 Ответить
Похоже это коварное античеловеческое изобретение фашЫстов нацЫстов!!!
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24.09.2022 13:30 Ответить
ну нарешті.. хоч одного поставили до стінки... чи таки ні?????
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24.09.2022 13:31 Ответить
Бедняги! Это они еще не попали в руки кровожадных украинских судей. Вот тут я им уже не завидую. Получат парни на полную катушку. Влупят им огромные сроки (где-то по году условно), а может, еще и под залог на огромную сумму, гривен так пятьсот, выпустят. Обдерут до нитки, не оставят даже денег на билет, чтобы смыться куда-нибудь.
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24.09.2022 13:33 Ответить
Ермака и Зеленскага к Хаймарсам и близко нельзя подпускать!
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24.09.2022 13:38 Ответить
oi tvari! pavesit ix nemedlenno!
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24.09.2022 13:52 Ответить
від тої стіни мжна обох не відводити... прямо там "в расход".....
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24.09.2022 14:07 Ответить
Ви теж про це подумали? А зараз по іншому не встояти!

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24.09.2022 14:42 Ответить
вот это да! да... СлуБоУмные работают...
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24.09.2022 16:11 Ответить
Покажіть обличчя цих зрадників або хоть призвіща іх друкуйте, бо обміняють на московію і знати не будемо кого після війни віддячити за масові убивства Українців !!
Буде як із Цемахом або вагнерівцями!!
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24.09.2022 17:13 Ответить
Это все мелкие отбросы, а вот Елдак, татаров, шуфрич и т.д но это Оманского совкодрочера не интересует!!!
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24.09.2022 17:23 Ответить
В ***** эту власть! Зеки из тюрьмы рулят (( Сброд под руководством клоуна. На голову не налазит...
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26.09.2022 01:06 Ответить
 
 