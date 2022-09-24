Торговые площадки в даркнете с якобы продажей западного оружия содержат сфальсифицированную информацию и ведутся не украинцами, - BBC. ФОТОрепортаж

Российские пропагандисты утверждают, что украинцы частично сбывают оружие, полученное в качестве военной помощи от США, в "темном интернете" - части всемирной сети, где пользователи могут сохранять полную анонимность.

Однако, пообщавшись с "продавцами" под видом потенциальных покупателей, команда расследователей BBC пришла к выводу, что размещенные в "темной паутине" объявления, предлагающие купить американское оружие – фейковые, сообщает Цензор.НЕТ.

"Продавцы" из даркнета обещают поставить натовское оружие любому, кто готов заплатить. Как геотег указан Киев, однако название столицы на украинском языке написано неверно. И на этом дурацкие ошибки авторов объявления не заканчивались.

Один из "продавцов", часто упоминаемый в российских СМИ, называется Weapons Ukraine. На странице магазина есть упоминание о 32 якобы проведенных им сделках по продаже американских карабинов, пистолетов и другого огнестрельного оружия, которое якобы доставляют анонимным покупателям по всей территории Украины.

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Тем не менее, журналисты обнаружили, что фотографии с объявлений далеко не всегда соответствуют описанию. Более того, были сделаны за многие годы до начала полномасштабной войны.

Другой продавец под названием Big Discounts On Weapons, предлагавший купить "Джавелины" и беспилотники американского производства, якобы недавно поставленные Украине, оказался более изобретательным.

Продавец отфотошопил несколько старых фотографий, в том числе уже сбитых дронов, и добавил туда название торговой площадки.

После этого журналисты попытались связаться с самими "продавцами" и понять, действительно ли авторы объявлений - из Украины.

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Продавец "Джавелинов" и дронов Switchblade 300 попросил связаться с ним в одном из мессенджеров, где он зарегистрирован под не самым оригинальным именем "javelinusa".

На вопрос журналистов, как именно можно купить рекламируемое оружие, был получен следующий ответ на украинском языке: "Внесіть гроші на свій рахунок, тоді ми запросимо адміністратора до цього чату. Домовляємося й оголошуємо всі умови при ньому. Потім у вебчаті пишете, що отримали [зброю] і всім задоволені та просите адміна переказати ваш депозит мені".

Однако в ходе переписки журналисты обратили внимание, что украинским языком собеседник владеет, мягко говоря, не слишком хорошо. На прямой вопрос об этом "продавец" объяснил, что он якобы из Польши.

Приглашенная журналистами лингвистка Дарья Левицкая убеждена, что сообщение писал русскоязычный человек. По ее словам, можно достаточно уверенно утверждать, что сообщения, отправленные на украинском языке, были переведены при помощи онлайн-переводчика - причем не с польского языка, а с русского.

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Позже удалось связаться и со вторым "продавцом", который в переписке также допускал грубые ошибки, очевидно автоматически переводя сообщения на украинский уже перед отправкой.

Отзывы, оставленные "покупателями", написаны в основном по-польски, но тоже пестрят ошибками, характерными для электронного перевода.

В статье на сайте RT утверждается: не исключено, "что у нелегальных торговцев налажен контакт с [польскими] пограничниками", и они могут без проблем доставлять заказы не только в Польшу, но и за ее пределы.

Эксперт StopFake Сергей Харченко полагает, что Кремль использует подобного рода фейки, чтобы подорвать доверие западных партнеров к украинским властям и сорвать поставки оружия.

Харченко считает, что эти фейки рассчитаны преимущественно на западную аудиторию.

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Статьи, вполне серьезно рассказывающие о "продаже в даркнете украинского оружия", журналисты обнаружили на разных сайтах - на английском, японском, вьетнамском, турецком и других языках.

Компания KELA, специализирующаяся на анализе угроз киберпреступности, провела свое исследование. Ее специалисты пришли к выводу, что объявления о продаже распространяются (а возможно, и изначально были созданы) пророссийскими пропагандистскими источниками.

В KELA считают подозрительным, что активность на этой торговой площадке минимальна (число сделок невелико), а сама она практически неизвестна даже постоянным обитателям даркнета.

Эксперты не могут сказать, являются ли объявления от начала до конца делом рук российских пропагандистов или их разместили мошенники, пытающиеся заработать в даркнете, а прокремлевские СМИ просто о них раструбили. Но само время их появления и заявления прокремлевских СМИ, повторяющие друг друга как под копирку, позволяют предположить, что кампания по дезинформации была спланирована и организована централизованно.

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