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Пограничник сбил российский беспилотник антидроновым ружьем, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала сентября пограничники приземлили уже 2 российских коптера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГПСУ.

Отмечается, что на границе со страной-агрессором боец сбил беспилотник антидроновым ружьем.

"Разведгруппа нашла приземленный коптер. Рядом с ним лежал боеприпас, который решители должны были сбросить на украинский поселок. Люди в безопасности, а дрон теперь будет работать на нас", - говорится в сообщении.

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Пограничник сбил российский беспилотник антидроновым ружьем, - ГПСУ 01
Пограничник сбил российский беспилотник антидроновым ружьем, - ГПСУ 02
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Вы реально набридли кацапським телеграмом та інстаграмом. У вас велика аудіторія на сайті, невже немає можливості заливати відео напряму
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24.09.2022 15:06 Ответить
AGREE! Da, ya ewe posle konflikta Durova VK i FSB perestal vsem etim polzovat'sya...
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24.09.2022 15:32 Ответить
Какая-то нездоровая тяга ко всему совковому. Совок сдох 30 лет назад! Есть же более вменяемая и безопасная альтернатива этим ФСБ-шным проектам.
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24.09.2022 22:07 Ответить
Хто поставив рушницю, яка країна?
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24.09.2022 15:42 Ответить
А какая разніца ? (с)
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24.09.2022 16:49 Ответить
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Слава Україні !
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24.09.2022 16:14 Ответить
Героям слава !!
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24.09.2022 22:26 Ответить
Респект Захисникам України і Слава !!
Смерть рашистам ***** та привладним опожопівцям в Україні✌️👏👍‼️🇺🇦❤️⚔️🗡😡😡😡
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24.09.2022 17:05 Ответить
 
 