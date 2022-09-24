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Пограничник сбил российский беспилотник антидроновым ружьем, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала сентября пограничники приземлили уже 2 российских коптера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГПСУ.
Отмечается, что на границе со страной-агрессором боец сбил беспилотник антидроновым ружьем.
"Разведгруппа нашла приземленный коптер. Рядом с ним лежал боеприпас, который решители должны были сбросить на украинский поселок. Люди в безопасности, а дрон теперь будет работать на нас", - говорится в сообщении.
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