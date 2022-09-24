Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей. ФОТОрепортаж

За сутки правоохранители зарегистрировали 73 сообщения о разрушенной инфраструктуре в Запорожье и населенных пунктах области. Есть потери среди мирного населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"Оккупационные войска попали по населенным пунктам Пологовского района. Значительные повреждения получили дома жителей Орехова, Гуляйполя и близлежащих сел. Также полицейские зафиксировали вражеские прилеты по областному центру. Этой ночью оккупанты нанесли ракетный удар по жилищной инфраструктуре Запорожья, в результате чего случился пожар", - говорится в сообщении.

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы ГУНП и УСБУ в Запорожской области, спасатели ГСЧС, коммунальные службы. Правоохранители помогли ликвидировать пострадавших в более безопасные места, провели осмотр обстрелянной территории, собрали вещественные доказательства российского вооруженного преступления.

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Также от разрыва снарядов в частных домах, расположенных рядом, вылетели стекла и двери, повреждены кровельные покрытия и фасады зданий.

В результате очередного вражеского террора есть потери среди мирного населения. Гражданские жители получили осколочные повреждения. Один человек от полученных ранений погиб.













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