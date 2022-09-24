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Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За сутки правоохранители зарегистрировали 73 сообщения о разрушенной инфраструктуре в Запорожье и населенных пунктах области. Есть потери среди мирного населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей 01

"Оккупационные войска попали по населенным пунктам Пологовского района. Значительные повреждения получили дома жителей Орехова, Гуляйполя и близлежащих сел. Также полицейские зафиксировали вражеские прилеты по областному центру. Этой ночью оккупанты нанесли ракетный удар по жилищной инфраструктуре Запорожья, в результате чего случился пожар", - говорится в сообщении.

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы ГУНП и УСБУ в Запорожской области, спасатели ГСЧС, коммунальные службы. Правоохранители помогли ликвидировать пострадавших в более безопасные места, провели осмотр обстрелянной территории, собрали вещественные доказательства российского вооруженного преступления.

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Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей 02

Также от разрыва снарядов в частных домах, расположенных рядом, вылетели стекла и двери, повреждены кровельные покрытия и фасады зданий.

В результате очередного вражеского террора есть потери среди мирного населения. Гражданские жители получили осколочные повреждения. Один человек от полученных ранений погиб.



Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей 03
Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей 04
Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей 05
Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей 06

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Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей 07
Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей 08
Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей 09
Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей 10
Последствия удара рашистов по Запорожью и области: разрушения в многоэтажках и частных домах мирных жителей 11
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Пора уже создать специальную группу по физическому устранению кремлевского карлика , по другому это существо не остановить , он уже вошел в раж ,и чувстувует свою недосягаемость
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24.09.2022 16:23 Ответить
Может и пора. Да кто возьмется?
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24.09.2022 20:35 Ответить
что за бред - его бы свои давно уже удавили - только как? если у него 1000 -ная охрана подчиняющаяся лично ему - никто к нему на прием с оружием и на километр не подойдет
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25.09.2022 00:09 Ответить
можно и с 2-х километров завалить ту тварь.
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25.09.2022 09:14 Ответить
дуже шкода красивих ******** будинків з туями і під металочерепицею, ще більше шкода маленьких, але з душею вибудуваних, роками і самотужки самими хазяйвами.. їм буде важко відновити майно...
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24.09.2022 17:12 Ответить
просто Куртев, местный зам.мэра, выложил фотки по которым можно точно определить адрес попадания. Может он это сделал по тупости, а если нет, тогда есть к нему много вопросов! - ты дебил, блд?!
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24.09.2022 22:09 Ответить
куртев - захватчик
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24.09.2022 23:53 Ответить
хло терорист..
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24.09.2022 22:19 Ответить
Били с оккупированной Васильевки. На это указывает траектория полёта ракеты и само место попадания в дом. Здания тут стоят в одну линию (в народе «Линейка»), развёрнутые как фаланга и прикрывая собой целый ряд индустриальных объектов. Очень уязвимое место в этой части города. Сограждане, будьте бдительны!
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24.09.2022 23:00 Ответить
 
 