В Харьковской области поймали предателя: был одним из руководителей в псевдополиции в оккупированном Изюме, - прокуратура. ФОТО

На Харьковщине задержан предатель, который во время оккупации Изюма занимал руководящий пост в псевдополиции.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры задержан и сообщено о подозрении 43-летнему бывшему полицейскому из г. Изюм по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Досудебное расследование установило, что во время оккупации г. Изюм экс-полицейский добровольно перешел на сторону врага. Бывший правоохранитель принял предложение представителей РФ и вступил в должность "участкового инспектора полиции" в так называемом "Изюмском районном управлении полиции Харьковской области". Впоследствии за помощь оккупантам он получил "повышение" и стал "начальником отдела участковых инспекторов".

В июле предатель вместе с российскими военными и боевиками "ЛНР" приехал к своим бывшим коллегам и забрал у них трудовые книжки.

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После деоккупации Харьковщины мужчина пытался сбежать, но благодаря слаженной и скоординированной работе правоохранителей 23 сентября он был задержан в порядке статей 208, 615 УПК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, оперативное сопровождение - второй оперативный отдел ТУ ГБР в г. Полтаве и Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, - рассказали в прокуратуре.