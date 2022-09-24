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В Харьковской области поймали предателя: был одним из руководителей в псевдополиции в оккупированном Изюме, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На Харьковщине задержан предатель, который во время оккупации Изюма занимал руководящий пост в псевдополиции.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры задержан и сообщено о подозрении 43-летнему бывшему полицейскому из г. Изюм по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Досудебное расследование установило, что во время оккупации г. Изюм экс-полицейский добровольно перешел на сторону врага. Бывший правоохранитель принял предложение представителей РФ и вступил в должность "участкового инспектора полиции" в так называемом "Изюмском районном управлении полиции Харьковской области". Впоследствии за помощь оккупантам он получил "повышение" и стал "начальником отдела участковых инспекторов".

В июле предатель вместе с российскими военными и боевиками "ЛНР" приехал к своим бывшим коллегам и забрал у них трудовые книжки.

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В Харьковской области поймали предателя: был одним из руководителей в псевдополиции в оккупированном Изюме, - прокуратура 01

После деоккупации Харьковщины мужчина пытался сбежать, но благодаря слаженной и скоординированной работе правоохранителей 23 сентября он был задержан в порядке статей 208, 615 УПК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, оперативное сопровождение - второй оперативный отдел ТУ ГБР в г. Полтаве и Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, - рассказали в прокуратуре.
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Топ комментарии
+18
Якби свого часу Нелю Штепу повісили б на ліхтарі через пару годин після арешту, то кількість потенційних зрадників зменшилась би в сотню раз. А так вони бачать "невідворотність покарання" у вигляді великого по суті а-я-я-ю. Штраф та громадські роботи. То чому б не спробувати розбагатіти за допомогою кацапні. А не вийшло- ну пару сотень доларів штрафу та разок по мордасам одержу максимум. Якось так. На жаль.
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24.09.2022 19:41
+12
На лобі клеймо випалити, щоб це падло всі знали.
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24.09.2022 19:02
+7
Ще дого потрібно буде все лайно викидати з України і починати треба з верхніх гілок влади...
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24.09.2022 19:11
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На лобі клеймо випалити, щоб це падло всі знали.
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24.09.2022 19:02 Ответить
и повісити при дорозі
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24.09.2022 19:09 Ответить
Знову рило ворога затушовали, щоб люди не впізнали, значить поновлять на посаді в якомусь іншому регіоні. Для зелених це цінні кадри.
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24.09.2022 21:32 Ответить
Таких ссавців треба позбавляти громадянства.
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24.09.2022 19:03 Ответить
Всраться енд закопаться
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24.09.2022 19:06 Ответить
Электрошоки и паяльники то ихние
остались?
Проявите смекалку
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24.09.2022 19:08 Ответить
чому так багато 3радників
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24.09.2022 19:10 Ответить
думай-те
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24.09.2022 19:34 Ответить
То папріколу штоб паржать
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24.09.2022 20:11 Ответить
Ще дого потрібно буде все лайно викидати з України і починати треба з верхніх гілок влади...
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24.09.2022 19:11 Ответить
цікаво а на кого схожі ті кому гниди та зрадники до вподоби???
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24.09.2022 19:44 Ответить
Верхи Влади - дерьмак разминировавший Чонгар, баканов с Наумовым вывозившие награбленные миллионы и драгоценности , приказавшие СБУшникам Херсона не сопротивляться и выехать из города , Деркач за предательство назначенный в Эенергоатом , портнов составлявший списки патриотов это твои верхи и это только капля в море
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24.09.2022 20:21 Ответить
Що там йому світить за колаборацію за законом ,ще помножити на 5 за порушення присяги а потім депортувати на залишки раші - хай здійсняться мрії ідіота.
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24.09.2022 19:13 Ответить
два года условно или все-так три?
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24.09.2022 19:18 Ответить
А як можна звязатись з адміном бо в моїй стрічці подій ліва людина пише?
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24.09.2022 19:18 Ответить
Вы, видимо, случайно отправили ему запрос на подписку и не заметили этого. Наведите курсор на его ник. Там будет "вiдписатися". Нажмите. И - все. /Админ не нужен./
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24.09.2022 21:27 Ответить
Дякую
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24.09.2022 21:34 Ответить
А чого не втiк, щоб бомжом на вокзалi в Бiлгородi працювати?
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24.09.2022 19:19 Ответить
Взагалі "нормою" скотоподібним іудам має бутили ( довічне увязнення. Щоб кожна потвора знала. Але ЕСКкгбшнику дали лише 5 років. хенерал-майору. Ідеально, щоб його завалили (або його родину на перший випадок)
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24.09.2022 19:22 Ответить
Якби свого часу Нелю Штепу повісили б на ліхтарі через пару годин після арешту, то кількість потенційних зрадників зменшилась би в сотню раз. А так вони бачать "невідворотність покарання" у вигляді великого по суті а-я-я-ю. Штраф та громадські роботи. То чому б не спробувати розбагатіти за допомогою кацапні. А не вийшло- ну пару сотень доларів штрафу та разок по мордасам одержу максимум. Якось так. На жаль.
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24.09.2022 19:41 Ответить
Абсолютно з такими ж думками. І головне, що зараз з заарештованими поводяться аналогічно. А закон ніхто змінювати не намагається.
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24.09.2022 22:25 Ответить
А чого ОПівських зрадників не ловите?!!!! Чи "ето другоє"!
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24.09.2022 19:58 Ответить
А де на фото зрадники ???
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24.09.2022 20:08 Ответить
Один з тих, хто повірив, що Росія там назавжди.
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24.09.2022 20:23 Ответить
kurwa, а який це до поліції відбір, якщо такий високий відсоток зрадників. Це ж силове відомство.
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24.09.2022 20:28 Ответить
Псевдоментов отправлять в обычные зоны,там из них быстро бандеровок сделают.
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24.09.2022 20:52 Ответить
І чому це так-як зрадник, то поліцай? Агов, громадянине Аваков! Щось не чути вас.
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24.09.2022 21:46 Ответить
це ж не патрульна полiцiя. реформу встигли провести тiльки серед патрульних...
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24.09.2022 23:42 Ответить
А шо вы зрадныку морду лица закрываете? Думаете может стать на путь исправления? Ха ха ха ха…
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24.09.2022 22:31 Ответить
раз лицо замыленно то значит получит как обычно, по минимуму 2 года условно.
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24.09.2022 22:51 Ответить
Затримали колаборанта, який був «начальником поліції» під час окупації Ізюма



Правоохоронці затримали експоліцейського, який під час окупації Ізюма співпрацював із російськими військами та обіймав посаду в так званій поліції. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

Встановлено, що під час окупації м. Ізюм експоліціянт добровільно перейшов на бік ворога. Колишній правоохоронець прийняв пропозицію представників РФ і обійняв посаду «дільничного інспектора поліції» у так званому «Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області». Згодом за допомогу окупантам він отримав «підвищення» та став «начальником відділу дільничних інспекторів».

У липні зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

Після деокупації Харківщини чоловік намагався втекти, але завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців 23 вересня його було затримано в порядку статей 208, 615 КПК України. Йому повідомили про підозру 43-річному колишньому поліцейському з м. Ізюм за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
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24.09.2022 23:38 Ответить
А чому Україна не збирає засідання ООН стосовно смертей і тортур в Ізюмі. Це друга Буча.
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25.09.2022 00:52 Ответить
 
 