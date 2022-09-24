В Харьковской области поймали предателя: был одним из руководителей в псевдополиции в оккупированном Изюме, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На Харьковщине задержан предатель, который во время оккупации Изюма занимал руководящий пост в псевдополиции.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры задержан и сообщено о подозрении 43-летнему бывшему полицейскому из г. Изюм по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Досудебное расследование установило, что во время оккупации г. Изюм экс-полицейский добровольно перешел на сторону врага. Бывший правоохранитель принял предложение представителей РФ и вступил в должность "участкового инспектора полиции" в так называемом "Изюмском районном управлении полиции Харьковской области". Впоследствии за помощь оккупантам он получил "повышение" и стал "начальником отдела участковых инспекторов".
В июле предатель вместе с российскими военными и боевиками "ЛНР" приехал к своим бывшим коллегам и забрал у них трудовые книжки.
После деоккупации Харьковщины мужчина пытался сбежать, но благодаря слаженной и скоординированной работе правоохранителей 23 сентября он был задержан в порядке статей 208, 615 УПК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование проводят следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, оперативное сопровождение - второй оперативный отдел ТУ ГБР в г. Полтаве и Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, - рассказали в прокуратуре.
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Правоохоронці затримали експоліцейського, який під час окупації Ізюма співпрацював із російськими військами та обіймав посаду в так званій поліції. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура
Встановлено, що під час окупації м. Ізюм експоліціянт добровільно перейшов на бік ворога. Колишній правоохоронець прийняв пропозицію представників РФ і обійняв посаду «дільничного інспектора поліції» у так званому «Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області». Згодом за допомогу окупантам він отримав «підвищення» та став «начальником відділу дільничних інспекторів».
У липні зрадник разом з російськими військовими та бойовиками «ЛНР» приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.
Після деокупації Харківщини чоловік намагався втекти, але завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронців 23 вересня його було затримано в порядку статей 208, 615 КПК України. Йому повідомили про підозру 43-річному колишньому поліцейському з м. Ізюм за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).