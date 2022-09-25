Военные РФ выпустили более 170 снарядов из "Градов" и ствольной артиллерии по трем громадам Сумщины, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Враг обстрелял Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую громады Никопольского района Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Пять ударов за ночь. Враг выпустил более 170 снарядов из "Градов" и ствольной артиллерии по трем громадам Никопольского района - Красногригоревской, Никопольской и Марганецкой.

Предварительно обошлось без погибших и раненых.

В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света более 3200 семей.

В Марганце тоже изуродованы сети. Электричество пропало почти в 3000 семей.

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В Красногригорьевской громаде россияне оставили без электроснабжения до 500 человек. От вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повсюду после обстрелов начали работу аварийные бригады энергетиков. Планируют все починить к середине дня.

Сообщается также, что в других районах ночь прошла без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.

























