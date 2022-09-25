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Военные РФ выпустили более 170 снарядов из "Градов" и ствольной артиллерии по трем громадам Сумщины, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг обстрелял Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую громады Никопольского района Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Пять ударов за ночь. Враг выпустил более 170 снарядов из "Градов" и ствольной артиллерии по трем громадам Никопольского района - Красногригоревской, Никопольской и Марганецкой.

Предварительно обошлось без погибших и раненых.

В Никополе повреждены дома и электроподстанция. Без света более 3200 семей.

В Марганце тоже изуродованы сети. Электричество пропало почти в 3000 семей.

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В Красногригорьевской громаде россияне оставили без электроснабжения до 500 человек. От вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повсюду после обстрелов начали работу аварийные бригады энергетиков. Планируют все починить к середине дня.

Сообщается также, что в других районах ночь прошла без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.

Военные РФ выпустили более 170 снарядов из Градов и ствольной артиллерии по трем громадам Сумщины, - Резниченко 01

Военные РФ выпустили более 170 снарядов из Градов и ствольной артиллерии по трем громадам Сумщины, - Резниченко 02

Военные РФ выпустили более 170 снарядов из Градов и ствольной артиллерии по трем громадам Сумщины, - Резниченко 03

Военные РФ выпустили более 170 снарядов из Градов и ствольной артиллерии по трем громадам Сумщины, - Резниченко 04

Военные РФ выпустили более 170 снарядов из Градов и ствольной артиллерии по трем громадам Сумщины, - Резниченко 05

Военные РФ выпустили более 170 снарядов из Градов и ствольной артиллерии по трем громадам Сумщины, - Резниченко 06

Военные РФ выпустили более 170 снарядов из Градов и ствольной артиллерии по трем громадам Сумщины, - Резниченко 07
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Нікопольський район Сумської області?
Ви там не спали всю ніч???
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25.09.2022 08:19 Ответить
То вони і стріляють, помічаючи свій шлях.
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25.09.2022 08:20 Ответить
У кацапов тотально беззащитные все ракетные заводы. Десятки способов их спалить существуют. На России только коренных украинцев до 2014-го года были миллионы, где они? И еще под миллион беженцев, у которых дом сожгли или отняли. Их надо вербовать и это задача наших спецслужб. В массовом порядке, нанося удары по всем кацапским военным объектам. Просто если 90% наших сбушников получит по 1 млн долларов США на рекрутинг диверсантов, то они просто себе их в карман засунут и ничего делать не будут. Очень грустная статистика. Результат отсутствия реформ и набора молодых кадров с правильной мотивацией.
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25.09.2022 08:31 Ответить
Ну и как долго Банковая и Кремль украинцев за терпил держать будут. С орками все понятно. А чего боится "хенералисимус"? Чтобі лично ему не прилетело? Так что мешает нанести ответ, кроме личной трусости дерьмокомандующего?
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25.09.2022 08:37 Ответить
 
 