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В боях с российскими оккупантами Донецкой области погиб главный педагог Коломыи, воин Любомир Бордун. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В боях за Украину погиб глава управления образования Коломыи Ивано-Франковской области Любомир Бордун.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина взял в руки оружие в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину и защищал родную землю в Донецкой области до последнего вздоха.

Дома воина ждали жена и двое детей.

В боях с российскими оккупантами Донецкой области погиб главный педагог Коломыи, воин Любомир Бордун 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": С защитниками Украины Романом и Леонидом Бутусиными простились в Ивано-Франковской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+32
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!

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25.09.2022 09:09
+25
Гинуть красені-Герої. Бийте російських чмонь. Помста.
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25.09.2022 09:09
+22
Земля пухом Герою и царствие небесное
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25.09.2022 09:07
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Земля пухом Герою и царствие небесное
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25.09.2022 09:07 Ответить
Кацапы, вы твари. Ваши женщины засранки, а мужики алкаши. Будьте вы прокляты. А смерть героя вам отомстят.
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25.09.2022 14:02 Ответить
Гинуть красені-Герої. Бийте російських чмонь. Помста.
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25.09.2022 09:09 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!

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25.09.2022 09:09 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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25.09.2022 09:13 Ответить
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25.09.2022 09:27 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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25.09.2022 09:33 Ответить
Низкий поклон.Слава герою
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25.09.2022 09:50 Ответить
Вічна Пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття його родині та близьким !!
Нестерпна біль за нашими воінами - захисниками ...😪😪😪
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25.09.2022 09:56 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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25.09.2022 11:01 Ответить
Слава Герою!!
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25.09.2022 11:23 Ответить
 
 