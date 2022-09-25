10 646 11
В боях с российскими оккупантами Донецкой области погиб главный педагог Коломыи, воин Любомир Бордун. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В боях за Украину погиб глава управления образования Коломыи Ивано-Франковской области Любомир Бордун.
Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мужчина взял в руки оружие в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину и защищал родную землю в Донецкой области до последнего вздоха.
Дома воина ждали жена и двое детей.
Топ комментарии
+32 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий25.09.2022 09:09
+25 Sashko Pavliuk
показать весь комментарий25.09.2022 09:09
+22 Ирина Иваненко 7637ff53
показать весь комментарий25.09.2022 09:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Нестерпна біль за нашими воінами - захисниками ...😪😪😪