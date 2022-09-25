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7 судов с 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы вышли сегодня из портов Большой Одессы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

25 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 7 судов с 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.

"От причалов Одесского порта отошли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. Из порта Черноморск – балкеры HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. Из порта Южный – ATA 2, ASPASIA LUCK", – говорится в сообщении.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, с учетом сегодняшних судов, экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 218 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

Читайте также: Еще 8 судов с агропродукцией для стран Африки, Азии и Европы сегодня отправятся из портов Одессы и Черноморска. ФОТО

7 судов с 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы вышли сегодня из портов Большой Одессы 01

7 судов с 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы вышли сегодня из портов Большой Одессы 02
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Топ комментарии
+10
сраная Африка голосует в ООН против нас,но мы её кормим за это...
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25.09.2022 12:46
+7
в иран - в обмен на беспилотники, в египет - за наблюдателей на референдумах
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25.09.2022 12:43
+5
Це політика оп,яка не має кордонів цинізму.
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25.09.2022 12:45
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в иран - в обмен на беспилотники, в египет - за наблюдателей на референдумах
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25.09.2022 12:43 Ответить
Це політика оп,яка не має кордонів цинізму.
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25.09.2022 12:45 Ответить
сраная Африка голосует в ООН против нас,но мы её кормим за это...
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25.09.2022 12:46 Ответить
москали подкупали Африку много лет.
А у нас на всю Африку аж 10 послов.
а вы знаете, сколько стран в Африке? 62.
У НАС НЕТ ПОСЛОВ В ПЯТИДЕСЯТИ ДВУХ СТРАНАХ АФРИКИ.
так что , знаете ли, самое время начать их подкупать нашим зерном, которое гниет в закромах родины.
и это ОСОБЕННО важно сейчас, когда на последней сессии Генассамблеи только ленивый не предлагал лишить Россию права вето.
А для этого нам понадобятся ВСЕ голоса. Даже африканские.
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25.09.2022 12:58 Ответить
От прямо таки безоплатно возимо? Ані гроша не отримуємо за це?
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25.09.2022 13:09 Ответить
То ж зрозуміло, а ми в Одеси прильоти
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25.09.2022 12:49 Ответить
И это после з-х дневного террора и бомбежек Одессы ⁉️
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25.09.2022 12:51 Ответить
и шо? не надо хлеб вывозить - надо чтоб он сгнил просто так?
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25.09.2022 13:01 Ответить
В світі нестача продовольства. Є багато країн, які не є спільниками **йла, куплять це продовольство. В самій Україні від пустих полиць рятує лише зменшення кількості покупців та падіння платоспроможності тих хто залишився. Наприклад, на самий початок весни у продавця, який продає кус-кус, купив залишки на складі, і все. А на той що зараз продають ціна неадекватна, тому шо він увесь імпортний, тобто пряма прив'язка до курсу валют, а виробники Італія і та же "голодна" Африка. Хто заважає нам зробити власне виробництво цього продукту, і українці би купляли і на експорт в рази дорожче продавати ніж зерно. Ми один із основних виробників зерна твердих сортів в світі, лише вироби з нього мають право назватися макаронами, а не макаронними виробами, а в крамницях більшість макаронів імпортні, а ті що нашого виробництва ,часто коштують дорожче ніж імпортні, бо та кількість, що виробляється у нас мізерна.
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25.09.2022 13:21 Ответить
круто конечно, выручка и все такое. только почему все молчат и никто не поднимает вопрос, чтобы вместе с зерно начинали экспортировать через порты руду, удобрения? Или здесь нету интереса Эрдогана?
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25.09.2022 22:09 Ответить
 
 