7 судов с 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы вышли сегодня из портов Большой Одессы. ФОТО

25 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 7 судов с 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.

"От причалов Одесского порта отошли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. Из порта Черноморск – балкеры HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. Из порта Южный – ATA 2, ASPASIA LUCK", – говорится в сообщении.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, с учетом сегодняшних судов, экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 218 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

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