7 судов с 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы вышли сегодня из портов Большой Одессы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
25 сентября в рамках реализации "зерновой инициативы" из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 7 судов с 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Министерства инфраструктуры Украины.
"От причалов Одесского порта отошли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. Из порта Черноморск – балкеры HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. Из порта Южный – ATA 2, ASPASIA LUCK", – говорится в сообщении.
С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, с учетом сегодняшних судов, экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции.
Всего из украинских портов вышло 218 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.
Топ комментарии
+10 Юрий Неважно cc2c59e4
показать весь комментарий25.09.2022 12:46
+7 user009
показать весь комментарий25.09.2022 12:43
+5 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий25.09.2022 12:45
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А у нас на всю Африку аж 10 послов.
а вы знаете, сколько стран в Африке? 62.
У НАС НЕТ ПОСЛОВ В ПЯТИДЕСЯТИ ДВУХ СТРАНАХ АФРИКИ.
так что , знаете ли, самое время начать их подкупать нашим зерном, которое гниет в закромах родины.
и это ОСОБЕННО важно сейчас, когда на последней сессии Генассамблеи только ленивый не предлагал лишить Россию права вето.
А для этого нам понадобятся ВСЕ голоса. Даже африканские.