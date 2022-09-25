Взрывы раздаются на вражеском складе в оккупированном Алчевске, - Гайдай. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Во временно оккупированном Алчевске раздаются взрывы на вражеском складе.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В Счастье подожгли "избирательный участок". В Старобельске "голосуют" в кустах возле магазинов. Найти кусты легко, ведь рукописная табличка "голосовать здесь" и человек с автоматом - об этом информируют.
В Сватовском районе "хлопок". В Маньковке взлетели в воздух вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант", - говорится в сообщении.
Также, по словам Гайдая, в оккупированном Алчевске раздаются взрывы на вражеском складе.
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+42 Вася Шевченко f77d76ba
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Ми покінчили з професійною російською армією, настав час покінчити з аматорською, - Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
А ось авіаційну крилату ракету на 270 км AGM-84SLAMMER , можна очікувати під наші літаки.
Плануючі бомби GBU-39 на 110км можна підвісити також під наші літаки.
а хотєлкі кремлівського виродка нас не цікавлять