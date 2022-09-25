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Взрывы раздаются на вражеском складе в оккупированном Алчевске, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Во временно оккупированном Алчевске раздаются взрывы на вражеском складе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В Счастье подожгли "избирательный участок". В Старобельске "голосуют" в кустах возле магазинов. Найти кусты легко, ведь рукописная табличка "голосовать здесь" и человек с автоматом - об этом информируют.

В Сватовском районе "хлопок". В Маньковке взлетели в воздух вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант", - говорится в сообщении.

Также, по словам Гайдая, в оккупированном Алчевске раздаются взрывы на вражеском складе.

Читайте также: В оккупированных Бердянске и Мелитополе раздались взрывы

Взрывы раздаются на вражеском складе в оккупированном Алчевске, - Гайдай 01
Взрывы раздаются на вражеском складе в оккупированном Алчевске, - Гайдай 02
Взрывы раздаются на вражеском складе в оккупированном Алчевске, - Гайдай 03
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Топ комментарии
+42
///
Ми покінчили з професійною російською армією, настав час покінчити з аматорською, - Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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25.09.2022 14:08
+19
Нацгвардієць, якого прозвали"Запорізьким месником", отримав звання Героя України. З ПЗРК "Игла" він збив 6 літаків і крилату ракету.
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25.09.2022 14:27
+16
Байден, давай томагавки. Атакмс не совсем такое оружие, это скорее тоже на дальность gmlrs кассетный боеприпас, а не высокоточная тактическая ракета, а на все 300км собьют скорее всего. Если HARM стоит на мигах, то и томагавк можно по той же схеме поставить с отдельным компом и управлением в кабину на сушку, например. Кацапы явно пошли на эскалацию, пора отвечать. Отжарим томагавками все базы и кучу заводов, перегрузочные станции с эшелонами с техникой и многим другим. Заодно проверим их работу зимой с огибанием рельефа в снегу, работу в условиях РЭБ и обнаружением кацапской ПВО. Ведь у китайцев такая же техника, надо собрать данные и улучшить ракету, чтобы было чем против них воевать.
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25.09.2022 14:09
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Опять хулиганы петарду кинули.
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25.09.2022 13:59 Ответить
Так їх, повій!!
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25.09.2022 14:26 Ответить
Нет, снова в неположенном месте курили. 😊
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25.09.2022 15:10 Ответить
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25.09.2022 14:01 Ответить
Це хороші, правильні та радісні вибухи!
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25.09.2022 14:01 Ответить
Гарнесенько Бавовнятко пошуткував. Молодець звірятко няшний.!
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25.09.2022 14:03 Ответить
Тепер - головне щоб той фермер-колаборант після закінчення війни не прибіг з вимогою відшкодування збитків! (Читав колись матеріали судового процесу над колишнім поліцаєм У 1941-му дезертирував і пішов служить до німців під чужими документами Служив два роки чесно Навіть приймав участь у каральних операціях Там отримав серйозне поранення Щез перед звільненням міста А потім якось "натуралізувався" уже під власним прізвищем і в іншому місці Був призваний і прослужив у "нестройовій" до кінця війни Після війни осів , одружився На всі "торжества" запрошувався , як "герой-фронтовик" Поки дружина не підняла у військкоматі шум - чому чоловіку за поранення не доплачують Воєнком направив , куди треба , запити А там "засмерділо" Почали "копать" І "розкопали" Посадили на 15 років!)
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25.09.2022 14:24 Ответить
Таких історый багацько є. Тих, що тихо сконали у "вертеранах", носять тепер на дрючку. Власне, таким був і вітчим Пукіна. Справжній його батько, якийсь волоцюга. Він зробив Валодьку, коли вітчим за дровами пішов. Тому вітчим і не любив його, та лупцював все дитинство
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25.09.2022 15:04 Ответить
парашники скажут: "дым белый. референдум состоялся" ))
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25.09.2022 14:04 Ответить
///
Ми покінчили з професійною російською армією, настав час покінчити з аматорською, - Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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25.09.2022 14:08 Ответить
Гетману Залужному - СЛАВА!
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26.09.2022 13:21 Ответить
Байден, давай томагавки. Атакмс не совсем такое оружие, это скорее тоже на дальность gmlrs кассетный боеприпас, а не высокоточная тактическая ракета, а на все 300км собьют скорее всего. Если HARM стоит на мигах, то и томагавк можно по той же схеме поставить с отдельным компом и управлением в кабину на сушку, например. Кацапы явно пошли на эскалацию, пора отвечать. Отжарим томагавками все базы и кучу заводов, перегрузочные станции с эшелонами с техникой и многим другим. Заодно проверим их работу зимой с огибанием рельефа в снегу, работу в условиях РЭБ и обнаружением кацапской ПВО. Ведь у китайцев такая же техника, надо собрать данные и улучшить ракету, чтобы было чем против них воевать.
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25.09.2022 14:09 Ответить
Томагавки не дадуть, вони запускаються з кораблів тільки, на сьогодні.

А ось авіаційну крилату ракету на 270 км AGM-84SLAMMER , можна очікувати під наші літаки.

Плануючі бомби GBU-39 на 110км можна підвісити також під наші літаки.
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25.09.2022 14:27 Ответить
ГариГариЯсноДабиНЕПОГАСЛО!
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25.09.2022 14:09 Ответить
Певно ,що до рехферендуму буде велика крапка.
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25.09.2022 14:10 Ответить
Все іде по - плану ЗСУ ,
а хотєлкі кремлівського виродка нас не цікавлять
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25.09.2022 14:22 Ответить
Нацгвардієць, якого прозвали"Запорізьким месником", отримав звання Героя України. З ПЗРК "Игла" він збив 6 літаків і крилату ракету.
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25.09.2022 14:27 Ответить
Выбрали нового папу?
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25.09.2022 14:39 Ответить
Це вже не склад
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25.09.2022 14:43 Ответить
Оккупанты так и не научились правилам техники безопасности, но кто им доктор?
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25.09.2022 15:06 Ответить
Треба вдарити по цехах Торезького електро-технічного заводу, по бувшому колгоспному гаражу та гаражу автодору,що у селі Степанівка Шахтарського р-ну. Там сєпарна гидота влаштувала склади ***********
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25.09.2022 15:50 Ответить
"гайдай" -- тупий юлаЗЄнський пустомеля. Якщо вірити цьому покидькові, то вже всю Луганщину звільнено. Легко йому, лежачи на дивані "визволяти". Тьху!
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25.09.2022 17:17 Ответить
 
 