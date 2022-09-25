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Россияне забирают с поля боя разве что трупы офицеров, - пограничники. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные получили очередное подтверждение того, что российские захватчики забирают с поля боя в лучшем случае ликвидированных из офицерского состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

В ходе сентябрьского контрнаступления на Донетчине в районе Святогорска на заброшенной позиции захватчиков среди мусора и сожженной техники пограничники нашли фуражку оккупанта с подписью "ст. л-т Санжиев С.Б.".

Россияне забирают с поля боя разве что трупы офицеров, - пограничники 01

Указывается, что владелец этого аксессуара – редкий захватчик, чью гибель признали в РФ.

15 сентября СМИ и соцсети сообщили о прощании со старшим лейтенантом Сананом Басанговичем Санжиевым, которое состоялось в Калмыкии с участием городских и районных чиновников. Захватчик был замполитом роты десантников.

Россияне забирают с поля боя разве что трупы офицеров, - пограничники 02

Россияне забирают с поля боя разве что трупы офицеров, - пограничники 03
Россияне забирают с поля боя разве что трупы офицеров, - пограничники 04

По данным ГНСУ, остальные погибшие, очевидно, ниже по рангу, так и остались в украинской земле. "Но знают ли рядовые оккупанты, что родственники замполита получат гробовые, потому что его тело эвакуировали и похоронили с почестями. А вот вдовы и сироты простых захватчиков пусть сами догадываются, куда пропали их недальновидные "освободители", потому что тела рядовых в российской армии можно оставить в лесу и списать, как пропавших без вести", - резюмируют в ГНСУ.

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Россияне забирают с поля боя разве что трупы офицеров, - пограничники 05
Россияне забирают с поля боя разве что трупы офицеров, - пограничники 06

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Топ комментарии
+16
Ох и харя огромная! Была.
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25.09.2022 14:44
+15
"и друг степей калмык" - сдох в лесопосадке под святогорском. "увидеть лесопосадку и умереть!" ))
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25.09.2022 14:48
+12
Кацапи,здохнте всі. І не кажіть потім,що не попереджали.
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25.09.2022 14:50
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Ох и харя огромная! Была.
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25.09.2022 14:44 Ответить
та это ж политрук.....
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25.09.2022 16:38 Ответить
А кому потрібна простовата???
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25.09.2022 14:45 Ответить
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25.09.2022 16:46 Ответить
Друге взяття Грузії?
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25.09.2022 19:55 Ответить
нічого видатного віслюк кавказький доставщик піци......
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25.09.2022 14:46 Ответить
"и друг степей калмык" - сдох в лесопосадке под святогорском. "увидеть лесопосадку и умереть!" ))
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25.09.2022 14:48 Ответить
Кацапи,здохнте всі. І не кажіть потім,що не попереджали.
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25.09.2022 14:50 Ответить
Та які вони кацапи? Калмики, буряти. башкіри....... Гарматне м'ясо колоніальних провінцій. Є трохи і з кацапстана.
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25.09.2022 14:58 Ответить
такое себе доказательство... трупа нету. только нашивка. ипсо плохо работает
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25.09.2022 14:56 Ответить
а ти піди та й пошукай,знайдеш і інші докази
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25.09.2022 15:00 Ответить
я, в отличии от тебя, французкий подданный, впн не использую. и про работу ипсо знаю намного больше тебя. ху.ло запоребриковое. и утверждаю, что тут ипсо конкретно опарафинилось.
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25.09.2022 15:04 Ответить
не розумію,що ти там написав тою собачою мовою які іпсо шміксо,то ти там своїм якутам пояснюй
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25.09.2022 15:08 Ответить
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25.09.2022 15:04 Ответить
Ибо ***** шастать по украинской земле с оружием.

Мы ж, *****, всех гостинно приймали.

Приезжай себе. Говори на каком хочешь языке.

Но ты ж пришел как сволочь. Наволоч.

Ну тогда не обижайся, что будешь гнить в украинском черноземе.

Твари ********.

Ненавиджу.

Слава Україні!
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25.09.2022 15:05 Ответить
Люди добрые, скажите - какого х.я калмыку Онану Сам Жуеву искать в Украине, ему что - своих степей не хватает?
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25.09.2022 15:30 Ответить
Он просто не мог не "защитить наших людей от укрожидобендеронацистов".
Что бы это ни значило
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25.09.2022 20:49 Ответить
Політрук- це святе, А челядь- хто ж її рахує...
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25.09.2022 19:10 Ответить
Фото с разбросанным мусором - до чего же они парашники...
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25.09.2022 20:53 Ответить
Братья-славяне? Тьфу, ***..! Сгинь, нечисть!
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25.09.2022 21:24 Ответить
 
 