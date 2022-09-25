Россияне забирают с поля боя разве что трупы офицеров, - пограничники. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные получили очередное подтверждение того, что российские захватчики забирают с поля боя в лучшем случае ликвидированных из офицерского состава.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
В ходе сентябрьского контрнаступления на Донетчине в районе Святогорска на заброшенной позиции захватчиков среди мусора и сожженной техники пограничники нашли фуражку оккупанта с подписью "ст. л-т Санжиев С.Б.".
Указывается, что владелец этого аксессуара – редкий захватчик, чью гибель признали в РФ.
15 сентября СМИ и соцсети сообщили о прощании со старшим лейтенантом Сананом Басанговичем Санжиевым, которое состоялось в Калмыкии с участием городских и районных чиновников. Захватчик был замполитом роты десантников.
По данным ГНСУ, остальные погибшие, очевидно, ниже по рангу, так и остались в украинской земле. "Но знают ли рядовые оккупанты, что родственники замполита получат гробовые, потому что его тело эвакуировали и похоронили с почестями. А вот вдовы и сироты простых захватчиков пусть сами догадываются, куда пропали их недальновидные "освободители", потому что тела рядовых в российской армии можно оставить в лесу и списать, как пропавших без вести", - резюмируют в ГНСУ.
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Мы ж, *****, всех гостинно приймали.
Приезжай себе. Говори на каком хочешь языке.
Но ты ж пришел как сволочь. Наволоч.
Ну тогда не обижайся, что будешь гнить в украинском черноземе.
Твари ********.
Ненавиджу.
Слава Україні!
Что бы это ни значило