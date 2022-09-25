Россияне забирают с поля боя разве что трупы офицеров, - пограничники. ФОТОрепортаж

Украинские военные получили очередное подтверждение того, что российские захватчики забирают с поля боя в лучшем случае ликвидированных из офицерского состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

В ходе сентябрьского контрнаступления на Донетчине в районе Святогорска на заброшенной позиции захватчиков среди мусора и сожженной техники пограничники нашли фуражку оккупанта с подписью "ст. л-т Санжиев С.Б.".

Указывается, что владелец этого аксессуара – редкий захватчик, чью гибель признали в РФ.

15 сентября СМИ и соцсети сообщили о прощании со старшим лейтенантом Сананом Басанговичем Санжиевым, которое состоялось в Калмыкии с участием городских и районных чиновников. Захватчик был замполитом роты десантников.





По данным ГНСУ, остальные погибшие, очевидно, ниже по рангу, так и остались в украинской земле. "Но знают ли рядовые оккупанты, что родственники замполита получат гробовые, потому что его тело эвакуировали и похоронили с почестями. А вот вдовы и сироты простых захватчиков пусть сами догадываются, куда пропали их недальновидные "освободители", потому что тела рядовых в российской армии можно оставить в лесу и списать, как пропавших без вести", - резюмируют в ГНСУ.

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