Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post. ФОТО

The Jerusalem Post представил список 50 самых влиятельных евреев 2022 года.

"В этом году мы стремились создать список, который демонстрировал бы многообразие еврейской нации, в то же время освещая людей из всех слоев общества - правительства, искусства, медицины, литературы и науки", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение издания.

Президент Украины Владимир Зеленский занял первое место, опередив премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.

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The Jerusalem Post поместило фото Зеленского на передовицу.