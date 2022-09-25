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Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

The Jerusalem Post представил список 50 самых влиятельных евреев 2022 года.

"В этом году мы стремились создать список, который демонстрировал бы многообразие еврейской нации, в то же время освещая людей из всех слоев общества - правительства, искусства, медицины, литературы и науки", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение издания.

Президент Украины Владимир Зеленский занял первое место, опередив премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.

Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post 01

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The Jerusalem Post поместило фото Зеленского на передовицу.

Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post 02
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Топ комментарии
+82
І на що воно впливає? На розмінування Чонгару? На корупцію? На Коломойського? Єдина його функція це щоденний запис відосіка!
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25.09.2022 15:54
+63
найвпливовіший еврей не може отримати навіть ящик набоїв від Ізраіля..... сумний каламбур якийсь....
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25.09.2022 15:56
+62
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25.09.2022 15:57
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Держава Ізраїль НЕ дала країні з президентом "найвпливовішого єврея Світу" жодного патрону допомоги!
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25.09.2022 20:59 Ответить
Надала іншу допомогу - шпиталь, лікарі, амуніція тощо ... Що не так ? Не подобається дайте більше з своїх мільярдів.
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28.09.2022 10:19 Ответить
Оце такий срач здiйнявся , просто соромно!
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25.09.2022 21:06 Ответить
Мабуть не євреї те рішення приймали. Бо в Ізраілі і не підозрюють, що він " найвпливовивший".Бо скільки е прросив, навіть батьків туди заселил - фіг, а не зброю дали.
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25.09.2022 21:23 Ответить
Евреі по законам Ізраїлю це ті в кого мама еврейка. Тому цей рейтинг ні про що.
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25.09.2022 21:46 Ответить
сколько не говори про Зеленского "халва", все равно он от этого слаще не станет, потому что ЗЕ всегда был и есть "Гэ"...
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25.09.2022 21:47 Ответить
Якщо вони мани мали на увазі єврея на якого найбільше впливають всі хто має доступ до тіла, то так і є.
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26.09.2022 00:07 Ответить
Ізраіль допомагає чим хоче і чим може.
Проданий дрон вже не ізраільський. Тим більше, якщо його продали 5-10 років тому.
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27.09.2022 16:16 Ответить
ты не бандеровец, а путинец. знаешь, что Израиль продал Дроны России много лет назад, когда Россия не была агрессором, а *******, провокатор мерзкий. Тогда и украинские заводы работали по контрактам российского ВПК. Сам ты падлюка. Или бот на зарплате фсб
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27.09.2022 18:22 Ответить
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