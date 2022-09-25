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Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
The Jerusalem Post представил список 50 самых влиятельных евреев 2022 года.
"В этом году мы стремились создать список, который демонстрировал бы многообразие еврейской нации, в то же время освещая людей из всех слоев общества - правительства, искусства, медицины, литературы и науки", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение издания.
Президент Украины Владимир Зеленский занял первое место, опередив премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.
The Jerusalem Post поместило фото Зеленского на передовицу.
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+82 Fundador Null
показать весь комментарий25.09.2022 15:54
+63 Артм Воронцов
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+62 Garry Dron 6973c752
показать весь комментарий25.09.2022 15:57
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Проданий дрон вже не ізраільський. Тим більше, якщо його продали 5-10 років тому.