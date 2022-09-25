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Краматорск (2178) обстрел (20252)

Российские оккупанты обстреляли Краматорск ракетами С-300, жертв нет, - горсовет. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска осуществили обстрел Краматорска ракетами "С-300", в результате чего повреждены больница и жилые дома, жертв и пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Краматорского горсовета.

В сообщении отмечается: "Очередной обстрел Краматорска. 2 ракеты с-300. Повреждена больница, многоквартирные дома и гаражи. Без жертв".

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Российские оккупанты обстреляли Краматорск ракетами С-300, жертв нет, - горсовет 01

Российские оккупанты обстреляли Краматорск ракетами С-300, жертв нет, - горсовет 02
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Топ комментарии
+3
У нас таке жахіття кожнної ночі. Як за правило вже, від нуля до часу ночі, від 4 до 12 ракет... Сьогодні на житловий прилетіло під п'ятиповерхівку. ППЦЬ просто, 600 метрів від мого будинку.
І так кожної ночі лягаєш і не знаєш, куди прилетить... Грьобані орки з тим Херсоном, ***.
Географічно - Миколаїв.
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25.09.2022 20:46
+2
а ПО КАЦАПАМ НЕЗЯ?
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25.09.2022 20:55
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У нас таке жахіття кожнної ночі. Як за правило вже, від нуля до часу ночі, від 4 до 12 ракет... Сьогодні на житловий прилетіло під п'ятиповерхівку. ППЦЬ просто, 600 метрів від мого будинку.
І так кожної ночі лягаєш і не знаєш, куди прилетить... Грьобані орки з тим Херсоном, ***.
Географічно - Миколаїв.
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25.09.2022 20:46 Ответить
Во вас ребятки подкидывает от трендежа. Обстреляли с300? А ничего что с300 это противовоздушная зенитная ракета,предназначенная исключительно для поражения воздушных целей и для обстрелов наземных объектов вообще не пригодна . Вы когда трендите хоть матчасть то изучайте
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25.09.2022 20:53 Ответить
Будь які цілі вона вражає
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25.09.2022 20:56 Ответить
Знов і знов, вони використовують перероблені у 2018 рок ракети під клас "земля-земля"
Фото нерозірваних ракет - https://t.me/novostiniko/25065
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25.09.2022 21:08 Ответить
Мразь, а ничего, что ракеты с300 довольно просто модифицировать для применения по наземным целям?
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25.09.2022 21:25 Ответить
Тобі, головосрака, не завадило б матчасть вивчити.
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26.09.2022 01:21 Ответить
а ПО КАЦАПАМ НЕЗЯ?
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25.09.2022 20:55 Ответить
Нічим. Три роки не готувались
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25.09.2022 20:57 Ответить
 
 