Российские оккупанты обстреляли Краматорск ракетами С-300, жертв нет, - горсовет. ФОТО

Российские войска осуществили обстрел Краматорска ракетами "С-300", в результате чего повреждены больница и жилые дома, жертв и пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Краматорского горсовета.

В сообщении отмечается: "Очередной обстрел Краматорска. 2 ракеты с-300. Повреждена больница, многоквартирные дома и гаражи. Без жертв".

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