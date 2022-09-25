Российские оккупанты обстреляли Краматорск ракетами С-300, жертв нет, - горсовет. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска осуществили обстрел Краматорска ракетами "С-300", в результате чего повреждены больница и жилые дома, жертв и пострадавших нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Краматорского горсовета.
В сообщении отмечается: "Очередной обстрел Краматорска. 2 ракеты с-300. Повреждена больница, многоквартирные дома и гаражи. Без жертв".
Топ комментарии
+3 Огусто
показать весь комментарий25.09.2022 20:46
+2 Злой Ух
показать весь комментарий25.09.2022 20:55
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І так кожної ночі лягаєш і не знаєш, куди прилетить... Грьобані орки з тим Херсоном, ***.
Географічно - Миколаїв.
Фото нерозірваних ракет - https://t.me/novostiniko/25065