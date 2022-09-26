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Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью и одному из сел района, повреждены объекты инфраструктуры, - Старух. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 26 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью и по поселку в Запорожском районе.

Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг нанес ракетный удар по областному центру и по поселку в Запорожском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.
Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки возникли пожары. На месте происшествия работают спасатели и все соответствующие службы.
"Террор врага стал системным. Будьте внимательны. Всегда соблюдайте правила воздушной тревоги", - добавил Старух.

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Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью и одному из сел района, повреждены объекты инфраструктуры, - Старух 01

Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью и одному из сел района, повреждены объекты инфраструктуры, - Старух 02

Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью и одному из сел района, повреждены объекты инфраструктуры, - Старух 03

Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью и одному из сел района, повреждены объекты инфраструктуры, - Старух 04
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Правоохоронці вже їдуть до розкрадача гуманітарки старуха?
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26.09.2022 07:50 Ответить
Ні, вони ведуть слідство по декільком десятків справ по Порошенко.
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26.09.2022 09:45 Ответить
Почему террористов называют "російські військові" ?
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26.09.2022 07:50 Ответить
Не очень понимаю, почему не летит ответка, если работает радар подсветки то по нему вполне может прилететь антирадарная ракета.
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26.09.2022 08:03 Ответить
Шоб вы падлы кацапские повыздыхали , со своим плешивым фюрером !
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26.09.2022 09:42 Ответить
 
 