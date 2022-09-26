Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью и одному из сел района, повреждены объекты инфраструктуры, - Старух. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 26 сентября, оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью и по поселку в Запорожском районе.
Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня враг нанес ракетный удар по областному центру и по поселку в Запорожском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.
Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки возникли пожары. На месте происшествия работают спасатели и все соответствующие службы.
"Террор врага стал системным. Будьте внимательны. Всегда соблюдайте правила воздушной тревоги", - добавил Старух.
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