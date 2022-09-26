Россияне всю ночь накрывали Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко. ФОТОрепортаж

В течение ночи оккупанты обстреливали Никопольщину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь накрывали Никопольщину реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией.

9 раз ударили по 4 громадам – Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской. В наши города и села прилетели около 130 российских снарядов!

Предварительно люди не пострадали.

По Никополю попали трижды. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Вновь обесточены дома почти 3000 семей. Энергетики уже приступили к работе.

В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской громадах проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь прошла без атак и в эту минуту спокойно.

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