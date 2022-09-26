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Россияне всю ночь накрывали Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В течение ночи оккупанты обстреливали Никопольщину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь накрывали Никопольщину реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией.

9 раз ударили по 4 громадам – Никопольской, Марганецкой, Красногригоревской и Мировской. В наши города и села прилетели около 130 российских снарядов!

Предварительно люди не пострадали.

По Никополю попали трижды. В городе повреждены около 40 домов, более 20 хозяйственных сооружений, автомобили, 30 панелей солнечной станции, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Вновь обесточены дома почти 3000 семей. Энергетики уже приступили к работе.

В Марганецкой, Красногригоровской и Мировской громадах проводится обследование территорий. Масштабы разрушений выясняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь прошла без атак и в эту минуту спокойно.

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Россияне всю ночь накрывали Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко 01

Россияне всю ночь накрывали Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко 02

Россияне всю ночь накрывали Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко 03

Россияне всю ночь накрывали Никопольщину из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко 04
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Топ комментарии
+4
Про вогонь у відповідь як завжди: - нічого. А стріляли тим, що і в нас на озброєнні.
Тролі не погодяться, але пересічний українець, переглядаючи такі новини, в решті решт починає помічати, що раз пораз ні слова про вогонь по тих, хто спричинив руйнування мирних осель, вбив, чи поранив мирних людей. Чому? Чи я не все читаю? Можливо.
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26.09.2022 08:32
+1
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26.09.2022 08:18
+1
Писали,що зону обстрілу Нікополя знищили,виходить,що не так.
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26.09.2022 08:41
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26.09.2022 08:18 Ответить
Дякую!
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26.09.2022 08:43 Ответить
Не розумію,чому не можна відповідати,щоб не стріляли,як на полігоні
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26.09.2022 08:29 Ответить
Писали,що зону обстрілу Нікополя знищили,виходить,що не так.
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26.09.2022 08:41 Ответить
Не приоритет.в начале ответка была даже экскалибурами. Сейчас ничего...совсем.
На Никополь забили хер.
Жители уже сами собирают деньги на дроны камикадзе.
А кацапы спокойно запускают по нам Шахеды.
Орки охамели до того что безбоязненно ведут обстрелы даже днём,а в начале было,пакет града и тикать бо ссали ответки.
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26.09.2022 09:20 Ответить
Про вогонь у відповідь як завжди: - нічого. А стріляли тим, що і в нас на озброєнні.
Тролі не погодяться, але пересічний українець, переглядаючи такі новини, в решті решт починає помічати, що раз пораз ні слова про вогонь по тих, хто спричинив руйнування мирних осель, вбив, чи поранив мирних людей. Чому? Чи я не все читаю? Можливо.
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26.09.2022 08:32 Ответить
Відповідають. Брат багато не говорить, але і наші оркам дають просратись. Єдине АЛЕ, орки б'ють з під населених пунктів. Ну про те, що з Енергодару, то я промовчу. А ось з Кам'янки Дніпровської, Знам'янки, тут можна і по своїм влучити. Підступні орки воювати по іншому не можуть.
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26.09.2022 09:17 Ответить
Своих в Камянке процентов 10,остальные барыги- помидорщики, радостно встречали русню и мечтали торговать в Крыму и на росии. Так что можно смело давать ответку в своих не прилетит.
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26.09.2022 09:23 Ответить
От сцуки!!!
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26.09.2022 18:53 Ответить
Нашi норм відповідають. Вiйська є, зброя є, здавати Нiкополь i район нiхто не збирається. Звiсно в них все ще бiльше залiза i снарядiв, але нашi працюють.
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26.09.2022 11:25 Ответить
Катастрофічно бракує крилатих ракет на основі Нептуна. Можна було б дронами чи ще чимось засікти і підсвітити рсзо гоблінів. І відправити туди крилатою ракетою тону бавовни.
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26.09.2022 09:53 Ответить
 
 