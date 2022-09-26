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Бойцы 92-й мехбригады уничтожили три вражеских САУ, выехавших для очередного обстрела Купянска. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

21 сентября воины 92-й механизированной бригады показали удачный пример контрбатарейной борьбы и уничтожили под Купянском три российских самоходных артиллерийских установки Мста-С калибра 152 мм.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook.

"Эффективная контрбатарейная борьба 92-й механизированной бригады под Купянском. 21 сентября три российских самоходных артиллерийских установки Мста-С калибра 152 мм выехали для очередного обстрела города, но на этот раз обстрел был коротким", - говорится в сообщении.

Бойцы 92-й мехбригады уничтожили три вражеских САУ, выехавших для очередного обстрела Купянска 01

Разведка 92-й бригады нашла тех, кто обстреливает жилые кварталы украинского города и по врагу был открыт огонь с применением высокоточного оружия.

Смотрите: Разведчики 92 мехбригады уничтожили комплекс российских "Орланов". ВИДЕО

Бойцы 92-й мехбригады уничтожили три вражеских САУ, выехавших для очередного обстрела Купянска 02

"В результате все три САУ были уничтожены. Обратите внимание - САУ массой в 47 тонн каждая буквально разлетелись на атомы от прямых попаданий и взрыва боекомплекта. Удачный пример контрбатарейной борьбы, который было бы важно ввести на всех горячих участках фронта", - подчеркнул Бутусов.

Бойцы 92-й мехбригады уничтожили три вражеских САУ, выехавших для очередного обстрела Купянска 03
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Топ комментарии
+28
Ветерок Боярского

@v_b_14_

·

1 ч

Жданов виправдав велике будівництво доріг перед війною можливостю... саджати на них бойові літаки.
Він не дебіл. Просто черговий псевдоексперт, типу Чмута, на зарплаті в ОПУ.
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26.09.2022 08:50
+23
Рашистам немає місця в Україні!!!! Слава ЗСУ!
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26.09.2022 08:43
+22
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26.09.2022 08:42
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26.09.2022 08:42 Ответить
Це було 21 вересня. Одесу і військовий об'єкт атакували сьогодні, які звірята можуть бути?
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26.09.2022 08:45 Ответить
Немає в тс жодного слова про Одесу.
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26.09.2022 08:54 Ответить
у нас каждый день кого-то обстреливают и не по разу и не одного. что ж теперь - енотиков не постить?
да х там.
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26.09.2022 09:05 Ответить
Рашистам немає місця в Україні!!!! Слава ЗСУ!
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26.09.2022 08:43 Ответить
результат "роботи" наших Воїнів та НАТІВСького ********* озброєння ....- все буде Україна!
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26.09.2022 08:43 Ответить
Даже целых запчастей не осталось. Похоже на управляемые снаряды.
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26.09.2022 08:43 Ответить
Уже не первый раз читаю, как парни из 92-й бригады наваливают оккупантам. Настоящие профи.
Так держать!
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26.09.2022 08:47 Ответить
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26.09.2022 08:48 Ответить
Ветерок Боярского

@v_b_14_

·

1 ч

Жданов виправдав велике будівництво доріг перед війною можливостю... саджати на них бойові літаки.
Він не дебіл. Просто черговий псевдоексперт, типу Чмута, на зарплаті в ОПУ.
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26.09.2022 08:50 Ответить
Он никакой не эксперт, а обычный обозреватель новостей. Будет оправдывать и выдавать за истину любой бред и вранье, лишь бы и дальше торговать рожей на марафоне. Весьма неприятный персонаж.
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26.09.2022 09:03 Ответить
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26.09.2022 09:19 Ответить
Жданов експерт виключно в арті. Памятаю його розгублене ліцо, коли почався другий Харківський наступ. Навіть щез на пару днів з ефіру. А чого ? Бо перед тим в унісон з Люською Щотанцюєраком навипередки сообщалі що наступ буде на Херсоні, і так переконливо, що царь лаптеногих перекинув туди аж 15 БТГр. Люська теж щез з ефірів, але мало помалу відновлює свої сили в компанії фейгіна.
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26.09.2022 10:42 Ответить
ОЛЕГ Жданов
В 1987 году окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище. С 1987 по 1992 год служил в Группе советских войск в Германиив городе Борна.

вы понимаете , что в те времена в Германию отправляли только завербованных КГБ ?

вот теперь и думайте - слушать его или нет
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27.09.2022 01:39 Ответить
сажать придумав, а обслуговування, заправка, сховище та інша інфраструктура аеродрому
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26.09.2022 09:53 Ответить
Зато рошени ще стоять!)))
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26.09.2022 10:59 Ответить
я вважаю Жданова нудним псевдоекспертом, але цікаво пруф побачити, бо блогери-******* теж гівно кидають на вентилятор заради своєї популярності
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26.09.2022 11:32 Ответить
Типу Чмута? Знаєш, в нормальному світі людині, щоб критикувати іншу потрібно мати приблизно рівний з нею рівень компетенції чи інформованості. Про здобутки Чмута можна прочитати на вікі. Служив морпіхом, учасник боїв за Широкине та Маріуполь в 14-му. В 2015 році завершив магістратуру НАУ, здобув кваліфікацію наукового працівника за напрямком «Авіоніка». Співзасновник та голова найбільшого в Україні волонтерського фонду "Повернись живим". 2008 року, у віці 16 років, став співзасновником «Українського Мілітарного Порталу».
А тепер розкажи хто ТИ і що ти зробив для своєї держави? Обмастив гівном на Цензорі десяток собі подібних і вирішив, що можна і Чмута?
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26.09.2022 12:08 Ответить
це ж треба було таке ляпнути - "Чмут псевдоексперт"
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27.09.2022 07:20 Ответить
Це місця посадок інопланетян. То не залишки САУ, ніт.
Бляха навіть мотлоху металобрухтшикам не залишили.
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26.09.2022 08:54 Ответить
Бийте,хлопці,їх нещадно...за Бучу,за Гостомель,за Бородянку,за всі міста України! Ми в тилу допомагаємо армії та кожного дня вчитуємость в новини,чекаємо зведень,радіємо нашим перемогам над ворогом.
Ми кожної хвилини думками з вами.
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26.09.2022 09:02 Ответить
Чётко! Походу Эскалибурами их убрали на раз-два
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26.09.2022 09:03 Ответить
Раз-два-три и ни одной воронки вокруг.
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26.09.2022 09:30 Ответить
Виїхали на позиції і як закурили...
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26.09.2022 09:14 Ответить
Купянск важный стратегический логистический и транспортный узел....,як кажуть без нього,як без рук та очей...
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26.09.2022 09:14 Ответить
Приємне видовище
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26.09.2022 09:17 Ответить
Явно керовані снаряди були або дрони, що так влучно три з трьох.
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26.09.2022 09:36 Ответить
Екскалибуры вещь
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26.09.2022 09:48 Ответить
Слава Великой Ukraine
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26.09.2022 09:55 Ответить
Як там в їх класика - ми із лесу вишлі і сразу п..... ц. В 1943 році при форсуванні в районі Козачої Лопані, арта ЧА обстрілювала німців з Катюш. Раніше піддивилися у вермахту і почали формувати цілі полки РА на рамних станках. Оборону вермахту в місці переправи систематично обстрілювали з пяти позицій, постійно їх змінюючи. Німці, незнаючи конкретного місця, організували артпідготовку зразу ж по пяти позиціям. В момент першого залпу, одночасно вдарили пять гаубиць по пяти позиціям. Артпідготовка припинилась на тиждень. З радіоперехвату стало відомо, що комполка віддали під суд за втрату полка. І тут безпечно, як пише статут, виїхали на раніше пристріляну позицію, "но разведка доложила точно" і ...... батарея "взлетела"
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26.09.2022 11:07 Ответить
Чуть дёрнул , как прочёл. Нашего. Не те времена чтоб любимого. Шустов---50 гр. И ещё в догон вторая порция,50гр. Нельзя больше. Кардиостимулятор предупреждает. Но 3 Мста стоит того. Издохните все твари гнусные!
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26.09.2022 11:28 Ответить
 
 