Бойцы 92-й мехбригады уничтожили три вражеских САУ, выехавших для очередного обстрела Купянска. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
21 сентября воины 92-й механизированной бригады показали удачный пример контрбатарейной борьбы и уничтожили под Купянском три российских самоходных артиллерийских установки Мста-С калибра 152 мм.
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook.
"Эффективная контрбатарейная борьба 92-й механизированной бригады под Купянском. 21 сентября три российских самоходных артиллерийских установки Мста-С калибра 152 мм выехали для очередного обстрела города, но на этот раз обстрел был коротким", - говорится в сообщении.
Разведка 92-й бригады нашла тех, кто обстреливает жилые кварталы украинского города и по врагу был открыт огонь с применением высокоточного оружия.
"В результате все три САУ были уничтожены. Обратите внимание - САУ массой в 47 тонн каждая буквально разлетелись на атомы от прямых попаданий и взрыва боекомплекта. Удачный пример контрбатарейной борьбы, который было бы важно ввести на всех горячих участках фронта", - подчеркнул Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
да х там.
Так держать!
@v_b_14_
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1 ч
Жданов виправдав велике будівництво доріг перед війною можливостю... саджати на них бойові літаки.
Він не дебіл. Просто черговий псевдоексперт, типу Чмута, на зарплаті в ОПУ.
В 1987 году окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище. С 1987 по 1992 год служил в Группе советских войск в Германиив городе Борна.
вы понимаете , что в те времена в Германию отправляли только завербованных КГБ ?
вот теперь и думайте - слушать его или нет
А тепер розкажи хто ТИ і що ти зробив для своєї держави? Обмастив гівном на Цензорі десяток собі подібних і вирішив, що можна і Чмута?
Бляха навіть мотлоху металобрухтшикам не залишили.
Ми кожної хвилини думками з вами.