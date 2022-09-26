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"Пункт" так называемой "ЛНР", где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

23 сентября прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с правоохранителями в селе Липцы Харьковского района обнаружили помещение "милиции" так называемой "ЛНР", где базировались военные РФ и псевдореспублики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора Украины.

"В подвальном помещении псевдоправоохранительного органа оккупанты содержали людей, где подвергали их пыткам. После этого они вывозили людей, по предварительной информации, на территорию страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Осмотр проводился в рамках уголовного производства начатого по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование продолжается, устанавливаются потерпевшие.

Смотрите: В Харьковской области поймали предателя: был одним из руководителей в псевдополиции в оккупированном Изюме, - прокуратура. ФОТО

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 01

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 02

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 03

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 04

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 05

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 06

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 07

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 08

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 09

Пункт так называемой ЛНР, где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине 10
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Кацапи , ви не люди , а тупе бидло і мразь 😠
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26.09.2022 11:56 Ответить
Какие они всё-таки редкие свиньи, эти кацапы
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26.09.2022 13:09 Ответить
 
 