"Пункт" так называемой "ЛНР", где российская армия удерживала людей, обнаружен на Харьковщине. ФОТОрепортаж

23 сентября прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с правоохранителями в селе Липцы Харьковского района обнаружили помещение "милиции" так называемой "ЛНР", где базировались военные РФ и псевдореспублики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора Украины.



"В подвальном помещении псевдоправоохранительного органа оккупанты содержали людей, где подвергали их пыткам. После этого они вывозили людей, по предварительной информации, на территорию страны-агрессора", - говорится в сообщении.



Осмотр проводился в рамках уголовного производства начатого по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование продолжается, устанавливаются потерпевшие.

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