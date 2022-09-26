Россияне нанесли удар по окрестностям Николаева. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по промышленной зоне Николаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Сегодня Николаев обстреляли около 05:00 утра. По предварительной информации, ракетные удары нанесены по промышленной зоне в окрестностях города. Там повреждены окна, крыша и двери в зданиях, а также частично разрушено складское помещение", - говорится в сообщении.

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