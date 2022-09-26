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Сутки в Донецкой области: не утихают обстрелы Марьинской громады, прилеты в старой части Авдеевки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью россияне вели активный огонь в Донецком и Горловском направлениях.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, не утихают обстрелы Марьинской громады: под ударом Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка. В Красногоровке сгорел частный дом, еще несколько – повреждено. Информация о пострадавших не поступала.

"В Авдеевке ночью были единичные прилеты по старой части города, к утру - артобстрел центра. Без жертв. Интенсивные обстрелы в Торецке: повреждено здание местной больницы, горит частный дом.

В Светлодарской громаде в ночные часы продолжались обстрелы Одрадовки и станции Майорск – без пострадавших.

"Каждая ночь в Донецкой области - это неизбежные обстрелы. Россияне бьют по гражданским и могут попасть в любого. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!", - обращается Кириленко к жителям региона.

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Сутки в Донецкой области: не утихают обстрелы Марьинской громады, прилеты в старой части Авдеевки 01
Сутки в Донецкой области: не утихают обстрелы Марьинской громады, прилеты в старой части Авдеевки 02
Сутки в Донецкой области: не утихают обстрелы Марьинской громады, прилеты в старой части Авдеевки 03
Сутки в Донецкой области: не утихают обстрелы Марьинской громады, прилеты в старой части Авдеевки 04
Сутки в Донецкой области: не утихают обстрелы Марьинской громады, прилеты в старой части Авдеевки 05
Сутки в Донецкой области: не утихают обстрелы Марьинской громады, прилеты в старой части Авдеевки 06
Сутки в Донецкой области: не утихают обстрелы Марьинской громады, прилеты в старой части Авдеевки 07
Сутки в Донецкой области: не утихают обстрелы Марьинской громады, прилеты в старой части Авдеевки 08
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