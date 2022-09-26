Оккупанты организовали "референдум" возле ЗАЭС: завезенная массовка голосовала под видом работников станции, - Энергоатом. ФОТО

Россияне устроили фейковое голосование на псевдореферендуме возле захваченной Запорожской атомной электростанции, выдавая приглашенных массовиков за персонал ЗАЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в телеграм-канале.

"Российские захватчики продолжают играть в "референдум" на временно оккупированных территориях Запорожской области. Очередной спектакль они устроили возле Запорожской АЭС, выдавая приглашенных массовиков за персонал атомной станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа мужчин в гражданском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, выходившим после смены. По дороге ряженые раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и выкрикивали слова поддержки России и псевдореферендума, после чего пошли к автобусу, в котором проводилось "голосование", и показательно заполнили бюллетени.

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