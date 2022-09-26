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Энергоатом (378) Запорожская АЭС (544) псевдореферендум (125)

Оккупанты организовали "референдум" возле ЗАЭС: завезенная массовка голосовала под видом работников станции, - Энергоатом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне устроили фейковое голосование на псевдореферендуме возле захваченной Запорожской атомной электростанции, выдавая приглашенных массовиков за персонал ЗАЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в телеграм-канале.

"Российские захватчики продолжают играть в "референдум" на временно оккупированных территориях Запорожской области. Очередной спектакль они устроили возле Запорожской АЭС, выдавая приглашенных массовиков за персонал атомной станции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа мужчин в гражданском дождалась окончания смены на станции и смешалась с ее персоналом, выходившим после смены. По дороге ряженые раздавали интервью пророссийским пропагандистским СМИ и выкрикивали слова поддержки России и псевдореферендума, после чего пошли к автобусу, в котором проводилось "голосование", и показательно заполнили бюллетени.

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Оккупанты организовали референдум возле ЗАЭС: завезенная массовка голосовала под видом работников станции, - Энергоатом 01
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Референдумы, проведенные вооруженными оккупантами на оккупированной территории не имеют никакого юридического значения.
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26.09.2022 10:58 Ответить
Бо не предусмотрены нашей Конституцией( в качестве местечковых). Во-вторых: Конституцией не предусмотрено производить подсчет голосов потусторонними третьими силами...В-третьих: какие выборы, а тем более референдумы во время войны(по Конституции).
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26.09.2022 11:07 Ответить
Когда официально объявят , шо муйлуша сдохла, можно определить свежесть трупака, которому уже должно быть минимум 5 лет?
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26.09.2022 11:01 Ответить
Запам'ятайте їх! Співучасниками фейкових референдумів,які рососія проводить на окуп. територіях України стали Білорусь,Сирія,Єгипет,Бразилія,Венесуела,Уругвай,Того і Півд-Африканська Республіка.
Представники цих країн стали іноземними "спостерігачами"
Гадаю, дипвідношенням - ВСЕ !‼️‼️
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26.09.2022 11:19 Ответить
 
 