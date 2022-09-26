Донетчина потерпела 26 российских ударов. Рашисты били из ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Смерчей" и артиллерии.. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки Донетчина получила 26 российских ударов - полиция собрала доказательства военной агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за сутки оккупационные войска России атаковали 11 населенных пунктов. Погибли и получили травмы гражданские жители.

"Непрерывный обстрел продолжался по Авдеевке, где зафиксировано 10 ударов. Под вражеским огнем находились также города Бахмут, Краматорск, Красногоровка, Торецк, пгт Северное, села Богатырь, Иванополье, Алексеевка, Орловка, Плещеевка. Войска РФ-применили зени 300", РСЗО "Град" и "Смерч", артиллерию. Две ракеты попали по Краматорску. Разрушения получили больница, частный дом, три многоквартирных дома, гаражи. В Бахмуте пострадали центр социальных служб и гражданское жилье", - говорится в сообщении.

Уничтожены и повреждены 49 гражданских объектов, среди них - 37 жилых домов, критическая инфраструктура.

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