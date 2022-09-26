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Десантники 80-й ОДШБр овладели ключевым опорным пунктом врага. На поле боя осталось 40 тел оккупантов. ФОТО 18+
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Десантникам 80-й ОДШБр в ходе тяжелых боев удалось овладеть одним из ключевых опорных пунктов оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
Как отмечается, за сутки были уничтожены 4 танка, 3 БМП и десятки захватчиков.
"Только на поле боя осталось 40 тел оккупантов. Настоятельно рекомендуем российским контрактникам и новомобилизованным бежать, или сдаваться в плен, иначе вас ждет такая же позорная смерть", - добавляют в бригаде.
Топ комментарии
+122 Шимус
показать весь комментарий26.09.2022 11:37
+110 Алекс Ков
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+66 Pavlo Aleksandrovych
показать весь комментарий26.09.2022 11:36
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Пожалуйста, подождите...
Раньше они думали - это их не коснется им и было плевать.
а сейчас это уже касается ЛИЧНО мобилизованных. будущих могилизованных.
публиковать везде, как можно больше. рассылать по знакомым, по страницам в ФБ - удалят конечно - но на кого-то повлияет.
мне плевать что там у них с душой. мне главное чтоб они сюда не поперлись.
нашим ребятам работы меньше.
Бо навіщо брати у лоб , якого фіга ?!
Якщо вже 30 км в районі Грушенкова є вже оперативний простір , а наші війська в районі Білогорівки стоять вже в 10 км від Лісісчанська . Та йще там -- на стратегічних висотах .
Й це вже на оприлюдненних мапах .
А що є зараз те що поки не варто оприлюднювати , то можливо вже й Лісічанськ обійшли в сторону Рубіжного , а на півночі рухаються на Сватове . Це я гепотетично кажу , що Ліман може йще тиждень бути в оперативному оточенні , пока там угрупування не залишить техніку й пійдуть в маратонськи біги по лісам тікати !
Дальше - брать Стаханов/кадиевку и брать Дебальцево.
Дебальцево - узловой жд перекресток - дорога Луганск-Донецк, Донецк-РФ.
перерезать поставки снарядов по железке.
Плюс взятие Дебальцево даст возможность зайти на Донецк с востока, с тыла.
Слава Захисникам України !!!
Бережи Господи наших Захисників!!
Смерть рашистам та їх сраколизамзажопникам привладним в Украіні !!!
ПЕРЕДАЙТЕ ФОТО УБИТИХ НА РОСІЮ, ЩОБИ МАМКИ "ЛАДИ" ОТРИМАЛИ.
Живіть довго, в доброму здоров"ї.
Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
32 30 24,ну короче он рад,что увидел Украину и передает привет родным,которые скоро,возможно,прокатятся с ветерком на белых "Жигулях".
"26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования".
У нас таких "прикопаних" повно по лісах (в основному - у ярах прирічкових) Років через 2-3 пастушата їх черепами у футбол гратимуть - коли їх весняними паводками вимивать буде!
их учили ходить, говорить... зачем?
блин я бы лучше в тюрьму села чем идти убивать за старика который сошел с ума от вседозволенности.
якщо ви, курви, не вляжетеся то ми почнемо годувати наших собак живими москалями а не охололими!
Хочу собі такий "Нотюрморт" заказати...
.. ) улыбается..., и смотрит в светлое будущее.... )))
Україна ПРИРЕЧЕНА на Перемогу✊