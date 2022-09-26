Волонтер Бондарь просит помощи в приобретении авто для санитарно-эвакуационных нужд. ФОТОрепортаж

Волонтеры просят о помощи в приобретении санитарно-эвакуационного автомобиля.

Об этом в Facebook сообщил волонтер-парамедик Юрий Бондарь (Шаман), информирует Цензор.НЕТ.

"Через несколько недель активной освободительной кампании от оккупантов медицинская служба сильно "просела" в транспортном обеспечении. В ходе смены места дислокации вышел из строя бронированный гусеничный эвак, хоть он и не наш, а приданый, это очень неприятное событие. В дальнейшем, выполняя прямые задания, выходит из строя полноприводный джип кейсевак Ленд Ровер Дискавери…. Следом за ним бронированный санитарно-эвакуационный Пинцгауэр. На всю эту технику, описанную мной, мы делали основную ставку. Высокая маневренность, проходимость и как бонус (кроме Дискавери) броня. Подразделение продолжает выполнять задачи на оставшейся технике, а осталось фактически почти ничего… Я не питаю особых надежд на то, что мы сможем найти "спонсора" или "благотворителя" который сможет предоставить нам полноприводный пикап или микроавтобус с полным приводом, я даже не уверен сможем ли собрать на 1/4 часть необходимую для покупки, но я хочу попробовать", - отметил волонтер.

Реквизиты для помощи:

Pay Pal: [email protected]

Ощадбанк: 5167 4989 8079 9138, Бондар Юрій, IBAN UA183257960000026204504953385

Приват Банк: 4149 4998 0484 0971

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