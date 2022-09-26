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Залужный появился на обложке октябрьского выпуска журнала Time. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попал на обложку журнала Time.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

Номер называется "Внутри украинского контрудара, который преломил ход войны".

"Залужный оказался тем военным разумом, который нужен был его стране. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к инициативе на поле боя против россиян", - цитирует Time генерала США Марка Милли.

Читайте: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: Рассмотрели безопасность на госгранице и подготовку сил обороны к зиме

Залужный появился на обложке октябрьского выпуска журнала Time 01
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Топ комментарии
+69
Наш Красавчик!!!
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26.09.2022 14:49
+46
щас зелоха жаба задавит и заведут дело...
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26.09.2022 14:50
+46
Це гарний знак! Повага пану генералу!
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26.09.2022 14:51
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Наш Красавчик!!!
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26.09.2022 14:49 Ответить
Зачетно лизнул наркоману...
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26.09.2022 14:58 Ответить
Да тут кишмя кишат подоляковские "поцтриоты" зеледента. Так что несьезжай на как бы сарказм.
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26.09.2022 15:10 Ответить
ты промолчал-сошел бы, минимум, за понятливого...
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26.09.2022 15:40 Ответить
А ты не писал бы здесь и не пошел бы за проплаченного, тролляка. У вас, троллячек все сразу за деньги вопрос. Казалось бы, почему?
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26.09.2022 19:24 Ответить
Иди рот с мылом вымой. И зеленки выпей.
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27.09.2022 07:38 Ответить
Ору))))
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26.09.2022 15:25 Ответить
Заліково ти вляпався! Ти, а не бойовий генерал! До нього твоє гівно навідь не долетить, а ти вже втоп!
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26.09.2022 19:17 Ответить
я боевой подполковник запаса, а ты, дерьмо проплаченное, даже не знаешь как снять компенсатор с АК-74...
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26.09.2022 19:27 Ответить
Билет на квартал этому лизуну, вне очереди
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26.09.2022 15:07 Ответить
Авжеж, упороті зебіли саме так його називають, бо для тупих це основний критерій оцінки.
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26.09.2022 15:20 Ответить
Ти, сраний бот. Твій зеленський, дешеве лайно, таеке, як і ти. Чмошники.
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26.09.2022 15:30 Ответить
Это точно. На рабссее что с лицом, что с интеллектом одна сплошная победа...
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26.09.2022 14:55 Ответить
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26.09.2022 15:01 Ответить
Водка и инцест делают вяликие чудеса в стране вяликих и вечны коленновставателей...
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26.09.2022 15:05 Ответить
Что вы понимаете в кадровом вопросе?... Подчиненный не может быть умнее начальника. Поэтому интеллектуальная вершина этого индивидуума немножечко ниже чем у *****.
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26.09.2022 15:30 Ответить
А Гуйшо? А как же Гуйшо? Там же інтєллєкт аж из ноздрей прьот.
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26.09.2022 17:07 Ответить
a cej pojavilsia na oktiabrskoj obložke žurnala Krokodil, ne?
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28.09.2022 00:19 Ответить
Чолов'яга !!!
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26.09.2022 14:59 Ответить
Это фото для Зеленского, как красная тряпка для быка. Мстительный и завистливый, он сделает все, чтобы обосрать Залужного.
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26.09.2022 16:26 Ответить
Шана та низький уклін!
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26.09.2022 14:50 Ответить
Мало хто знає що Залужний командував обороною Дебальцево в 2015.
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26.09.2022 15:10 Ответить
Прекрасна військова операція, з точки зору Пентагону.
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26.09.2022 18:12 Ответить
щас зелоха жаба задавит и заведут дело...
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26.09.2022 14:50 Ответить
Никак не выйдет. У Залужного слишком высокий рейтинг среди военных и в обществе, а также доверительные отношения с руководителями Пентагона.
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26.09.2022 14:55 Ответить
поэтому и заведет что рейтинг высокий. дурак зелох за все берется смело...
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26.09.2022 15:00 Ответить
Це не значить, що не спробують. Побачимо.
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26.09.2022 15:00 Ответить
Яке ти чмо
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26.09.2022 15:23 Ответить
Да на Пороха уже заводили... Как завели, так и разведут. Это же команда зеленых разводил.
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26.09.2022 15:31 Ответить
Це гарний знак! Повага пану генералу!
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26.09.2022 14:51 Ответить
НАШ ГЕНЕРАЛ
PS
Все, єрмакі з подоляками і арестовичами проклянуть…
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26.09.2022 14:51 Ответить
НАШ ГЕТМАН!
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26.09.2022 15:45 Ответить
Один з небагатьох, до кого є довіра !
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26.09.2022 14:52 Ответить
Суворо дивиться на русню десь за кадром.
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26.09.2022 14:52 Ответить
Мдя, вот тут конечно наши гавно-политики напряглись, особенно Ермак энд компани. Появился конкурент, который вынесет их всех в одну калитку, если конечно потом захочет нырнуть в наше политболото
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26.09.2022 14:53 Ответить
Это явный сигнал дерьмацкой банде, шоб не трогали нгастоящего авторитета
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26.09.2022 14:54 Ответить
Вот только дерьмак не политик... Он администратор, госслужащий, который управляет зеледентом в угоду кремлю.
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26.09.2022 15:45 Ответить
Дєрьмак не є державним службовцем. Верховний завхоз - не держслужба

Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України не є державним службовцем[1] і підпорядковується безпосередньо Президентові України.
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26.09.2022 16:25 Ответить
И действительно. А этот факт как-то облегчает положение Украины? Это как Верховный Главнокомандующий даже без военной кафедры в институте.
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26.09.2022 16:40 Ответить
Аж ніяк. Але я це до того, що для початку слідчих та процесуальних дій проти дєрьмака не треба залучати ДБР, а достатньо слідчих поліції. Хоча там теж дєрьмаковських вистачає....
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26.09.2022 16:47 Ответить
Отож и оно. Для зеленой власти правовой статус своих это полная индульгенция на беспредел, но все-таки в межах их определенных рамок. Вот когда за эти рамки заходят, тогда на разговор к бородатой бабушке зеледента. Бабушка "держит" верховное правительство Украины, Депутанги поменьше стараются нахапать и нахамить побольше, чем этот бородатый кумир. И только Залужный, возглавляя ВСУ ипашит по целям с коэффициентом, который путлера заставил сделать сразу два противоречивых действия: и угрозу ЯО, и тут же всеобщую мобилизацию для отправки своих солдат в зону поражения этим ЯО...
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26.09.2022 17:03 Ответить
Шана пану Генералу Залужному!
Шана нашим Генералам, Офіцерам та Солдатам!

Слава ЗСУ!
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26.09.2022 14:55 Ответить
Ось яким має бути промоушн України !
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26.09.2022 14:55 Ответить
Велика Повага Головнокомандувачу ЗСУ
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26.09.2022 14:56 Ответить
счас в оп разразятся громЫ и полетят молнии.
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26.09.2022 15:00 Ответить
у боневтіка буде істерика
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26.09.2022 15:02 Ответить
та ну... хіба трошкі)))
боневтику ж дали найнайлучшего ервея современноси??? ну? каламойша ж не удавил его пока)))))
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26.09.2022 15:07 Ответить
Боневтік також перший серед впливових евреїв
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26.09.2022 15:21 Ответить
Без своєї посади він зовсім НІХТО. Бездарний акторишко та паяц.
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26.09.2022 17:49 Ответить
Респект пану Генералу! Дай Боже успіхів
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26.09.2022 15:02 Ответить
Хто пам'ятає гру DOOM. Там хлопака, схожий на Залужного, всяку нечисть теж знищував.

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26.09.2022 15:03 Ответить
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26.09.2022 15:07 Ответить
В процессе.....
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26.09.2022 15:10 Ответить
Підтримую!!!
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26.09.2022 15:11 Ответить
Супер!!! Яке мужнє обличчя! І головне навіть без бороди
А зелене думає, як відростило обскубану бороду, то стало схоже на мачо. Дурне не розуміє, що мужність в душі, а не в намальованому "іміджі"
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26.09.2022 15:12 Ответить
Наш Залужний - наш скарб
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26.09.2022 15:13 Ответить
ну, все - зараз Боневтіка і всю ОПу порве !!
Слава легендарним ЗСУ!!!
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26.09.2022 15:14 Ответить
А хто профінансує портрет єрмака на туалетному папері?
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26.09.2022 15:26 Ответить
Найкращий!!! Ось йому б премію За мужність!!!
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26.09.2022 15:26 Ответить
Правильні посилання західній спільноті,бо там вже боневтіка до наполеона прирівнюють.Та як прославили мериканці так можуть при бажанні зе опустити і на дно .
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26.09.2022 15:28 Ответить
Я в августе медаль от него получил.
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26.09.2022 15:29 Ответить
Оберігати треба нашого ГОЛОВНОГО ВОЇНА від кацапів і головне від ОП.
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26.09.2022 15:29 Ответить
Залужний, нє Зєля? Ішака від заздрощів як ховраха порве...
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26.09.2022 15:29 Ответить
Журнал пропитан тестостероном
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26.09.2022 15:35 Ответить
Його вигляд прямо натякає на напрямок руху для... 😎
Слава ЗСУ 🇺🇦
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26.09.2022 15:37 Ответить
ГОРДИМСЯ ВСУ!
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26.09.2022 15:38 Ответить
Повага і шана йому і як людині і як Генералу! Слава Україні!!!
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26.09.2022 15:45 Ответить
Героям Слава !!!
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26.09.2022 15:47 Ответить
Как Зеленский это переживет?
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26.09.2022 15:50 Ответить
Було б добре щоб він це не пережив.
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26.09.2022 17:51 Ответить
Ша, ребята, восхищаться молча, не писать лишнего, иначе уберут за не тот взгляд, как и многих до него. Слава и месть всегда рядом...
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26.09.2022 16:01 Ответить
Честь Пане Генерал!
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26.09.2022 16:07 Ответить
респект Головнокомандувачу
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26.09.2022 16:25 Ответить
зараз на нього справу відкриють. За незаконну оборону обкладинки
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26.09.2022 16:29 Ответить
Це натяк зейлу і його подільникам - «Залужного - не чіпати!»
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26.09.2022 16:43 Ответить
Це відповідь на признання жидами зе найвпливовішим євреєм
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26.09.2022 16:56 Ответить
То по вашому найвпливовіший єврей - Залужний?
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26.09.2022 18:14 Ответить
Залужний--це найвпливовіший і найбільш шанований українець в Україні. Євреї мене не цікавлять.
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26.09.2022 19:41 Ответить
Дуже круто!
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26.09.2022 17:20 Ответить
Залужний для мене - Бог!

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26.09.2022 17:25 Ответить
Клоун зараз в наркотичний запій піде, бо не його на обкладинку журналу помістили.
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26.09.2022 17:25 Ответить
В Америці після війни наступним президентом після Трумена став Ейзензауер який під час війни був командуючим об'єднаних сил союзників в Європі. Так зробимо Залужного нашим президентом. Сподіваюсь що зелебобіки не зроблять чергової тупої виходки як в 19-му.
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26.09.2022 17:57 Ответить
У Франції після тієї ж війни президентом став де Голь. Командуючий французькіми військами в еміграції. В СРСР знову ж таки Жуков майже став, але його Хрущов встиг присікти.
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26.09.2022 18:13 Ответить
Слава ЗСУ! Героям Слава!!! Нехай щастить,пане генерале!!!!💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.09.2022 18:22 Ответить
Залужный красава! )))
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26.09.2022 18:50 Ответить
ПОВАГА ЗАЛУЖНОМУ
RESPECT TIME
СЛАВА ЗСУ
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26.09.2022 19:18 Ответить
Один головнокомандуючий вміє керувати військами, а інший говнокомандуючий вміє грати х*єм на роялі.
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26.09.2022 22:09 Ответить
Уявляю, як зара в ОПі палає...
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27.09.2022 00:07 Ответить
Кто этот мудрый человек, кто посоветовал Боневтику назначить Валерия командующим?
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27.09.2022 00:51 Ответить
дерьмак с подляком и дьячком уже ушли в глухой запой...
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27.09.2022 07:46 Ответить
Не сбежал, смог воевать тем что было против большего числа врагов. и ватники тоже признают Залужного хорошим полководцем. Отвоевали 500 км линии фронта. Это победа.
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27.09.2022 16:03 Ответить
 
 