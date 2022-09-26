21 400 100
Залужный появился на обложке октябрьского выпуска журнала Time. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попал на обложку журнала Time.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.
Номер называется "Внутри украинского контрудара, который преломил ход войны".
"Залужный оказался тем военным разумом, который нужен был его стране. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к инициативе на поле боя против россиян", - цитирует Time генерала США Марка Милли.
Топ комментарии
+69 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показать весь комментарий26.09.2022 14:49
+46 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий26.09.2022 14:50
+46 Red_Sky_On
показать весь комментарий26.09.2022 14:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
победа...
PS
Все, єрмакі з подоляками і арестовичами проклянуть…
Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України не є державним службовцем[1] і підпорядковується безпосередньо Президентові України.
Шана нашим Генералам, Офіцерам та Солдатам!
Слава ЗСУ!
боневтику ж дали найнайлучшего ервея современноси??? ну? каламойша ж не удавил его пока)))))
А зелене думає, як відростило обскубану бороду, то стало схоже на мачо. Дурне не розуміє, що мужність в душі, а не в намальованому "іміджі"
Слава легендарним ЗСУ!!!
Слава ЗСУ 🇺🇦
RESPECT TIME
СЛАВА ЗСУ