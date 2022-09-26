Залужный появился на обложке октябрьского выпуска журнала Time. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попал на обложку журнала Time.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

Номер называется "Внутри украинского контрудара, который преломил ход войны".

"Залужный оказался тем военным разумом, который нужен был его стране. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к инициативе на поле боя против россиян", - цитирует Time генерала США Марка Милли.

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