Российские оккупанты обстреляли Краматорск - ранены 4 человека, - мэр. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты в понедельник 26 сентября обстреляли центр Краматорска (Донецкая область), ранены четыре человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил мэр города Александр Гончаренко.
Он отметил: "Обстрел центра Краматорска. Повреждены многоэтажки и сквер.
4 раненых (1 в тяжелом состоянии).
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https://twitter.com/Garry51302808/status/1574084617627631616