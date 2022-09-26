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Краматорск (2175) обстрел (20039)

Российские оккупанты обстреляли Краматорск - ранены 4 человека, - мэр. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты в понедельник 26 сентября обстреляли центр Краматорска (Донецкая область), ранены четыре человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Он отметил: "Обстрел центра Краматорска. Повреждены многоэтажки и сквер.

4 раненых (1 в тяжелом состоянии).

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Российские оккупанты обстреляли Краматорск - ранены 4 человека, - мэр 01
Российские оккупанты обстреляли Краматорск - ранены 4 человека, - мэр 02
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Топ комментарии
+4
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26.09.2022 19:29
+4
русский, ты почему не в военкомате? Твоему фюреру мясо нужно.
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26.09.2022 19:40
+2
мартышка болотная, я по вашей духовноскрэпной фене не ботаю. Так ты почему фюрера не любишь, свинособака?
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26.09.2022 19:43
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что ты гнида ёрничаешь в этой новости...?
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26.09.2022 19:38 Ответить
русский, ты почему не в военкомате? Твоему фюреру мясо нужно.
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26.09.2022 19:40 Ответить
мартышка болотная, я по вашей духовноскрэпной фене не ботаю. Так ты почему фюрера не любишь, свинособака?
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26.09.2022 19:43 Ответить
русмартышка, я не понимаю твоего блеяния. Ты способно на один вопрос ответить - почему ты, свинособака руснявая, не поддерживаешь своего любимого фюрера? Ты навальненок?
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26.09.2022 19:47 Ответить
Махіm лучше посмотри как этого свиноруса делали...)))
https://twitter.com/Garry51302808/status/1574084617627631616
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26.09.2022 19:50 Ответить
так встань ты с неё вначале свиноцабака...\а ведь не получается у вас...)))\
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26.09.2022 19:45 Ответить
истинный русский православный, как и все русское стадо, обожает гомосятину.
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26.09.2022 19:48 Ответить
Так это ж не я тут со старта гомосятину развел, а как раз истинно духовноскрэпная свинособака. Когда кадыровцам надоедают овцы, они переходят на русских свиней. Так и получаются такие свинособаки, как ты, руснявое. Так ты когда на убой за фюрера поскачешь, дикарь пещерный?
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26.09.2022 19:54 Ответить
Махіm - да не трогай палкой эту свиноцабаку...\от неё только больше вони становится...\
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26.09.2022 19:59 Ответить
Ты стрелки не переводи, мартышка. Я не русский, мне повезло человеком родиться. А ты - просто больное животное, русский.
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26.09.2022 20:01 Ответить
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26.09.2022 19:29 Ответить
 
 