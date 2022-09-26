Российские оккупанты обстреляли Краматорск - ранены 4 человека, - мэр. ФОТО

Российские оккупанты в понедельник 26 сентября обстреляли центр Краматорска (Донецкая область), ранены четыре человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Он отметил: "Обстрел центра Краматорска. Повреждены многоэтажки и сквер.

4 раненых (1 в тяжелом состоянии).

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