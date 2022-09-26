Специалисты "Укртрансгаза" изготовили САУ для нужд теробороны, соединив трофейную МТЛБ с пушкой "Рапира". ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На одном из сервисных предприятий Укртрансгаза для нужд теробороны ВСУ изготовили самоходную артиллерийскую установку путем сочетания трофейного бронетранспортера МТ-ЛБ и противотанковой пушки "Рапира" калибром 100 мм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укртрансгаза.
"С запросом на изготовление такой установки обратились военные отряда ТрО. Идею соединить бронетранспортер и пушку в импровизированную САУ позаимствовали у николаевских военных, которые в августе изготовили и успешно испытали в бою первую такую установку. Поэтому решили и для своих нужд "усовершенствовать" трофейный российский МТ-ЛБ украинской Рапирой", - говорится в сообщении.
Самоходная артиллерийская установка уже готова к работе, успешно прошла испытания на полигоне и со дня на день отправится на фронт неподалеку от российской границы.
Планируется к изготовлению не менее двух таких САУ.
Пожалуйста, подождите...
Якось на форумі писали, що там маса недоліків і те не таке і це не так.
Чудово: але ж нічого іншого у нас немає!
Всі радянськи САУ, виготовлялися в параші!
Але ми мов той абориген, лежимо під пальмою і чекаємо, щоб подув вітер і почали падати кокоси.
А якщо вітру не буде, буде голод.
Для мене цим все сказано.
Наші мало самохідних гаубиць затрофєіли?!
Зварили одну, ще дві на підході. Досягнення для оборонпрому?
Але Цензору !!!
Цій "новині" - уже півтора місяці
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і т.д. і т.п.
як на нуль так тероборону нарівні з армійцями ставлять а як важку зброю та броню дати так тероборона як якісь каліки яким не треба бо обійдуться.
в Києві потроху починають асфальт класти, виймають стару бруківку і укладають нову..... хоча нагальної потреби в цоьму нема.... кажу я громадянин який проживає у цому районі.... район Голосіївський......
мабуть зелені переймають досвід собяніна з мацкви......
А я не впевнений, що сау "Богдана", зараз щодня сходять з конвеєра.
І цю країну русня сподівається перемогти?
специфічна штука.
Краще б безвідкатну на поворотній "турелі" поставили.