Специалисты "Укртрансгаза" изготовили САУ для нужд теробороны, соединив трофейную МТЛБ с пушкой "Рапира". ВИДЕО+ФОТО

На одном из сервисных предприятий Укртрансгаза для нужд теробороны ВСУ изготовили самоходную артиллерийскую установку путем сочетания трофейного бронетранспортера МТ-ЛБ и противотанковой пушки "Рапира" калибром 100 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укртрансгаза.

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"С запросом на изготовление такой установки обратились военные отряда ТрО. Идею соединить бронетранспортер и пушку в импровизированную САУ позаимствовали у николаевских военных, которые в августе изготовили и успешно испытали в бою первую такую ​​установку. Поэтому решили и для своих нужд "усовершенствовать" трофейный российский МТ-ЛБ украинской Рапирой", - говорится в сообщении.

Самоходная артиллерийская установка уже готова к работе, успешно прошла испытания на полигоне и со дня на день отправится на фронт неподалеку от российской границы.

Планируется к изготовлению не менее двух таких САУ.

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