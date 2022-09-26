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Специалисты "Укртрансгаза" изготовили САУ для нужд теробороны, соединив трофейную МТЛБ с пушкой "Рапира". ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На одном из сервисных предприятий Укртрансгаза для нужд теробороны ВСУ изготовили самоходную артиллерийскую установку путем сочетания трофейного бронетранспортера МТ-ЛБ и противотанковой пушки "Рапира" калибром 100 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укртрансгаза.

Специалисты Укртрансгаза изготовили САУ для нужд теробороны, соединив трофейную МТЛБ с пушкой Рапира 01

"С запросом на изготовление такой установки обратились военные отряда ТрО. Идею соединить бронетранспортер и пушку в импровизированную САУ позаимствовали у николаевских военных, которые в августе изготовили и успешно испытали в бою первую такую ​​установку. Поэтому решили и для своих нужд "усовершенствовать" трофейный российский МТ-ЛБ украинской Рапирой", - говорится в сообщении.

Самоходная артиллерийская установка уже готова к работе, успешно прошла испытания на полигоне и со дня на день отправится на фронт неподалеку от российской границы.

Планируется к изготовлению не менее двух таких САУ.

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Топ комментарии
+43
А зебуіни за цей час, хоч одну "Богдану" виготовили?
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26.09.2022 19:24
+33
З асфальту?
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26.09.2022 19:36
+21
Україна це - золоті руки, золоті голови, золоті люди, крім зедовбнів та слуг наріда
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26.09.2022 19:39
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А зебуіни за цей час, хоч одну "Богдану" виготовили?
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26.09.2022 19:24 Ответить
З асфальту?
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26.09.2022 19:36 Ответить
Простіше постити про винахідників…
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26.09.2022 20:05 Ответить
Я не впевнений, що сау "богдана" щодня сходять з конвеєра.
Якось на форумі писали, що там маса недоліків і те не таке і це не так.
Чудово: але ж нічого іншого у нас немає!
Всі радянськи САУ, виготовлялися в параші!
Але ми мов той абориген, лежимо під пальмою і чекаємо, щоб подув вітер і почали падати кокоси.
А якщо вітру не буде, буде голод.
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26.09.2022 20:10 Ответить
Форуми-штука кучерява, а одна участь Богдани у визволенні Зміїного варта уваги. Але скоморох навіть назву не зможе вимовити, застрягне йому це слово, як і Стугна, Нептун, Вільха. Жодного разу не чув цих слів від нього.
Для мене цим все сказано.
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26.09.2022 21:09 Ответить
А по суті Вашого посту, мабуть Ви такі праві.
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26.09.2022 20:14 Ответить
Чудесно.Все для фронта все для победы
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26.09.2022 19:25 Ответить
Це саме то, чим треба п*здить "фтаруюарміюміра" - РЕСПЕКТ!!!
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26.09.2022 19:28 Ответить
Если честно,то рапиры в этой войне себя плохо зарекомендовали. Она ненарезная, бронебойными стреляет только прямой наводкой а это 1-1.3 км. А осколочных чтобы стрелять с закрытых позиций нет. На мтлб лучше ставить или крупнокалиберные пулеметы или АГС. А вообще и на том спасибо.
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26.09.2022 19:37 Ответить
Безпосередньо у гущу бойових дій я би її не кидав, а для охорони кордонів з Білорашкою, або Придністров"ям - саме воно. Імхо.
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26.09.2022 19:40 Ответить
Ми говоримо про ТрО. Все що можна роботити треба робити - воно лишнім не буде. Блокпост з такою шнягою всяк краще ніж блокпост без неї.
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26.09.2022 23:24 Ответить
Видимо страшно)))
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26.09.2022 20:25 Ответить
Добре. Кожен робить що може для перемоги!
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26.09.2022 19:37 Ответить
Питається: нахрена винаходити велосипед?!
Наші мало самохідних гаубиць затрофєіли?!
Зварили одну, ще дві на підході. Досягнення для оборонпрому?
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26.09.2022 21:13 Ответить
У тому то і прикол, що це не ОборонПром
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26.09.2022 21:32 Ответить
Тобі воно жме? Лишн зброя в нас є, можемо носом вже крутити?
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26.09.2022 23:25 Ответить
с виду почти М109.
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26.09.2022 19:37 Ответить
Для бульбашів підіиде.
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26.09.2022 19:38 Ответить
Україна це - золоті руки, золоті голови, золоті люди, крім зедовбнів та слуг наріда
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26.09.2022 19:39 Ответить
це не одне й те ж. То кракен, а тут нєфтяніки, там просто пушку на мотолигу, а тут прям такий собі український Хетцер. Невже не бачите різниці?
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27.09.2022 11:23 Ответить
жалюгідно.

як на нуль так тероборону нарівні з армійцями ставлять а як важку зброю та броню дати так тероборона як якісь каліки яким не треба бо обійдуться.
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26.09.2022 19:43 Ответить
Говноеды рабZeи однажды даже блоху подковали,Емеля лодырь с печи слез и каже...неужели мы потомственные алконаркоши блох умеем подковать ..а Иван-дурак каже,та то западные технологии типа Билл Гейтс придумал компьютер за 5 минут..для рюZZkoго быдла... умный дурак оказывается Ванька 🦍с кален встал...🤣
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26.09.2022 19:44 Ответить
офф топ
в Києві потроху починають асфальт класти, виймають стару бруківку і укладають нову..... хоча нагальної потреби в цоьму нема.... кажу я громадянин який проживає у цому районі.... район Голосіївський......
мабуть зелені переймають досвід собяніна з мацкви......
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26.09.2022 19:59 Ответить
"Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак"
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26.09.2022 20:00 Ответить
опять самоделкины херней страдают... Эту бы энергию, да в нужное русло.
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26.09.2022 20:00 Ответить
Ця енергія, повинна йти від держави.
А я не впевнений, що сау "Богдана", зараз щодня сходять з конвеєра.
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26.09.2022 20:05 Ответить
А ти вже виготовив крилату ракету? Ні? Може хоч дрона з вогами сконструював? Нєсамодєлкін.
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26.09.2022 23:27 Ответить
МТ12 противотанковое орудие для стрельбы прямой и полупрямой наводкой. Это не гаубица. Если сравнивать то с комплексом ПТУР . Это лучше чем прицепной вариант но сейчас эпоха ПТУР, этот вид артиллерии устарел.
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26.09.2022 20:05 Ответить
зебилы закатали в асфальт КБ Луч и его модернизацию Штурм-С
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26.09.2022 20:18 Ответить
Фишка в том.. что быдло путлера не знает что именно подключено к логистике этого аппарата...а следовательно вычислить его местонахождение невозможно...нет такого в каталоге рюZZкой армии...🤣🤣🤣
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26.09.2022 20:17 Ответить
Так собі. На відео цю САУ від пострілу аж ********** з місця. Для точності це неймовірний недолік. Але що нам лишається, якщо нових артсистеми не дають. А стосовно САУ Богдана, то до війни вони виготовлялись на заводі у Краматорську.
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26.09.2022 20:18 Ответить
мт-12 протитанкова гармата, вона не пристосована для стрільби із закритих позицій. Тобто навідник має побачити танк на відстані 1,5-2 км, навестись, зістрибнути із моталиги і вїбать зі шнурка... Мабуть, не треба казати, що з цього нічого не вийде?
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26.09.2022 20:26 Ответить
краще міномет поставити чи птур
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26.09.2022 21:35 Ответить
А куда, по твоему, должна деться отдача, если пушка жёстко закреплена на корпусе?
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27.09.2022 13:15 Ответить
Залишилось укомплектувати екіпаж "Слугами народу" з Верховної ради.
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26.09.2022 20:35 Ответить
я б їх в причепний кунг, щоб побільше влізло, але гармату б зняв, навіщо гарматі пропадати
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26.09.2022 22:06 Ответить
Фердинанд.
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26.09.2022 21:16 Ответить
Це нова розробка Боневтіка замімть САУ "Богдана", яку розробили при "баризі"? Круто.
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26.09.2022 21:38 Ответить
Фахівці укртрансрансгазу фіначать танки 😀👍
І цю країну русня сподівається перемогти?
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26.09.2022 21:51 Ответить
Хочется спитати у головного зебуїна: що наща оборонка випустила за час війни: хоч одну Богдану, Вільху? Чи продовжується виробництво Стугни, Корсару,*********** до них, та інших? В кого спитати? Чи ми повністю надіємося на Захід?
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26.09.2022 22:17 Ответить
Так собі ... "Башта" ж не повертається ... Це хіба ворожу колону заскочити і прямою наводкою.
специфічна штука.
Краще б безвідкатну на поворотній "турелі" поставили.
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26.09.2022 22:47 Ответить
Краще б дали гроші професіоналам з КБ Луч.
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26.09.2022 23:09 Ответить
Ну ... Що було. Трофейна МТЛБ і трофейна Рапіра. От і склепали. Вийшов "Фердінанд".
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27.09.2022 16:11 Ответить
враховуючи що це мотолига, мотолига з такою штукою краще ніж мотолига без неї.
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26.09.2022 23:30 Ответить
Краще чого, дурню?
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26.09.2022 23:51 Ответить
Краще ніж нічого, мєгамозг.
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28.09.2022 02:00 Ответить
У МТЛБ зправа є маленька башта під кулемет. Норм. Для певних задач.
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27.09.2022 16:09 Ответить
...Назвати "Фердинанд-2" - і лаптєрилі у власному жовчі втопляться від злості.
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26.09.2022 23:29 Ответить
Від такої віддачі корпус цікаво швидко у неї тріщинами піде?
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27.09.2022 11:35 Ответить
Не піде... в не пішов...!
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27.09.2022 15:45 Ответить
Значить люди по сопромату порахували навантаження, перш ніж повісити)
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27.09.2022 16:07 Ответить
До 15 пострілу ...
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27.09.2022 16:12 Ответить
 
 