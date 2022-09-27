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На месте российского удара по Первомайскому обнаружены обломки ракеты "Искандер М", – Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

На месте удара по гражданской инфраструктуре г. Первомайский обнаружены обломки российской ракеты "Искандер-М".

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

На месте российского удара по Первомайскому обнаружены обломки ракеты Искандер М, – Нацполиция 01

"Военнослужащие России нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайске. К сожалению, есть погибшие, среди них есть повреждения инфраструктуры, а также частично разрушены два жилых дома - выбиты окна, повреждены крыши.

Следователи работают на месте, найдены обломки ракеты "Искандер М", - сообщил полицейский.

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Трибунал буде жахливим. Порятунку не чекайте.
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26.09.2022 23:57 Ответить
И где же Амнести Интернешнл которая расскажет что мирные гражданские спровоцировали удар по себе потому что они прятались в своих домах а не выбежали в поле?
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27.09.2022 00:05 Ответить
Розлючене ху@ло просто вбиває мирних мешканців і дітей в нашій краіні !Цього вилупка чекає страшна смерть за всі його злодіяння в нашій краіні !
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27.09.2022 00:27 Ответить
І тих хто виконував його накази
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27.09.2022 00:45 Ответить
І тим хто підтримував злочинців - всім страшна смерть !
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27.09.2022 00:47 Ответить
коли прилітає по Донецьку, наприклад - то касапи пи...ть "нашли останки натовского снаряда 155 калибра" (десь так, а то й про HIMARS/GMLRS згадують), але фоток "останков" не подають.
А тут фотка, і спеціаліст елементарно розбереться, що то було.
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27.09.2022 01:19 Ответить
сонне, напів-ватне містечко в харківській області, нікого не чіпало, вирощувало зерно, прихистило біженців із сусідньої окупованої Балаклії, з жахом дивилося на Ізюм, і от і йому прилетіло(
ще й цілий іскандер потратили, ссуки.
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27.09.2022 11:35 Ответить
 
 