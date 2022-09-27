На месте российского удара по Первомайскому обнаружены обломки ракеты "Искандер М", – Нацполиция. ФОТО

На месте удара по гражданской инфраструктуре г. Первомайский обнаружены обломки российской ракеты "Искандер-М".

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие России нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайске. К сожалению, есть погибшие, среди них есть повреждения инфраструктуры, а также частично разрушены два жилых дома - выбиты окна, повреждены крыши.

Следователи работают на месте, найдены обломки ракеты "Искандер М", - сообщил полицейский.

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