На месте российского удара по Первомайскому обнаружены обломки ракеты "Искандер М", – Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
На месте удара по гражданской инфраструктуре г. Первомайский обнаружены обломки российской ракеты "Искандер-М".
Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие России нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Первомайске. К сожалению, есть погибшие, среди них есть повреждения инфраструктуры, а также частично разрушены два жилых дома - выбиты окна, повреждены крыши.
Следователи работают на месте, найдены обломки ракеты "Искандер М", - сообщил полицейский.
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А тут фотка, і спеціаліст елементарно розбереться, що то було.
ще й цілий іскандер потратили, ссуки.