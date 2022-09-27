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Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Выпустили 90 снарядов по трем громадам. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Минувшей ночью оккупанты нанесли удары по Никопольщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь под залповым огнем реактивных снарядов и тяжелой артиллерией…Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады - Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская. Предварительно, людей не задело", - отмечает он.

В Никополе повреждены 15 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили.

По словам Резниченко, в Марганце изуродованы 10 частных домов, детско-юношеская спортивная школа, сквер, газопровод и линии электропередач. Один дом загорелся. С пламенем пожарные справились.

В Красногригорьевской громаде детали обстрелов уточняются.

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Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Выпустили 90 снарядов по трем громадам 01
Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Выпустили 90 снарядов по трем громадам 02
Россияне нанесли новые удары по Никопольщине. Выпустили 90 снарядов по трем громадам 03

У інших районах ніч без тривог та без атак і на цю хвилину спокійно.
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