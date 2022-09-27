Хит-парад самых дорогих автомобилей, приобретенных государством во время полномасштабного вторжения. Возглавляет рейтинг "Нефтегаз". СПИСОК

Хит-парад самых дорогих автомобилей, приобретенных государством во время вторжения, возглавил "Нефтегаз Украины". На втором месте черный "крузак" для военных за 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

В первые несколько месяцев после начала вторжения самым дорогим стало приобретение охранниками "Нефтегаза" бронированных автомобилей Toyota Land Cruiser 200 4,5L. "Нефтегазбезопасность" приобрела семь автомобилей 2017-2019 г.в. по цене от 124 до 156 тысяч евро за штуку на общую сумму 30 миллионов гривен.

Тогда представители "Нефтегазбезопасности" объяснили расход таких денег "сохранением жизни и здоровья работников", поскольку "во время военной агрессии РФ значительное количество наших сотрудников и объектов оказались в зоне, где ведутся боевые действия и/или существует реальная угроза обстрелов" . Где и кем используются автомобили сейчас – пока неизвестно.

Однако эти ценные приобретения были исключением из правила. В начале вторжения почти никто не светил в "Прозорро" столь дорогостоящие приобретения. Хотя, возможно, они и были – правительство тогда разрешило заказчикам не сообщать о своих приобретениях, если они считают опасным их обнародование по мотивам секретности или угрозы обороноспособности.

Но в августе правительство заставило заказчиков вернуться в "Прозорро". И начали пестрить разнообразные автомобили ценой от 1,5 миллиона. Вот самые дорогие автомобили августа-сентября в порядке растущей цены.

6. Коммунальное "Конотопское транспортное управление" приобрело кроссовер Skoda Kodiaq за 1,78 млн грн. Автомобиль нужен для "перевозки личного состава Министерства обороны". Однако почему для перевозки военных нельзя было приобрести более дешевый или подержанный автомобиль – неизвестно.

5. Управление полиции охраны в Винницкой области потратило 1,85 млн грн на Toyota RAV 4 2,5-CVT-Adventure AWD. На сайте официального дилера японских автомобилей в Украине есть куча предложений по другим модификациям Toyota RAV4. И все они дешевле автомобиля для полиции. В обосновании закупки не сказано, почему был приобретен самый роскошный автомобиль из возможных.

4. Черниговский авиаотряд оперативно-спасательной службы ГСЧС на днях объявил тендер на приобретение пикапа за 2 миллиона гривен. Спасатели хотят новый Toyota Hilux Double Cab 2.4 D-4D MT с кунгом, бортовым компьютером, климат-контролем, задними и передними парковочными датчиками. Авто должно быть белого цвета, то есть о передаче его для военных нужд речь не идет. Аукцион назначен на 30 сентября.

3. Государственное "Дрогобычское лесное хозяйство" прямо сейчас покупает "Toyota Highlander". Львовский салон предложил автомобіль за 2,29 млн грн. Он имеет хромированные элементы декора, антенну "плавник акулы", обогрев лобового стекла, выдвижные омыватели фар, наружные зеркала с обогревом, функцию автоматической сборки и наклон при заднем движении. Салон должен быть кожаный с декором под дерево и иллюминацией приборных и дверных панелей. Сидения – с подогревом. На сайте продавца указано, что это "кроссовер для деловых и семейных путешествий".

2. Государственный "Фонд гарантирования вкладов физических лиц" за 2,39 млн грн приобрел электрический автомобиль Hyundai Ioniq 5 с комплектом зимней резины, ковриками и тонировкой стекла. Это не самый дорогой новый электрокар из возможных, но и не из более дешевого сегмента (см. обзор электроавтомобилей в Украине в 2021 году).

1. Исполнительный комитет Мирноградского городского совета (Донецкая обл) отличился самым роскошным автомобилем из обнародованных в Прозорро за два последних месяца.

Мэрия городка, находящегося в 50 километрах от оккупированного Донецка, за 3,28 млн грн приобрела черный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 "в поддержку Вооруженных Сил".

Из "Прозорро" известно, что этот джип с номером кузова JTMCV02J504274632 приобретен у физлица Виталия Васильева. Он регулярно участвует в аукционах по продаже подержанных автомобилей. Этот автомобиль с пробегом 143 тысяч километров недавно тоже выставлялся на аукцион (фото из этого объявления). Однако цена продажи – неизвестна.

Зачем вооруженным силам в прифронтовой зоне автомобиль в роскошной комплектации Executive Lounge - не сообщается. И почему вместо одного джипа не купили десяток подержанных пикапов, которые пригодились бы на передке, - тоже неизвестно.

Читайте также: Дельцы из Запорожья продавали ввезенные для ВСУ авто, - СБУ