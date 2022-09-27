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Хит-парад самых дорогих автомобилей, приобретенных государством во время полномасштабного вторжения. Возглавляет рейтинг "Нефтегаз". СПИСОК

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Хит-парад самых дорогих автомобилей, приобретенных государством во время вторжения, возглавил "Нефтегаз Украины". На втором месте черный "крузак" для военных за 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші".

В первые несколько месяцев после начала вторжения самым дорогим стало приобретение охранниками "Нефтегаза" бронированных автомобилей Toyota Land Cruiser 200 4,5L. "Нефтегазбезопасность" приобрела семь автомобилей 2017-2019 г.в. по цене от 124 до 156 тысяч евро за штуку на общую сумму 30 миллионов гривен.

Хит-парад самых дорогих автомобилей, приобретенных государством во время полномасштабного вторжения. Возглавляет рейтинг Нефтегаз 01

Тогда представители "Нефтегазбезопасности" объяснили расход таких денег "сохранением жизни и здоровья работников", поскольку "во время военной агрессии РФ значительное количество наших сотрудников и объектов оказались в зоне, где ведутся боевые действия и/или существует реальная угроза обстрелов" . Где и кем используются автомобили сейчас – пока неизвестно.

Однако эти ценные приобретения были исключением из правила. В начале вторжения почти никто не светил в "Прозорро" столь дорогостоящие приобретения. Хотя, возможно, они и были – правительство тогда разрешило заказчикам не сообщать о своих приобретениях, если они считают опасным их обнародование по мотивам секретности или угрозы обороноспособности.

Но в августе правительство заставило заказчиков вернуться в "Прозорро". И начали пестрить разнообразные автомобили ценой от 1,5 миллиона. Вот самые дорогие автомобили августа-сентября в порядке растущей цены.

6. Коммунальное "Конотопское транспортное управление" приобрело кроссовер Skoda Kodiaq за 1,78 млн грн. Автомобиль нужен для "перевозки личного состава Министерства обороны". Однако почему для перевозки военных нельзя было приобрести более дешевый или подержанный автомобиль – неизвестно.

Хит-парад самых дорогих автомобилей, приобретенных государством во время полномасштабного вторжения. Возглавляет рейтинг Нефтегаз 02

5. Управление полиции охраны в Винницкой области потратило 1,85 млн грн на Toyota RAV 4 2,5-CVT-Adventure AWD. На сайте официального дилера японских автомобилей в Украине есть куча предложений по другим модификациям Toyota RAV4. И все они дешевле автомобиля для полиции. В обосновании закупки не сказано, почему был приобретен самый роскошный автомобиль из возможных.

Хит-парад самых дорогих автомобилей, приобретенных государством во время полномасштабного вторжения. Возглавляет рейтинг Нефтегаз 03

4. Черниговский авиаотряд оперативно-спасательной службы ГСЧС на днях объявил тендер на приобретение пикапа за 2 миллиона гривен. Спасатели хотят новый Toyota Hilux Double Cab 2.4 D-4D MT с кунгом, бортовым компьютером, климат-контролем, задними и передними парковочными датчиками. Авто должно быть белого цвета, то есть о передаче его для военных нужд речь не идет. Аукцион назначен на 30 сентября.

Хит-парад самых дорогих автомобилей, приобретенных государством во время полномасштабного вторжения. Возглавляет рейтинг Нефтегаз 04

3. Государственное "Дрогобычское лесное хозяйство" прямо сейчас покупает "Toyota Highlander". Львовский салон предложил автомобіль за 2,29 млн грн. Он имеет хромированные элементы декора, антенну "плавник акулы", обогрев лобового стекла, выдвижные омыватели фар, наружные зеркала с обогревом, функцию автоматической сборки и наклон при заднем движении. Салон должен быть кожаный с декором под дерево и иллюминацией приборных и дверных панелей. Сидения – с подогревом. На сайте продавца указано, что это "кроссовер для деловых и семейных путешествий".

Хит-парад самых дорогих автомобилей, приобретенных государством во время полномасштабного вторжения. Возглавляет рейтинг Нефтегаз 05

2. Государственный "Фонд гарантирования вкладов физических лиц" за 2,39 млн грн приобрел электрический автомобиль Hyundai Ioniq 5 с комплектом зимней резины, ковриками и тонировкой стекла. Это не самый дорогой новый электрокар из возможных, но и не из более дешевого сегмента (см. обзор электроавтомобилей в Украине в 2021 году).

Хит-парад самых дорогих автомобилей, приобретенных государством во время полномасштабного вторжения. Возглавляет рейтинг Нефтегаз 06

1. Исполнительный комитет Мирноградского городского совета (Донецкая обл) отличился самым роскошным автомобилем из обнародованных в Прозорро за два последних месяца.

Хит-парад самых дорогих автомобилей, приобретенных государством во время полномасштабного вторжения. Возглавляет рейтинг Нефтегаз 07

Мэрия городка, находящегося в 50 километрах от оккупированного Донецка, за 3,28 млн грн приобрела черный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 "в поддержку Вооруженных Сил".

Из "Прозорро" известно, что этот джип с номером кузова JTMCV02J504274632 приобретен у физлица Виталия Васильева. Он регулярно участвует в аукционах по продаже подержанных автомобилей. Этот автомобиль с пробегом 143 тысяч километров недавно тоже выставлялся на аукцион (фото из этого объявления). Однако цена продажи – неизвестна.

Зачем вооруженным силам в прифронтовой зоне автомобиль в роскошной комплектации Executive Lounge - не сообщается. И почему вместо одного джипа не купили десяток подержанных пикапов, которые пригодились бы на передке, - тоже неизвестно.

Читайте также: Дельцы из Запорожья продавали ввезенные для ВСУ авто, - СБУ
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Топ комментарии
+48
Цю бабу судити треба за промивання пустих голов в 73%
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27.09.2022 09:32
+39
Зате
1. Вже місяць холодної погоди, а військові не мають теплої форми.
2. Почали збирати кошти з людей на новостворені підрозділи.
Звісно люди здадуть, але ж яка **** тринькає наші кошти на автівки ? Хто дозволив ?
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27.09.2022 09:25
+33
Це тіпа Нафтогаз на межі банкрутства?
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27.09.2022 09:24
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27.09.2022 09:22 Ответить
Цю бабу судити треба за промивання пустих голов в 73%
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27.09.2022 09:32 Ответить
А поруч неї оцей мордатий простий хлопєц, який в людей ніколи нічого не крав, лише в держави .
От такі ж одоробли сидять і в нафтогазі. Крадуть в держави. Спробуйте вкрасти податки громадян в держав західного світу.. а в нас це не гріх.
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27.09.2022 10:13 Ответить
У простого дуполиза ( нью- бандюковича), всього- то, 4 судимості. Та какаяРазніца?

" Поворознюк: Эти руки очень много воровали, но я никогда не воровал у людей". А у кого?

"Александр Поворознюк: «Для меня Ахметов, Суркис, Коломойский - пример. Стремлюсь быть таким, как они» Теж, прості, чесні пАрні, які крадуть міліарди нелюдських грошей з бюджету країни.
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27.09.2022 11:28 Ответить
дві баби-підараса
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27.09.2022 14:54 Ответить
может скинемся им на машины?
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27.09.2022 09:22 Ответить
А наші податки (тобто бюджетні гроші НАШІ) то ще не скинулись? Треба скинутись на те, щоб ту гниль всю постріляли.
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27.09.2022 09:38 Ответить
Ми скидаємось на лікування бійців, на озброєння, на допомогу людям. А ці ср@ні зелені "патріоти" на свої ср@ки. Це і є нульова толерантність до корупції від слуг урода. А він цього не бачить. Великий мовчун.
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27.09.2022 09:51 Ответить
це прикрути?? уж я вам зимою прикручу..
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27.09.2022 09:55 Ответить
,,Зробімо всіх разом!,, ( Янелох бо Потерпілий ) ,,ну хоч поржом,, ( безмозкі 73% ) - от і наслідки. Чого не сміємось?
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27.09.2022 10:41 Ответить
Це тіпа Нафтогаз на межі банкрутства?
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27.09.2022 09:24 Ответить
Так, обьявляеш про банкрутство, гроші виводилися в афшори стара схема як світ на поссоветскому просторі, до влади вони прийшли не доя того в 2019 щоб борщ був по ціні нижчий
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27.09.2022 09:31 Ответить
это тот нафтогаз, что требует долги с населения в военное время ? ни копейки тварям не платить, пусть авто своими задолженности оплачивают
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27.09.2022 10:05 Ответить
Свая жопа всєгда свая жопа-ана радная і любімая...
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27.09.2022 09:24 Ответить
Зате
1. Вже місяць холодної погоди, а військові не мають теплої форми.
2. Почали збирати кошти з людей на новостворені підрозділи.
Звісно люди здадуть, але ж яка **** тринькає наші кошти на автівки ? Хто дозволив ?
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27.09.2022 09:25 Ответить
Хто дозволив? Спробую вгадати... Порошенко?
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27.09.2022 09:58 Ответить
А то хто ж.. Також на нього одразу подумала. Вальцман. Барига. Найвпливовіший єврей у світі
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27.09.2022 10:11 Ответить
Найвпливовіший барига світу
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27.09.2022 11:06 Ответить
А вони й не збирались дозволу питати. Їх "нарот ізбрал" - от і весь дозвіл.
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27.09.2022 10:17 Ответить
Допались свині до корита.
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27.09.2022 10:30 Ответить
Ретельні перевірки провести по кожному. Розбазарювання державних коштів під час війни - злочин та загроза Національній безпеці.
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27.09.2022 09:26 Ответить
щас.... - знаєте з якого місця риба гніє?
так оно недоторкане.
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27.09.2022 09:36 Ответить
Треба відокремити цю недоторкану гнилу частину від України.
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27.09.2022 11:45 Ответить
Зелень мародерить аж гай гуде.
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27.09.2022 09:26 Ответить
Где-то детей отвозили в школу на гос. машине - и чиновник вынужден извиняться и идти в отставку. Здесь же - хоть в глаза ссы. Хоть война, хоть что - воровать не прекратим!
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27.09.2022 09:27 Ответить
володарі цих автівок, точно не мерзнуть по ночах...
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27.09.2022 09:27 Ответить
жлобство жлобов неизлечимо
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27.09.2022 09:28 Ответить
ЗЕлена сволота втратила страх, вважають зійде все з рук
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27.09.2022 09:30 Ответить
Давайте може ще похвалимо пацанів, що зекономили?
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27.09.2022 10:10 Ответить
Ага-ага, курам на смех. Сдали тех, кто закрысил заплатить за отвод взгляда в сторону. Надеюсь, что весь трафик беспошлинного воза авто был заснят за все это время. Там совсем-совсем иные автомобили ехали. Но их никто и не вскроет. Поручишь любому силовику вскрыть эту схему - тот всегда возьмет взятку и тут же закроет его, что ничего не нашел. Вот если не дадут взятку, то тогда уже да, конфискует авто или наложит пошлину хотя бы ради денег в бюджет. Все это бесполезно, пока суды не назначают реально жесткие наказания для представителей власти, совершающих преступления. Пока хотя бы нету автоматических 5 лет заключения, приплюсовывающихся дополнительно к тому сроку, который дадут после суда. Сразу 5 лет и сверху за взятку, кражу или даже оскорбление, так как представитель власти обязан соблюдать закон намного строже, чем обычный гражданин, за это ему и платят из бюджета.
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27.09.2022 09:33 Ответить
Після війни, проблема фінансової нерівності досягне небувалий масштабів.
З'явиться каста видатних і заслужених, у яких буде все, і тих хто донатив, допомагав чим міг або зі зброєю в руках захищав країну, у яких залишаться розбиті хати та гордість за Україну.
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27.09.2022 09:34 Ответить
Вони вже є. Орденоносці з 95 кварталу.
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27.09.2022 10:00 Ответить
боневтіки - каста
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27.09.2022 11:26 Ответить
Прошу президента прокоментувата необхідність цих авто для захисту країни під час війни !!!
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27.09.2022 09:35 Ответить
не ездить же им на велосипедах. это прерогатива самого зеленского.
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27.09.2022 09:50 Ответить
А в отвєт тішина... Не на часі.
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27.09.2022 10:02 Ответить
при виде этого списка сразу напрашивается вывод о том, что украине еще очень и очень далеко до казахстана по масштабам коррупции
а с приближением к ес ситуация будет улучшаться, а в тоталитарных странах снг - наоборот ухудшаться
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27.09.2022 09:37 Ответить
в Казахстані - нема ВІЙНИ!!!!
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27.09.2022 09:52 Ответить
Мародери і жлоби. Зараз на часі.
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27.09.2022 09:41 Ответить
автівки на шиї, та в море... служити загороджувальними буями...
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27.09.2022 09:42 Ответить
ахахахаха, ну шо - валантьоры, кому там скидатись на дрони, пікапи *************??????????

фулі хотіти, в краіні де судити ПЕРШИМИ треба самих суддів, затримувати самих мусорів, а справи заводити на прокурорских - ЗАЗЕРКАЛЛЯ БЛД!!!! 😡😡😡😡
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27.09.2022 09:42 Ответить
А чому ти вийобуєшся над волонтерами? Ти скинулося хоч копійкою, правдолюб?
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27.09.2022 09:58 Ответить
бо особисто бачив фотки з укр. магазинів з товарами, які ми збирали в Польші!!!!!!!!!! 😡😡😡😡
а сфуялі ти вирішило, шо я маю тобі доповідати, шо і де я скидався???? ти хто таке????
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27.09.2022 10:11 Ответить
Воно вже давно проявило ЗЕлупленим лайном
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27.09.2022 10:38 Ответить
А що ти хотів побачити в країні в котрій 73% населення дауни.
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27.09.2022 10:51 Ответить
Чтоб ви вже сдохли паскуди,в краiниi стало б чистiше,народ останнi гроши вiдаэ волонтерам.
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27.09.2022 09:44 Ответить
Вони ЦЕ роблять, бо знають, що їм за ЦЕ нічого НЕ БУДЕ.
Одного протягніть на мотузку за ноги (чи шию) за тим авто - всі ці авто підуть на фронт.
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27.09.2022 09:57 Ответить
ну и какой смысл идти на войну, отдавать свою жизнь и здоровье, что бы эти товарищи после победы крали еще больше называя себя героями? Думаете с них кто-то спросит? Кто? Да хер там. Зеля открывай границы, ну его нах
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27.09.2022 09:57 Ответить
зробимо їх ще раз...есчо раз, есчо много много много много раз...
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27.09.2022 10:05 Ответить
Щось з цим треба робити,не можна так дальше жити,люди останні копійки на армію дають а це кодло жирує.
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27.09.2022 10:07 Ответить
ничего ты с этим не сделаешь. Как говорил классик: "Искусство вечно - мафия бессмертна"
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27.09.2022 10:13 Ответить
сюр, з такою безбашеною корупцією війна буде вічна
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27.09.2022 10:30 Ответить
А ми скидаємось на корчі для хлопців на фронті
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27.09.2022 10:31 Ответить
Для них війна десь далеко. Вони як жили, так і жувуть, їздять на відпочинок, коханок возять по європах... ніхто не пішов з зеленої отари країну захищати, ніхто не займається волонтерством. Щемливі відостики і все...
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27.09.2022 10:41 Ответить
Я так розумію епоха зубожіння минула?
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27.09.2022 10:53 Ответить
Хрюкать про «патриотизм», про то, что «Украина после войны станет совсем другой» - это одно, а обогащаться, грабить бюджет - то другое. Другое ближе нашим чиновникам и «слугам народа»
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27.09.2022 10:57 Ответить
Воїни захищають Україну і своїх рідних від окупантів, а зелені вважають, що насправді їх і їхній добробут, тому і продовжують жити і безтурботно красти. Але якщо щось раптом піде не так, то вся шобла з Зелею тихенько звалить в ЄС ліс.
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27.09.2022 11:14 Ответить
.. просто, ніхто не вірить ссученій оманськійвладі перевертнів,крім українців.Здати СВОЇХ найкращих воїнів в полон на поталу ворогам (хоча були ті ,що хотіли і могли їх відбити) а ті закатовані...ще й дякують за звільнення (???),зараз контролює оборонку "смотрящий"януковичаєрмак і все інше теж,швидкі "закони" під **********************,суди в мільярди доларів на користькаламоявсесвітнього злодія (?) і інших злодіїв,рейдерство,навіть держпідприємств,медальки 95кварталу і ін.курвам (як це ************* цілим світом),гастролі розчепіри в Омєріку, що б замовити слівце,який гарний єРМАЧІЛО (?)продовження нікчемних переслідувань волонтерів (вся логістика на них і їхніх плечах)....а арахамло вже веде в відкриту перемовини з ворогом (типу торгується)... може вже відкриті військові заводи?Ні....зате переслідують бойових командувачів за оборону України (?)Чим займається сбу ???Українці,чому ви такі наївні та добрі ?......вас же нищать і обманюють ті,кому ви довірились...
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27.09.2022 11:36 Ответить
Скотиняки зелені, маленькі діти заробляють чим можуть і віддають усе до останьої копійчини, а ці нелюди жирують під час війни. Цікаво, кого-небудь притягнуть до відповідальності за марнотратство державних коштів під час військового часу. Агов, Генпрокуратура, СБУ, НАБУ, САП та інші бюджетні "правоохоронці", де ви?
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27.09.2022 11:37 Ответить
За цієї мосійчуки чи як її там скільки наших людей постраждало а їй медальку за це
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27.09.2022 11:43 Ответить
Ребята по крупинкам на пикапы собирают, а эти гандоны...просто слов нет...
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27.09.2022 11:52 Ответить
73% виборців зробили всю цю зелену гниль, які під час війни грабують Україну, у тому числі і ЗСУ.
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27.09.2022 12:29 Ответить
Це пе@дець якийсь, після перемоги потрібно 100% чинуш гнати, вони при любій владі таке робить будуть, а головне це міняти систему у владі, судах і т.д. без цього перший пункт не мае змісту
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27.09.2022 12:39 Ответить
 
 