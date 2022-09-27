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Виктюк (12) Россия (91190) театр (215) мобилизация (1600)

В московском театре Виктюка открыли призывной пункт: На фасаде - баннер спектакля "Мертвые души". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

росія,віктюк

С фасада московского театра Романа Виктюка, в котором разместили временный призывной пункт, сняли баннер спектакля "Мертвые души"

Об этом пишет The Insider, передает Цензор.НЕТ.

Подруга одного из призывников рассказала каналу, что баннер привлек внимание мобилизованных и их родственников — и все начали его фотографировать.

"Сегодня в Театр Романа Виктюка на улице Стромынка были отправлены призывники из военкомата для дальнейшего отправления в Наро-Фоминск. Вот с такой афишей на стене театра мы провожали наших парней. Все начали это фотографировать", — сказала она.

Помимо Театра Виктюка, временные пункты мобилизации в столице открыли в Музее Москвы и Музее Героев России и Советского Союза.

В московском театре Виктюка открыли призывной пункт: На фасаде - баннер спектакля Мертвые души 01

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Топ комментарии
+39
Ну такий комент від орків не переплюнути. Мертві душі......красиво написаний девіз мобілізації
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27.09.2022 10:27
+20
Троялт росийских ванек уже все кому не лень
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27.09.2022 10:28
+13
коцапи взагалі бездушні істоти
народжуються мертвим мясом
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27.09.2022 10:35
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Ну такий комент від орків не переплюнути. Мертві душі......красиво написаний девіз мобілізації
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27.09.2022 10:27 Ответить
які душі? у "населения" *********(у більшості) душа відсутня!
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27.09.2022 12:37 Ответить
Таки да...
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27.09.2022 10:27 Ответить
Троялт росийских ванек уже все кому не лень
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27.09.2022 10:28 Ответить
им сразу говорят : вы здохните
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27.09.2022 11:40 Ответить
их души умерли уже давно. если они вообще у них были. простая констатация этот банер
"Природа - древний храм, где строй живых колонн
Обрывки смутных фраз роняет временами.
Мы входим в этот храм в смятеньи, а за нами
Лес символов немых следит со всех сторон."(С)
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27.09.2022 10:28 Ответить
Від того, що вони зняли банер, нічого не зміниться.
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27.09.2022 10:29 Ответить
іде маштабна "могілізація" руZZкіх баранів....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.09.2022 10:30 Ответить
Мацковскі мертві душі, скоро прибудуть назад ц целофанових мішках. Або повідомлення - безвісті пропавший. Мацква буде гудіти.
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27.09.2022 10:33 Ответить
коцапи взагалі бездушні істоти
народжуються мертвим мясом
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27.09.2022 10:35 Ответить
Краще і не зробиш. Судьба.
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27.09.2022 10:35 Ответить
Давай вже на Червоній площі - найпонтовішому цвинтарі.
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27.09.2022 10:36 Ответить
Банер зняли а суть залишиться.
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27.09.2022 10:38 Ответить
Пан Віктюк би люто аплодував...
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27.09.2022 10:41 Ответить
ШЕДЕВР! ОСЬ І ВСЕ!
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27.09.2022 10:48 Ответить
Обмовка по Фрейду
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27.09.2022 10:50 Ответить
а де ж іх чічіков? в кремле?
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27.09.2022 10:52 Ответить
Туловищ у орков уже нет в момент вручения повестки, а как оказалось души нет тоже. Как же ушлепки попадут теперь в обещанный карликом рай ?
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27.09.2022 10:53 Ответить
У них свой рай - ссср.
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27.09.2022 13:43 Ответить
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27.09.2022 10:55 Ответить
Яка прєлєсть!🤣
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27.09.2022 10:56 Ответить
символично.
мертвые души превратятся в мертвые туши.
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27.09.2022 10:58 Ответить
А у Херсонському театрі на них вже чекає "Ад Данте"...
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27.09.2022 10:58 Ответить
Красномовно! і дуже перспективно!
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27.09.2022 11:14 Ответить
Ребята, а чего мы так смеемся? Что смешного в том, что совсем скоро сюда попрут новые десятки, а то и сотни тысяч орков? И не надо про советские каски и мосинки. Снаряги, оружия и патронов у них хватит. Хз, тут не ржать надо, а готовиться как-то. А у нас зимнюю форму еще не завезли.
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27.09.2022 11:16 Ответить
А откуда знаешь, что не готовятся? Готовятся встречать "мёртвые души"
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27.09.2022 12:32 Ответить
А Віктюк же з Галичени. От така образа.
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27.09.2022 11:22 Ответить
Капец... Давно так не смеялся.
Как *****, срущее в чемодан, обещало репоедам, так и будет. Прямо в *****вский рай.
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27.09.2022 11:25 Ответить
Гоголь что-то подозревал!
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27.09.2022 11:54 Ответить
В мавзолее ещё не открыли мобпункт? Рядом с "дедушкой лениным"
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27.09.2022 12:30 Ответить
зарезаервовано ,для ху.ла!
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27.09.2022 12:39 Ответить
Зверніть увагу на тіло зображене на плакаті. Це алгоритм дій при попаданні на територію України.
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27.09.2022 12:59 Ответить
Все вірно. Показує тризуб!
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27.09.2022 13:46 Ответить
Символічно.
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27.09.2022 13:45 Ответить
 
 