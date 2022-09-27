Утром Авдеевка подверглась массированному артобстрелу, - ОВА. ФОТО

Наиболее активно в эту ночь враг стрелял на участках фронта в Бахмутском и Покровском районах Донбасса.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Бахмутском районе под обстрелы попали Бахмутская, Торецкая и Светлодарская громады.

В Бахмутской громаде пострадали Бахмут и Хромово – 2 человека погибли, 4 получили ранения. Повреждены 2 частных и 2 многоквартирных дома. Вечером под обстрел попал Торецк - без пострадавших, однако в городе частично перебито электроснабжение. В Светлодарской громаде всю ночь продолжались обстрелы Одрадовки и станции Майорск - без жертв.

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В Покровском районе громко в Марьинской и Авдеевской громадах. В результате обстрелов повреждены 2 частных дома в Красногоровке и админздание в Максимильяновке - к счастью, без пострадавших. В Авдеевке ночь прошла спокойно, но к утру - массированный артобстрел. Последствия еще не устанавливаем.

"Все российские преступления тщательно документируем! За все будут отвечать!" – резюмирует глава региона.









