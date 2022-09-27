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Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Граждане РФ устроили на границе с Грузией огромные очереди. Тысячи машин стоят одна за другой и почти не двигаются. Ждать приходится по несколько суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Грузия – самое популярное направление для выезда россиян.

По официальным данным российской таможни, в очереди стоят 2,5 тысячи автомобилей. Местные власти приводят более высокие оценки - более 3,5 тыс. машин. На некоторых участках авто стоят в восемь рядов. При этом в очереди нет возможности купить воду, еду или зарядить телефоны.

Таможню по обе стороны перевели на усиленный режим работы. Границу разрешили переходить пешком – и из-за этого образовалась еще одна очередь. Вскоре появилось разъяснение, что для перехода границы все же нужен транспорт – велосипед или самокат.

Часть россиян, устав сидеть в автомобилях, покупают велосипеды и пересекают на них пункт пропуска.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет, что очереди на границах с Грузией – признак того, что кремлевская пропаганда уже не работает так, как хотелось бы Путину.

"Теперь у каждого дурака, которого Путин гонит на чужую для россиян войну, будет какой-то вовремя сбежавший знакомый. И, сидя под обстрелом где-то под Лиманом, каждый мобилизованный будет думать: "Вот же я дурак, мог же откосить от этого всего", и будет искать способ сделать себе справку или увольнение и тоже сбежать из войны", - пишет Бутусов.

В Грузии в это время раздаются призывы закрыть границу для граждан РФ. Депутат "Единого национального движения" Нона Мамулашвили заявила, что власти якобы собираются не пускать в страну россиян, которые по возрасту могут попасть под мобилизацию. До этого правительство Грузии неоднократно заявляло, что не планирует такие запреты.

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Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 01
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 02
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 03
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 04
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 05
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 06
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 07
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 08
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 09
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 10
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 11
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 12
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 13
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 14
Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию 15
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Топ комментарии
+80
Як мені сказала вчора донька, каже, тато кацапія це єдина країна в світі де люди тікають не від того, що напали на їхню країну, а від того що вони напали
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27.09.2022 10:59
+62
Щось швидко грузини забули 2008-й. Чи це інша Грузія?
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27.09.2022 10:59
+54
Кабздець Грузії...
через тиждень зʼїдять все хачапурі і обвалять ринок житла...
через два тижні зʼїдять всі лаваші, обісруть всі вулиці і обвалять ринок праці...
через три тижні почнуть сумувати за "раднимі бєрьозкамі" і проведуть референдум за приєднання Грузії до Осетії і Абхазії...
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27.09.2022 11:01
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А куда очередь? Да пох*й, я политикой не интересуюсь!
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27.09.2022 12:09 Ответить
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27.09.2022 12:11 Ответить
Сейчас начнется "притеснение узкого языка", "узкий язык" в школах, второй государственный - ВЕДЬ ВЫ НАС ВПУСТИЛИ, А МЫ НИЧИГО НЕ ПАНИМАЕМ!
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27.09.2022 12:21 Ответить
Три года назад, на конференции по квантовой информатике в немецком городе Зиген, я познакомился с молодой грузинкой. Узнав, что она - грузинка, я сказал "хутин - пуйло", и дальше мы говорили с ней по-английски.

"Очень достаёт говорить с русскими," - рассказывала она. "Узнав, что я из Грузии, они сразу начинают: 'А-а-а, систрьонка, чоты ламаисси, гавари паруске!' А же русский никогда не учила - особенно после того, что россия сделала с моей страной. И ведь это - профессора!"
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27.09.2022 12:38 Ответить
Грузини, у вас коротка пам'ять. забули 2008? забули чи забИли на своїх загиблих? навіщо ви пускаєте це жлобйо? вони осядуть і почнуть качати свої права у вашій країні! дивіться, бо так і до референдума дойде
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27.09.2022 12:35 Ответить
Месяц , назад , звонил соседу в Украину , у него родственники в москве . Спрашиваю , ну как почувствовали войну в Украине , он такой да все у них нормально , работают ничего не изменилось . Звоню , сейчас , спрашиваю , ну как ? Он мне , Яша не ******** и повесил трубку ....... Ну шо тут скажешь
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27.09.2022 12:36 Ответить
Страх пророссийского правительства Грузии перед Путлером оказался больше страха потерять страну уже окончательно, потому что нет никакой гарантии, что теперь, когда тысячи граждан РФ оказались в Грузии, Путлер не придет сюда "защитить" их "попранные" права...
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27.09.2022 12:50 Ответить
Подскажите, а Грузия это уже исконные русские земли или еще нет?
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27.09.2022 12:55 Ответить
ще з 2008р
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27.09.2022 13:17 Ответить
Наші прикордонники пишаються, що в Карпатах якихось трьох дезертирів раз на тиждень ловлять. Ось де справжній масштаб! Росія велика (жодний кондом з нею не зрівняти) держава: одних дезертирів мільйон!
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27.09.2022 13:21 Ответить
Ну и хрен с грузинами - сами сделали свой выбор, как в прочем и украинцы в 19.
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27.09.2022 13:23 Ответить
Есть ли у кого еще такая огромная территория как у них? Нет, бегут по миру, как неприкаянные. За те деньги, что дают им их природные богатства уже бы такое благополучие себе создали. Нет, лезут к соседям, что ближним, что дальним.
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27.09.2022 13:27 Ответить
Грузины, радостно радуйтесь, к вам едет русский мир. Будете счастливыми, как те люди, что живут на 20% оккупированной кацапами територии.
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27.09.2022 13:56 Ответить
Обращаюсь к грузинам ，вы посмотрите что творится !!!! Что ваши власти вытворяют !!! Русские стояли под Тбилиси с танками в 2008 ，вы что ЗАБЫЛИ ? и к вам приезжали украинский президент и президент Польши прямо в Тбилиси поддержать Грузию и Грузинский народ ! Как вы можете пускать русских к себе в дом?
Боже такая красивая страна Грузия и такие конченные грузинские власти .
Русские не хотят воевать - пусть собирают митинги пусть не берут повестки ，тюрьм на всех не хватит !!!
А если уже принимаете этих чмобиков которым пол года войны все нормально было - пусть пишут росписку что не поддерживают Путина осуждают войну в Украине и в Грузии ，ввдедите налог на их счета пусть плотят в фонд Украинских беженцев хотя бы 20 % с общей суммы на картах или ввозимой налички .
Жесть и треш нету слов !!!
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27.09.2022 15:17 Ответить
ГРУЗІЯ НАЩО ВИ ЗОМБІ ДО СЕБЕ ПУСКАЄТЕ
Може статися окупація зсередини - агенти руцкого міру вже в Грузії.
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27.09.2022 15:57 Ответить
А уявіть які запахи на усіх кордонах !!! Багато там біотуалетів ? Отож...
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27.09.2022 18:45 Ответить
Дурные эти грузины, что пропускают в свою страну, этих нелюдей. Для этого сброда должны, быть закрыты все пути дороги в любые страны.
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27.09.2022 23:33 Ответить
І що там говорили про прийняття Грузії кудись і колись? Капзда тепер, нахер вони потрібні будуть з такою кількістю орків
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28.09.2022 06:07 Ответить
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