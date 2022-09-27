Очереди, давка и драки: россияне массово убегают в Грузию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Граждане РФ устроили на границе с Грузией огромные очереди. Тысячи машин стоят одна за другой и почти не двигаются. Ждать приходится по несколько суток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Грузия – самое популярное направление для выезда россиян.
По официальным данным российской таможни, в очереди стоят 2,5 тысячи автомобилей. Местные власти приводят более высокие оценки - более 3,5 тыс. машин. На некоторых участках авто стоят в восемь рядов. При этом в очереди нет возможности купить воду, еду или зарядить телефоны.
Таможню по обе стороны перевели на усиленный режим работы. Границу разрешили переходить пешком – и из-за этого образовалась еще одна очередь. Вскоре появилось разъяснение, что для перехода границы все же нужен транспорт – велосипед или самокат.
Часть россиян, устав сидеть в автомобилях, покупают велосипеды и пересекают на них пункт пропуска.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет, что очереди на границах с Грузией – признак того, что кремлевская пропаганда уже не работает так, как хотелось бы Путину.
"Теперь у каждого дурака, которого Путин гонит на чужую для россиян войну, будет какой-то вовремя сбежавший знакомый. И, сидя под обстрелом где-то под Лиманом, каждый мобилизованный будет думать: "Вот же я дурак, мог же откосить от этого всего", и будет искать способ сделать себе справку или увольнение и тоже сбежать из войны", - пишет Бутусов.
В Грузии в это время раздаются призывы закрыть границу для граждан РФ. Депутат "Единого национального движения" Нона Мамулашвили заявила, что власти якобы собираются не пускать в страну россиян, которые по возрасту могут попасть под мобилизацию. До этого правительство Грузии неоднократно заявляло, что не планирует такие запреты.
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"Очень достаёт говорить с русскими," - рассказывала она. "Узнав, что я из Грузии, они сразу начинают: 'А-а-а, систрьонка, чоты ламаисси, гавари паруске!' А же русский никогда не учила - особенно после того, что россия сделала с моей страной. И ведь это - профессора!"
Боже такая красивая страна Грузия и такие конченные грузинские власти .
Русские не хотят воевать - пусть собирают митинги пусть не берут повестки ，тюрьм на всех не хватит !!!
А если уже принимаете этих чмобиков которым пол года войны все нормально было - пусть пишут росписку что не поддерживают Путина осуждают войну в Украине и в Грузии ，ввдедите налог на их счета пусть плотят в фонд Украинских беженцев хотя бы 20 % с общей суммы на картах или ввозимой налички .
Жесть и треш нету слов !!!
Може статися окупація зсередини - агенти руцкого міру вже в Грузії.