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Глава МИД Франции Колонна прибыла с визитом в Киев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Киев с официальным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Доброе утро, Украина, я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину", - говорится в сообщении.

Глава МИД Франции Колонна прибыла с визитом в Киев 01

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Кто из них колона? О_о Судя по фотке, - колона слева
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27.09.2022 11:51 Ответить
Катри́н Колонна́ - ударение на последнем слоге.
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27.09.2022 12:38 Ответить
 
 