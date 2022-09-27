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Глава МИД Франции Колонна прибыла с визитом в Киев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Киев с официальным визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра в Twitter.
"Доброе утро, Украина, я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину", - говорится в сообщении.
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Rhodesian
показать весь комментарий27.09.2022 11:51 Ответить Мне нравится 4
Colt
показать весь комментарий27.09.2022 12:38 Ответить Мне нравится 0
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