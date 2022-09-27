Задержан российский агент, "наводивший" удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности разоблачила российского агента в Одесской области. Он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В первую очередь злоумышленник собирал информацию о местах базирования подразделений обороны ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники.
"Кроме этого он устанавливал точные координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения. В случае получения разведданных враг планировал их использовать для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе", – говорится в сообщении.
По данным следствия, предателем является житель города Рени, завербованный спецслужбами РФ после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые активно "афишировал" среди окружающих.
Для выполнения враждебных задач российский агент скрыто наблюдал за объектами и маршрутами движения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, осуществляя их фотофиксацию.
Полученные сведения передавал оккупантам через анонимный телеграм-канал, в виде "отчета" и меток на электронной карте с подробным описанием "наблюдений".
В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.
У задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами скрытой переписки с российским куратором.
Следователи СБУ сообщили вражескому приспешнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Чому пару сімей, тому що, усі їх родичі, батьки,сестри,брати, дядьки, дорослі діти від 12-14 років і уся мила родина, ДОБРЕ ЗНАЮТЬ чим займаються іхні "родствіннічки-підороси-колаборанти-зрадники"...!!!
Уся ця мерзота підоросів кричить ми "чухраінци" і громадяни України по паспорту...!!!
Зазерніть цій мерзоті у СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ і чітко будете знати хто насправді вони по НАЦІОНАЛЬНОСТІ...!!! Ось такими вони і залишаються до самої ЯМИ...!!!