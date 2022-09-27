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Задержан российский агент, "наводивший" удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности разоблачила российского агента в Одесской области. Он разведывал места дислокации и перемещения Сил обороны Украины на юге региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В первую очередь злоумышленник собирал информацию о местах базирования подразделений обороны ВСУ, силовых и правоохранительных структур, количестве личного состава и военной техники.

"Кроме этого он устанавливал точные координаты блокпостов и объектов критической инфраструктуры, особенно в сфере тепло- и энергоснабжения. В случае получения разведданных враг планировал их использовать для подготовки диверсий и осуществления воздушных ударов, в том числе крылатыми ракетами и дронами-камикадзе", – говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем является житель города Рени, завербованный спецслужбами РФ после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессоров он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые активно "афишировал" среди окружающих.

Для выполнения враждебных задач российский агент скрыто наблюдал за объектами и маршрутами движения подразделений ВСУ и Национальной гвардии, осуществляя их фотофиксацию.

Задержан российский агент, наводивший удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ 01
Задержан российский агент, наводивший удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ 02
Задержан российский агент, наводивший удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ 03
Задержан российский агент, наводивший удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ 04
Задержан российский агент, наводивший удары дронов-камикадзе по Одесщине, - СБУ 05

Полученные сведения передавал оккупантам через анонимный телеграм-канал, в виде "отчета" и меток на электронной карте с подробным описанием "наблюдений".

В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

У задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон с доказательствами скрытой переписки с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили вражескому приспешнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Топ комментарии
+19
У, тут серьезная проблема. Одессу никто не оккупирован, а значит не вскрылись все консервы, которые готовы предать Родину и десятки миллионов своих граждан ради власти, только ради власти и статуса, даже не денег. Надо провести по аналогу с Николаевом комендантские 3 суток и в это время прошерстить все квартиры на простой осмотр помещения и проверку телефонов, компьютеров, книг в библиотеке в конце концов, если книги вообще есть. Потенциальных шпионы, кого купят за далеко не крупные суммы денег, довольно легко обнаружить. Хотя бы на 75% снизить их число, конечно грушника никогда так не вычислись, но от него вреда может быть даже меньше будет, чем от тупой бабки какой-то. Потенциальных шпионов отрезать от связи с внешним миром так или иначе, можно депортировать или подержать в санатории на время войны, может им фильмы там показывать образовательные.
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27.09.2022 11:54
+17
Учора тут прозвучало, що дрони по наведенню літають над Одесою. Правда, закопати цього урода на дорозі Одеса-Рені
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27.09.2022 11:52
+15
показово розстріляти, диверсанта!!!!
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27.09.2022 12:01
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Учора тут прозвучало, що дрони по наведенню літають над Одесою. Правда, закопати цього урода на дорозі Одеса-Рені
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27.09.2022 11:52 Ответить
і в жопу маячок а куратору точні коорденати. І да оті дві гранати на розтяжку, щоб не рипався та також туди до маячка
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27.09.2022 12:14 Ответить
В Одесской области, особенно на юге процентов 80 предатели. Особенно гагаузы. Но они, гагаузы, с которыми мне приходится тесно общаться, очень трусливые. И, если расстреляют этого предателя, то хоть вне оккупации вредить не будут. А, если, не дай Бог придут сюда кацапы, то в их списках моя семья будет первая. Вот такие дела.
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27.09.2022 12:16 Ответить
Якщо Одеса вистояла до сьогодні, то хочу вірити, що там нормальні люди
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27.09.2022 12:19 Ответить
Такі потенційні колаборанти, які активно висловлюють свою проросійську позицію, мають просто безслідно зникати вже тепер. От вчора був, а сьогодні немає. Безслідно. І весь сепаратизм вивітриться з ватних голів дуже швидко.
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27.09.2022 12:36 Ответить
повністю згоден! правда,у потенційних колаборантів з СБУ ДБР МВС Слуги народу кардинально протилежна думка....
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27.09.2022 12:44 Ответить
Так. Але системно. Приклад бузини нікого не навчив
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28.09.2022 09:14 Ответить
ці манкурти навіть для обміну негодяться,тепер платники податків будуть їх роками вдягати та годувати,краще їх на місці ліквідовувати...
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27.09.2022 11:52 Ответить
Целиком-то зачем?
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27.09.2022 11:54 Ответить
У, тут серьезная проблема. Одессу никто не оккупирован, а значит не вскрылись все консервы, которые готовы предать Родину и десятки миллионов своих граждан ради власти, только ради власти и статуса, даже не денег. Надо провести по аналогу с Николаевом комендантские 3 суток и в это время прошерстить все квартиры на простой осмотр помещения и проверку телефонов, компьютеров, книг в библиотеке в конце концов, если книги вообще есть. Потенциальных шпионы, кого купят за далеко не крупные суммы денег, довольно легко обнаружить. Хотя бы на 75% снизить их число, конечно грушника никогда так не вычислись, но от него вреда может быть даже меньше будет, чем от тупой бабки какой-то. Потенциальных шпионов отрезать от связи с внешним миром так или иначе, можно депортировать или подержать в санатории на время войны, может им фильмы там показывать образовательные.
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27.09.2022 11:54 Ответить
Труханов на такое не пойдет. Его берлогу первой надо обыскивать. К нам в Одессу нужен Кривонос, вот этот наведет порядки. А на это не пойдет Ермак. О Зеленком не говорю, это просто витрина.
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27.09.2022 12:21 Ответить
показово розстріляти, диверсанта!!!!
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27.09.2022 12:01 Ответить
там є танковий блогер-Бладі,який дуже ******** рублі та своїх узьких друзів!беріть цього утирка за жабри
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27.09.2022 12:07 Ответить
Під час війни проти колоборантів які працюють на ворога має бути смертна кара,ми воююємо чи граємось в демократію ?
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27.09.2022 12:10 Ответить
пока их не будут стрелять, кремль будет побеждать.
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27.09.2022 12:12 Ответить
А голову отрубить на месте чтобы другие боялись?
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27.09.2022 12:13 Ответить
Шоб ти пропало по 13 коліно. До речі є ватний телеграм канал "типичная одесса", там взагалі у вільному доступі місця розташування важливих об'єктів. Вже довго намагаємося його заблокувати, можете приєднатися до цієї місії.
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27.09.2022 12:13 Ответить
Вкрематорий свинособачьего ****** неглядя..................СБУ РЕСПЕКТ!
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27.09.2022 12:16 Ответить
Завдяки якісному фото я його впізнав.
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27.09.2022 12:18 Ответить
Был знаком в жизни только с двоими ренийцами, коллеги по бывшей работе. Оба откровенные украинофобы. Один жалел что кацапы не сумели создать у них в 14 что то типа дыныры. И не присоединили к великай и магучай расеи. И в тоже время с гордостью сообщал, что оформляет румынский паспорт по закону о потомках бывших граждан Румынии. Что бы уехать в ненавистную гейропу. Короче, гниды. Но оба с украинскими фамилиями.
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27.09.2022 12:29 Ответить
Влада гарно бореться збільшили контент російською мовою, хароших русских приймають паспорти їм дають, церкву московитську ніяк не закриють, росліт в шкільні підручники пхають, якийсь білий список для артистів з рашки пишуть і про велику рос культуру розповідають Потім маємо зрадників і кіпу своєї вати
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27.09.2022 13:11 Ответить
ПОКАЗОВО РОЗСТРІЛЯТИ пару сімей колаборантів-зрадників підоросів і усе негайно припинеться з підоросами-корегувальниками та колаборантами в УКРАЇНІ...!!!
Чому пару сімей, тому що, усі їх родичі, батьки,сестри,брати, дядьки, дорослі діти від 12-14 років і уся мила родина, ДОБРЕ ЗНАЮТЬ чим займаються іхні "родствіннічки-підороси-колаборанти-зрадники"...!!!
Уся ця мерзота підоросів кричить ми "чухраінци" і громадяни України по паспорту...!!!
Зазерніть цій мерзоті у СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ і чітко будете знати хто насправді вони по НАЦІОНАЛЬНОСТІ...!!! Ось такими вони і залишаються до самої ЯМИ...!!!
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27.09.2022 15:16 Ответить
А на палю ідола посадити?
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28.09.2022 12:43 Ответить
 
 