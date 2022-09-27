Школа была полностью заминирована: на деоккупированных территориях Харьковской области уже обезврежено более тысячи единиц взрывоопасных предметов, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж

Оккупанты минировали жилые дома и школы. Среди наиболее заминированных населенных пунктов Макарово, Турово, Дементиевка, Уды и Гоптовка.

Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Саперы работают на безопасной дистанции друг от друга - это 50-100 метров. В зависимости от загрязнения местности на разминирование территории специалист тратит столько времени, сколько ему необходимо - 100 метров он может пройти как через 10 минут, так и через час-два" , – говорится в сообщении.

Саперы постоянно обезвреживают такие взрывоопасные предметы, как кассетные боеприпасы РСЗО "Смерч" и "Ураган", артиллерийские снаряды, выстрелы для гранатометов, ручные гранаты, противопехотные и противотанковые мины. Сейчас более сосредоточены на разминировании дорог, обочин, жилых домов, государственных и общественных учреждений, школ и детских садов.

"Перед тем как заехать в деоккупированный населенный пункт, мы проводим инженерную разведку. В Казачьей Лопани противником были заминированы гражданские жилые дома и улицы, почти под каждой подушкой были найдены заложенные ручные гранаты. Противотанковые мины ТМ-62 противник комбинирует, вместо стандартного взрывника с противопехотными минами ПМН-2 [противопехотное фугасное нажимное действие], где сила срабатывания 8-25 килограммов. Во время разминирования Макаровской школы погиб сапер из моей группы. Она была заминирована полностью – двери, окна, учебные классы, детская площадка", – объясняет командир группы разминирования нацгвардеец "Тротил".

Мины, неразорвавшиеся снаряды и взрывные устройства представляют опасность для мирных жителей, однако часто гражданские игнорируют предупреждающие знаки и взрываются, поскольку едут на свой страх и риск через заминированную местность, по дорогам, лесам и лесным полосам.

Инженеры Нацгвардии на освобожденных пограничных территориях работают совместно с подразделениями ГСЧС и Вооруженных Сил. По словам самих саперов, один день активных боевых действий равен месяцу разминирования.













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