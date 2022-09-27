Из порта "Южный" вышли еще 9 судов с 345 тыс. тонн агропродукции. ФОТОрепортаж

27 сентября из портов Большой Одессы 9 балкеров вывезли 345 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Как отмечается, среди них самый большой кейпсайз (класс грузовых морских судов с грузоподъемностью более 150 тыс. тонн. – Ред.) MARAN EXCELLENCE, а также NORD WIND с 27,3 тыс. тонн украинской пшеницы для Туниса.

С 1 августа из украинских портов вышло 231 судно с 5,29 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.











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