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Из порта "Южный" вышли еще 9 судов с 345 тыс. тонн агропродукции. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

27 сентября из портов Большой Одессы 9 балкеров вывезли 345 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Как отмечается, среди них самый большой кейпсайз (класс грузовых морских судов с грузоподъемностью более 150 тыс. тонн. – Ред.) MARAN EXCELLENCE, а также NORD WIND с 27,3 тыс. тонн украинской пшеницы для Туниса.

С 1 августа из украинских портов вышло 231 судно с 5,29 млн тонн агропродукции для стран Азии, Европы и Африки.

Из порта Южный вышли еще 9 судов с 345 тыс. тонн агропродукции 01

Из порта Южный вышли еще 9 судов с 345 тыс. тонн агропродукции 02
Из порта Южный вышли еще 9 судов с 345 тыс. тонн агропродукции 03
Из порта Южный вышли еще 9 судов с 345 тыс. тонн агропродукции 04

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коли продукти вивозяться з країни, в якій війна, то особисто у мене не однозначні відчуття, не скажу, що радісні. А от металурний експорт розблокувати не можуть чомусь...
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29.09.2022 10:42 Ответить
А коли почнете будівельні матеріали везти через порти? Чи ремонтувати все те, що натворила росія це не гуманітарна потреба? Чи людям замерзати серед зими?
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29.09.2022 15:11 Ответить
Жаль, что пока только агро. Не, я радуюсь, что хоть что-то может работать, но этого сильно недостаточно в условиях, когда экономика банально теряет часть производств, а другие простаивают.
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29.09.2022 18:58 Ответить
Я так розумію, крім відправки зерна більше нема чим похвалитись? з усіх утюгів про це, більше успіхів в економіці не досягли?...
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30.09.2022 11:43 Ответить
дуже дивно, це вже скільки часу пройшло й вони вивозять лише агро, в чому проблему з іншим експортом? адже він є
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30.09.2022 12:04 Ответить
Ну если бы и дальше разблокировали экспорт и других товаров, то было бы хорошо, а просто вывоз зерна это уже и не новость, и позитива в ней не так много
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30.09.2022 16:34 Ответить
 
 